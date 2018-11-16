Как со счетов в ВТБ пропадают деньги клиентов

Столичная полиция возбудила уголовное дело о краже неизвестными людьми 7 миллионов рублей с банковского счета ПАО "ВТБ", принадлежащего гражданину Сербии Марко Пленча. Тем временем в самом банке туристу из Сербии говорят, что их сотрудники к происшествию не причастны. Адвокат потерпевшего Владислав Пахомов, пока полицейские ищут злоумышленников, готовит в суд иск к банку ВТБ.

По словам адвоката Владислава Пахомова, полицейские из МВД РФ по Гагаринскому району Москвы после долгих раздумий, которые продолжались четыре месяца, всё же приняли заявление о пропаже с онлайн-вклада в ВТБ семи миллионов рублей.

— Младший лейтенант юстиции следственного отдела МВД РФ по Гагаринскому району Москвы возбудила уголовное дело по статье 158 ч. 5 ("Кража в особо крупном размере") в отношении пока неустановленных лиц, — рассказал Лайфу адвокат.

По словам юриста, в ВТБ отмахнулись от клиента, прислав формальную отписку о том, что по его заявлению проведено внутреннее расследование, которое показало, что сотрудники кредитной организации к пропаже средств с его онлайн-вклада отношения не имеют.

— Ведь нельзя исключать, что сотрудники банка причастны к краже вместе, например, с хакерами, — говорит Лайфу Пахомов.

Пропажу денег Марко Пленча обнаружил в конце июня 2018 года.

— Это произошло в тот момент, когда Пленча купил билет на самолёт, чтобы лететь из Москвы к отцу в столицу Сербии. Он расплатился в кассе картой ВТБ, которая была привязана к его банковскому счёту — онлайн-вкладу "Комфортный", — рассказал Лайфу адвокат серба Владислав Пахомов.

Покупка совершилась, но пришло два эсэмэс-уведомления о списании одинаковых сумм. И Марко Пленча, решив проверить, всё ли в порядке с вкладом, обратился в офис ВТБ "Гагаринский", расположенный на улице Косыгина на юго-западе Москвы, где он и открывал 25 декабря 2017 года онлайн-вклад "Комфортный".

Согласно материалам уголовного дела, когда Марко Пленча дали выписку с онлайн-вклада, он обнаружил, что со счёта оказались списаны почти все деньги — 7 миллионов рублей.

Спустя несколько дней Марко Пленча написал в офисе ВТБ досудебную претензию с просьбой вернуть пропавшие со счёта 7 миллионов рублей.

— Однако банкиры прислали ответ, что по его заявлению проведено внутреннее расследование, которое показало, что сотрудники кредитной организации к пропаже средств с его онлайн-вклада отношения не имеют, — рассказал Лайфу адвокат серба Вячеслав Пахомов. — Скорее всего, моему клиенту придётся обращаться с иском в суд к ВТБ, чтобы добиться возврата пропавших миллионов.

В ВТБ не ответили на запрос Лайфа, в котором редакция просила прокомментировать пропажу денег со счёта клиента.

Эксперты по кибербезопасности считают, что к краже денег клиента ВТБ могут быть причастны как сотрудники банка, так и хакеры.

Так, в группе компаний по кибербезопасности Group-IB Лайфу рассказали, что смартфон клиента мог быть заражён программой-трояном.

— Чтобы понять, как произошло хищение денег со счёта, необходимо провести криминалистические исследования всех устройств, на которых Марко Пленча вводил данные карт и куда получал одноразовые пароли для подтверждения операций. Судя по тому, что он не получал эсэмэс-сообщений о списании крупной суммы, вероятно, его телефон мог быть заражён мобильным трояном, — рассказали Лайфу в Group-IB.

По данным экспертов Group-IB, с помощью банковского трояна Cron хакеры заражали по три с половиной тысячи телефонов ежедневно. Общий ущерб от действий Cron оценивается как минимум в 50 миллионов рублей.