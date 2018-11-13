Ничего личного, только бизнес. Как Сбербанк оставляет людей без квартир

Рекламируя заботу о клиентах, в трудный для них момент главный банк страны зачастую выбирает суд, чем реструктуризацию долгов.

В эти дни крупнейший в стране банк отмечает 177-й день рождения. Одним своим клиентам Сбербанк улыбается, обещает подарки и всякие финансовые блага, а других жёстко и безжалостно кошмарит. Например, несчастных, просрочивших платежи по кредитам, особенно ипотечников. Сбербанк особо не любит входить в их положение: они могут запросто лишиться квартир и оказаться на улице.

Только за 2017 год Сбербанк выдал ипотечных кредитов на 1,1 трлн рублей, что на 53% больше, чем годом ранее. Ситуации в жизни бывают разные, поэтому одни платят исправно, а у других могут возникнуть временные трудности и они рискуют остаться без жилья. Сколько именно ипотечных квартир клиентам пришлось отдать заёмщику, в Сбербанке Лайфу не сообщили. Однако рассказали, что, мол, банк обычно в таких случаях пытается реструктуризировать задолженность, чем доводить дело до крайности.

Но, видимо, медсестре из Кирова Елене Щелчковой просто не повезло. Талантливые юристы Сбербанка отсудили у одинокой женщины жильё. Защитить права матери перед бездушной судебной машиной и клерками Сбербанка оказались не способны ни многочисленные чиновники из администрации Кировской области, ни аппарат уполномоченного по правам человека России.

Елена Щелчкова — медсестра районной больницы города Кирова с зарплатой 10 тысяч рублей. Оставшись вдовой, одна воспитала сына, а когда он вырос, то в 2013 году купила вместе со своей матерью, выступившей в качестве созаёмщицы, для него комнату в одной из квартир дома на улице Попова в микрорайоне "Чистые пруды" в Кирове. Семья воспользовалась программой Сбербанка "Приобретение готового жилья".

Елена Щелчкова и её мать внесли первоначальный взнос и взяли в банке ипотечный кредит сроком на десять лет. Четыре года Щелчковы исправно выплачивали кредит, затратив в общей сложности более 670 тысяч рублей.

Когда до приобретения прав собственника оставалось ещё шесть лет, мэрия Кирова прислала Елене Щелчковой письмо, в котором сообщалось, что многоквартирный дом на улице Попова, в котором она владеет комнатой, попал в зону строительства. В соответствии с постановлением администрации города "Об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенного на них, для муниципальных нужд", дом должен был быть расселён.

В типовом соглашении об изъятии недвижимости, которое выдали чиновники Щелчковой, говорилось, что жителям не предоставлялось жильё взамен, а выплачивалась компенсация, — в случае с комнатой Елены она составила 675 тысяч рублей. Из этих денег женщина должна была вернуть Сбербанку долг по ипотеке в 487 тысяч рублей, а на руках у неё оставалось 188 тысяч вместо квартиры.

Елена Щелчкова, обратилась в Сбербанк с просьбой заменить жильё и возобновить договор на прежних условиях. Но это только в рекламе Сбербанк "всегда рядом", а в жизни банкиры оказались далеки от человеческих проблем.

Суд поддержал требования администрации об изъятии квартиры и требования Сбербанка о перечислении ему из компенсации непогашенных заёмных средств. Таким образом, семья потеряла жильё и впустую потратила столько лет на выплаты. Сбербанк не стал входить в положение Елены.

Когда понадобилась помощь, Сбербанк не оказался "рядом" и с жителем города Гулькевичи Краснодарского края.

— Мужчина взял ипотечный кредит. Несколько лет платил, но ситуация с работой изменилась. Выплачивать ипотеку житель города Гулькевичи не смог, — утверждают в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. — Суд по иску Сбербанка принял решение квартиру у должника изъять. В настоящее время имущество описано, составлен соответствующий акт, на собственность должника наложен арест.

Квартира будет выставлена на открытые торги, а после продажи вырученные деньги будут переданы Сбербанку в счёт погашения долга.

В этом случае Сбербанк также не стал заморачиваться с реструктуризацией долга клиента, который попал в сложную жизненную ситуацию, а просто отобрал жильё через суд.

Изъятие квартиры должника происходит в рамках исполнительного производства в соответствии с Федеральным законом № 229. Прежде всего пристав обязан уведомить должника о добровольном освобождении квартиры в срок, не превышающий 10 дней с момента получения письменного уведомления. Второй повторный срок с назначением исполнительного сбора назначается, если должник проигнорировал требование приставов.

Лайф направил в Сбербанк вопросы о выселении неплательщиков ипотечных кредитов из приобретённых квартир, однако получить оперативный комментарий не удалось.