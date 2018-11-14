Крабы сами пришли. Следователи не нашли нарушений в колонии, где сидит Цеповяз

Прошло уже несколько дней, однако в уголовном деле о превышении должностных полномочий против сотрудников колонии строгого режима ИК-3 в Амурской области, где содержится убийца 12 человек Вячеслав Цеповяз, до сих пор нет фигурантов. По данным Лайфа, пока нарушений закона в действиях начальника ИК подполковника Александра Радькова следователи не нашли. Представители СУ СК РФ по Амурской области лишь выяснили, что на протяжении нескольких лет некие люди снабжали Цеповяза деликатесами, мобильными телефонами и якобы организовывали ему встречи с путанами.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области по личному указанию главы ведомства Александра Бастрыкина провело в ИК-3 проверку после громкого скандала вокруг роскошной жизни заключённого Цеповяза.

Опрошенные следователями сотрудники колонии и осуждённые говорят, что, мол, правил содержания в колонии Вячеслав Цеповяз не нарушал, а скандальная фотография с крабами и деликатесами была сделана на свидании с родными и друзьями во время проведения летом 2016 года так называемого дня открытых дверей. Это когда в ИК приезжают родственники и друзья осуждённых.

Как утверждают в Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) по Амурской области, Цеповяз содержится в ИК-3 с 2015 года и никаких вольготных условий содержания у него там нет.

Такой же версии придерживается и адвокат Цеповяза Роман Боков.

— Всё, что сейчас пишут о якобы царских условиях содержания моего подзащитного в колонии, бред и враньё. Если бы всё это имело место, то начальник учреждения подполковник Александр Радьков был бы уже под следствием и уволен, а он продолжает службу, — утверждает Роман Боков.

По его мнению, вся шумиха вокруг Цеповяза организована его бывшей женой, с которой тот делит имущество. А делить есть что. Бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя согласно брачному договору оказалась владелицей сельхозпредприятия АО "Слава Кубани" в Краснодарском крае, которое ежегодно зарабатывает десятки миллионов рублей.

— Мой подзащитный мне рассказывал, что Наталья Стришняя неоднократно угрожала ему, что, если он не прекратит судиться с ней из-за имущества, она превратит его пребывание в колонии в ад. Так как у неё есть влиятельные знакомые как в правоохранительных органах, так и во ФСИН РФ, — рассказал Лайфу защитник Цеповяза Боков.

Наталья Стришняя, в свою очередь, утверждает, что семья Цеповяза тратила на его содержание в колонии до трёх миллионов рублей ежегодно.

— Там в Амурской области был посредник, через него он покупал продукты, — утверждает Стришняя. — Деньги переводила на банковские счета, которые указывал муж. Сам он через посредника закупал всё, что ему было нужно. В том числе тратил деньги на зоновскую пасеку, которой занимался в колонии, вызывал к себе врача-стоматолога и платил ему приличные суммы.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отмечает, что сотрудниками СУ СК РФ по Амурской области проведена проверка по фактам нарушений осуждённым Цеповязом правил внутреннего распорядка ИК-3.

— В отношении неустановленных должностных лиц исправительной колонии ИК-3 возбуждено уголовное дело по статье 286 УК "Превышение должностных полномочий", — утверждает Светлана Петренко.

В сообщении СК РФ, размещённом на сайте ведомства, говорится: по версии следствия, в период с января 2015 года по февраль 2018 года неустановленные сотрудники ИК № 3 в интересах осуждённого Вячеслава Цеповяза совершали действия, явно выходящие за пределы их полномочий. Тем самым создавались привилегированные условия отбывания наказания лицом, осуждённым за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

В 2013 году Цеповяз был осуждён на 19 лет за массовое убийство — наравне с Николаем Цапком, дядей лидера ОПГ. Главарь банды Сергей Цапок умер в СИЗО в 2014 году. Мать Цапка была осуждена по обвинению в мошенничестве, но в сентябре 2018 года вышла на свободу по УДО.

По словам юриста Ильи Алексеева, по УДО теоретически может выйти и сам Вячеслав Цеповяз.

— Осуждённый за особо тяжкие преступления может запросить УДО после того, как отсидит две трети срока. И если он возместит потерпевшей стороне весь причинённый ущерб, — говорит юрист. — Цеповяз, которому назначили наказание в виде лишения свободы на срок до 19 лет, может просить УДО только после того, как отсидит 12 лет. А компенсации пострадавшим он уже выплатил.

По словам адвоката Романа Бокова, Цеповяз в начале ноября был переведён из жилого барака своего отряда в штрафной изолятор ИК-3. Но сейчас он переведён обратно в барак.

— Он пробыл в ШИЗО колонии несколько дней, и сейчас мы с коллегами выясняем, насколько обоснованным было его помещение в изолятор, — говорит Боков.