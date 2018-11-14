Травля за место. Офицер ФСИН жалуется, что её били начальники

Капитан Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Екатерина Шакурова бьётся за справедливость в родном ведомстве. Она раньше времени вышла из декретного отпуска на работу, но начальство это не оценило. По словам офицера, место уже "сосватали" другому человеку, поэтому её попросили уволиться. Екатерина отказалась уходить, после чего против неё начался настоящий террор. Она утверждает, что начальники её даже били. Дело, которое завели против дебоширов, в итоге закрыли. Сейчас Екатерина просит вмешаться в ситуацию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и главу ФСИН Геннадия Корниенко.

Капитан внутренней службы, начальник караула исправительной колонии № 5 ГУ ФСИН по Челябинской области Екатерина Шакурова была вынуждена прервать декретный отпуск и вернуться на работу: с мужем развелась, осталась одна с двумя детьми в съёмной квартире — нужно было на что-то жить и содержать семью. Но на работе её ждал неприятный сюрприз.

— Планировалось сокращение сотрудников, и нужно было освободить место для бывшей гражданской супруги руководителя отдела охраны ФКУ ИК № 5 майора Новосёлова. Соответственно, меня попросили покинуть мой пост. Но на мне двое детей, и я никак не могла уйти с работы, — рассказывает Лайфу капитан Екатерина Шакурова.

Летом 2013 года офицера всё-таки сократили, только незаконно. Екатерина была вынуждена обращаться в прокуратуру. На первый раз ей повезло: сокращение отменили, её восстановили на службе. Однако это вышло молодой маме боком. Она утверждает, что её буквально стали терроризировать на работе: руководство подставляло её и всеми усилиями пыталось уволить повторно, а затем и вовсе перестали пускать в здание.

Екатерина понимала, что таким образом её толкали на прогулы, но не могла этого допустить — приходилось стоять под камерами видеонаблюдения на улице. Она снимала произвол против неё на мобильный телефон и выкладывала на своем канале в "Ютубе". Это была настоящая война.

Незадолго до Нового года, как говорит капитан, дело дошло до рукоприкладства. В один из зимних дней она находилась на улице и ей позвонил начальник Никитин. Он приказал расчищать снег вместе с осуждёнными на прилегающей к учреждению территории. Через некоторое время Екатерина смогла пройти в здание администрации, чтобы согреться.

— Я поднялась в кабинет отдела охраны, куда полноправно могу заходить. Там не было руководства, поэтому я налила себе чай и просто грелась. Так получилось, что наши сотрудницы вышли, а в кабинет зашло вышестоящее руководство — Новосёлов и Никитин. Разразился скандал, и я быстренько включила диктофон на телефоне и убрала его в карман, — рассказывает Екатерина.

Словесная перепалка быстро закончилась рукоприкладством. По словам капитана, майор Новосёлов нанёс ей несколько ударов, а Никитин в этот момент держал дверь. Затем её просто вышвырнули из кабинета. С гематомой левой височной части и сотрясением мозга Екатерина провела все новогодние праздники в больнице, а после выписки написала заявление в прокуратуру.

Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Екатерина говорит, что за время следствия Новосёлова и Никитина проверили на полиграфе, который подтвердил факт избиения. После этого начальники дали признательные показания, которые были зафиксированы в материалах дела, также туда были приложены снимки из больницы. Однако вскоре уголовное дело закрыли из-за отсутствия в их действиях состава преступления. Следователь не увидел превышения полномочий в действиях майора Новосёлова.

— Следователь пришёл к выводу, что он бил меня по неосторожности. Как должностное преступление дело даже не расследовали. Никто не запросил должностные инструкции, хотя и так очевидно, что превышение должностных полномочий тут есть, — заявляет Екатерина.

История повторялась снова и снова: женщину не допускали до работы, а в постовых ведомствах был зафиксирован якобы её отказ нести службу. В итоге в мае 2015-го её снова уволили, но суд второй инстанции её восстановил. В августе 2016 года её в третий раз уволили — на этот раз в связи с окончанием контракта. Однако Екатерина уверяет, что контракт был липовый.

— Мне показали контракт, на котором стояла подпись не генерала, а совершенно другого человека. Но самое интересное, что до сих пор действует контракт от 2008 года. Никто со мной до сих пор этот контракт не расторгал, но тем не менее до несения службы меня не допускают. То есть уволили меня фактически, а юридически нет. Поскольку я там до сих пор числюсь, зарплату мне не платят с 2016 года. Мне 33 года, и по сроку службы я должна пойти на пенсию и получить субсидию на приобретение жилья. Ничего этого я не увидела, — вздыхает Екатерина Шакурова.

Екатерина пыталась найти работу по профессии в других местах, но не смогла: везде нужна положительная характеристика с предыдущего места работы. Сейчас она зарабатывает на воспитание двух малолетних детей лишь случайными подработками.

У Управления ФСИН по Челябинской области своя правда — Шакурову уволили правомерно, никто её пальцем не трогал.

— Екатерина Шакурова проходила службу в отделе охраны ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области с ноября 2006 по август 2016 года. В мае 2015 года в отношении Екатерины Шакуровой была инициирована служебная проверка по факту неисполнения должностных обязанностей по занимаемой должности начальника караула. В сентябре 2015 года Шакурова была восстановлена на службе. В августе 2016 года она была уволена из органов УИС в связи с окончанием контракта. В том же месяце Шакурова обратилась в суд с исковым заявлением о повторном восстановлении на службе. В ноябре 2016 года Центральный районный суд вынес решение отказать в удовлетворении требований Шакуровой в полном объёме. Жалобы Шакуровой на то, что она была якобы избита своим коллегой, также не соответствуют действительности, уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, — заявили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Офицер всё равно не сдаётся и записала видеообращение на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и директора ФСИН РФ Геннадия Корниенко, в котором заявила, что её оскорбляли и избивали на работе. Она просит наказать обидчиков.