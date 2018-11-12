Назад в будущее. В Пермском крае реанимируют проекты экс-руководства

Приход к руководству Пермским краем в 2017 году нового губернатора Максима Решетникова жители региона, местная политическая и деловая элита поначалу восприняли позитивно — с надеждой на положительные перемены в будущем. Однако вскоре стало заметно, что регион не столько движется в будущее, сколько возвращается в прошлое. А ситуация всё больше начинает напоминать времена обосновавшегося ныне во Франции бывшего губернатора Олега Чиркунова, под руководством которого Максим Решетников когда-то начинал свою карьеру в краевой администрации. Чиркунов в 2012 году вынужден был досрочно уйти в отставку, оставив о себе недобрую память. Сейчас он активно восстанавливает своё влияние в регионе.

Старые знакомые

Так, в Пермском крае начали возрождаться и поддерживаться проекты, которые когда-то при Олеге Чиркунове запускал известный галерист и идеолог либеральной "культурной революции" Марат Гельман. Активизировали свою деятельность аффилированные с экс-губернатором компании.

Ключевым активом Чиркунова в регионе является управляющая компания "Экс", которой он владеет через цепочку афиллированных структур. Головная компания холдинга Norpexal Holding зарегистрирована в Швейцарии. По данным СПАРК, директором Norpexal числится Андрей Чиркунов — как сообщалось в СМИ, сын Олега Чиркунова.

С приходом в Пермский край Решетникова структуры Чиркунова развернули в регионе деловую экспансию. Например, под управление УК "Экс" перешёл один из крупнейших пермских ТРК — "Столица". "Новой управляющей компанией ТРК станет ООО "Редон". "Редон" — крупная инжиниринговая компания, входящая в группу "Экс". Опыт работы — более 13 лет. "Редон" работает с ТРК "Семья" в Перми и Уфе, с пермскими ЦУМом и "Универсамом", магазинами сети "Семья" в Березниках, Добрянке, Чусовом, Перми. Общая площадь обслуживаемой недвижимости — более 250 тысяч квадратных метров", — говорится на сайте "Экса".

Все эти объекты фактически относятся к бизнес-империи Чиркунова, который предпочитает вести дела из-за рубежа. Помимо торговой сети, а также медиа-активов структуры Чиркунова участвуют и в крупных строительных проектах. Причём без скандалов их деятельность не обходится. Оказались они замешанными и в деле ГК "Камская долина" — крупного девелопера, находящегося в стадии банкротства с многомиллионными долгами перед Сбербанком. Как писал в своё время "Коммерсант", сумма претензий к АО "ЦУП" (входящее в один холдинг с "Камской долиной" и называвшееся ранее АО "КД групп") и АО "Камская долина" у Сбербанка достигает миллиарда рублей.

При этом глава региона Максим Решетников публично заявляет о том, что разработанные ещё при Олеге Чиркунове планы развития столицы края актуальны. Речь идёт о так называемом мастер-плане развития Перми, разработанном в 2010 году. С этим планом связан громкий скандал по поводу нанесения ущерба городскому бюджету в 145 миллионов рублей.

Впрочем, по части скандалов губернатор Решетников ничуть не уступает экс-губернатору Чиркунову. Так, в краевой Госинспекции по строительному надзору проведены обыски в рамках расследования дела о нанесении ущерба в миллиард рублей при строительстве манежа "Пермь великая". Также ведётся расследование и в отношении Госжилнадзора Пермского края. После вынесенных региональным управлением ФАС представлений о ряде нарушений в деятельности ведомства против руководства ИГЖН Пермского края было возбуждено несколько уголовных дел по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление служебными полномочиями").

При Решетникове скандалы и уголовные дела стали сотрясать самую верхушку регионального правительства. Например, Следственный комитет уже вызывал на беседу зампреда краевого правительства — руководителя региональной службы по тарифам Антона Удальева, а также его заместителя Татьяну Русакову. Поводом для этого стало уголовное дело о превышении должностных полномочий. После скандала в региональной службе по тарифам Решетников объявил о её ликвидации и создании на её базе двух новых министерств — тарифного регулирования и энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Однако курировать их работу будет всё тот же Антон Удальев.

Перманентная революция

Ещё одним фактором, свидетельствующим о преемственности власти в крае, является вопрос поддержки так называемой культурной революции. Её задумали и реализовали при Олеге Чиркунове под руководством небезызвестного либерального галериста Марата Гельмана.

В начале нынешнего года на церемонии вручения премий деятелям искусств Решетников заявил о том, что "культурную революцию" уже не остановить. И это не пустые слова: в регион возвращаются такие проекты, как стрит-арт "Длинные истории Перми" и фестиваль "Гений места". Реанимирована программа по переименованию улиц, скверов и площадей, задуманная ещё Гельманом в бытность Чиркунова. Примечательно, что в состав специальной комиссии по переименованию вошёл Леонид Обухов — один из бывших руководителей музейного комплекса АНО "Пермь-36", признанного судом "иностранным агентом". А один из идеологов пермской "культурной революции" и сподвижник Гельмана Борис Мильграм возглавляет ныне Пермский академический театр.

Стоит напомнить, что сама "культурная революция" предполагала растворение "индустриальной идентичности" пермяков и создание средствами искусства городской среды, ориентированной на обслуживание туристов.

Путь к финалу

Ну а стоявший у истоков этой "революции" Олег Чиркунов, продолжающий активно "добывать средства к существованию" в Пермском крае, предпочитает "растворять" свою "индустриальную идентичность" не в холодной Перми, а в тёплой Франции. В России после избрания в 2012 году президентом Владимира Путина, по его признанию, ему жить не хочется, да и вообще русских он видеть не желает.

"Жизнь надо менять и из Перми надо уезжать. В ближайшие пять-десять лет — не Россия… После вояжа Дордонь — Бордо — Тулуза — Пиренеи я оказался в Лангедоке… Настоящая французская провинция… Здесь нет русских, это "голландско-английская зона" Франции", — написал на своей странице в "Фейсбуке" из своего заграничного далёка идеолог "революционных преобразований" в Пермском крае.

Для самого Олега Чиркунова его "революционная деятельность" закончилась досрочной отставкой. Судя по развитию ситуации в Пермском крае, для начинавшего свою карьеру под его руководством нынешнего главы региона Максима Решетникова приверженность "перманентной пермской революции" может обернуться таким же финалом.