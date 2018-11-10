Смертельная доля. Как в Москве мать и её ребёнка убили за квартиру

Жители Дмитровского района Москвы до сих пор не могут прийти в себя после беспрецедентного по своей жестокости убийства, которое произошло в среду на улице Софьи Ковалевской. В одной из квартир типовой девятиэтажки забили ножом 35-летнюю Екатерину Смирнову и её 12-летнего сына Сашу. Главный подозреваемый уже арестован. По данным паблика Mash, ранее судимый мужчина пока твердит такую версию: его наняли за деньги родственники семьи, чтобы он расправился со Смирновыми. А причиной был делёж квартиры.

Киллер без эмоций

— Раскаиваетесь? — спрашивает следователь молодого мужчину с колючим взглядом.

— Ну, с мальчиком как-то некрасиво вышло. Ну да, раскаиваюсь, готов сотрудничать со следствием, — спокойно отвечает он.

По данным Mash, это 30-летний ранее судимый Дмитрий Батыгин. Следователи подозревают, что это именно он буквально искромсал ножом молодую женщину и её сына-подростка. Если это подтвердится, его может ждать пожизненный срок. В пятницу суд поддержал ходатайство следствия и отправил его на ближайшие два месяца в СИЗО.

После резонансного убийства на Софьи Ковалевской, которое взбудоражило москвичей, на поиски убийцы были брошены лучшие сыщики легендарного МУРа. Соседи рассказали, что в квартире беспорядок и явно отсутствуют некоторые вещи, поэтому оперативники предположили, что семья стала жертвой ограбления. В первую очередь они отработали круг знакомых Екатерины Смирновой. Соседи рассказали, что в последнее время видели её с каким-то молодым ухажёром. Оперативники "пробили" телефонные звонки Кати и очертили круг подозреваемых. Сначала сыщики задержали одного подозреваемого, но тот предоставил железное алиби, поэтому его отпустили. Вторым задержанным стал Дмитрий Батыгин. Как выяснилось, ранее он уже был судим за покушение на убийство и недавно освободился из колонии.

В Москве он жил у своей знакомой по переписке. В квартире нашли вещи Смирновых, поэтому Батыгин не стал отпираться. Он и рассказал, что якобы убил Екатерину по заказу, а её сына зарезал как ненужного свидетеля.

Квартирный вопрос

Эта история началась несколько лет назад во Владимирской области, где жили Катя и её сын Саша. Симпатичная молодая женщина после развода осталась одна с ребёнком, но не теряла надежды встретить свою любовь. Однажды она познакомилась со статным 50-летним военным из Москвы, который приехал во Владимир по своим делам. Они сошлись и вскоре стали жить вместе. После свадьбы Вадим перевёз Катю и её сына в свою московскую квартиру в доме № 2 на улице Софьи Ковалевской. Сашка пошёл учиться в местную школу № 771, а Вадим ему стал настоящим наставником и отцом.

Как выяснилось, у Вадима в Москве жила старшая сестра Елизавета и мать-пенсионерка. К новоявленной невестке, да ещё и с ребёнком, они относились прохладно, однако Катя успокаивала себя тем, что у неё есть надёжная опора и защита.

Всё было у Смирновых хорошо, пока Вадима не хватил сердечный удар. Он скончался. После печальных хлопот Катя решила остаться с сыном в Москве в теперь уже семейной квартире. Как оказалось, Вадим предполагал такой вариант, поэтому вскоре после свадьбы отправился к нотариусу и составил завещание на жену и её ребенка: в случае его смерти им доставались половина квартиры и машина. Другая половина квартиры — матери и сестре. Когда нотариус известил о завещании сестру и мать Вадима, такой расклад им не понравился. Они потребовали от невестки передать им всю квартиру, а самим съехать. Затем стали с ней судиться, но тоже проиграли.

Катя не хотела конфликтовать с родственниками мужа, поэтому искала разные варианты. Она даже предлагала выплатить им половину доли от квартиры — 3 млн рублей, однако сестра Елизавета от этого варианта наотрез отказалась. По данным паблика Mash, в это время она уже готовила страшный план: искала киллера, чтобы тот расправился со строптивой соперницей. В Интернете она вышла на ранее судимого за тяжкие преступления Дмитрия Батыгина, который и согласился убить Екатерину за 300 тыс. рублей. Контракт был такой: сначала убийство, а уже после переоформления квартиры — деньги.

Изначально погибнуть должна была только Катя. После её смерти опеку над ребёнком получила бы сестра Вадима, а вместе с ним и его долю на квартиру.

Чёрный заказ

Елизавета знала, что после смерти мужа Катя разместила на сайте знакомств объявление. Этим и решили воспользоваться. Рецидивиста нарядили в военную форму, сфотографировали его и завели анкету на сайте знакомств. Так он и списался с Катей. Они встретились, но женщина, муж которой был военным, быстро поняла, что перед ней самозванец. Тем не менее она пригласила нового ухажёра к себе домой. Батыгин несколько раз оставался ночевать у Смирновых, а 6 ноября решил исполнить заказ.

По данным Mash, когда все уснули, Батыгин взял нож и набросился на Катю. Она оказалась сильной и дала ему отпор. На шум в комнате пришёл Саша, который попытался защитить маму. Всё равно силы оказались неравны. Киллер убил обоих, перетащил их тела на кухню, где включил газ. Расчёт был на то, что взрыв и пожар уничтожат следы убийства. Он собрал в квартире все ценное и скрылся. К счастью соседей, взрыва газа не произошло из-за открытой форточки.

Оперативники уже задержали предполагаемую заказчицу убийства, однако она пока утверждает, что на неё наговаривают. Следователи уже изучают её телефон и компьютер, чтобы найти возможную переписку с киллером.

Что касается самой квартиры, вокруг которой развернулась драма, то по закону она теперь должна достаться матери Вадима.