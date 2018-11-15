Вне закона. Как в окружении Ищенко оказались люди с сомнительной репутацией

37-летний самовыдвиженец Андрей Ищенко собирает подписи, чтобы баллотироваться на выборах губернатора Приморья. Ещё во время сентябрьской кампании он сколотил группу сторонников и доверенных лиц, помогающих ему в губернаторской гонке. Однако кое-кто из этих доверенных лиц доверия, мягко говоря, не вызывает. Как выяснилось, некоторые из ближайших соратников Ищенко — люди с сомнительной репутацией. Часть из них — фигуранты уголовных дел, других привлекали к ответственности за административные правонарушения.

Лица на доверии

Доверенными лицами являются люди, которые в предвыборной кампании представляют своего кандидата. Они агитируют за него, помогают в решении организационных вопросов, представляют его программу на встречах с избирателями. Фактически они — лица избирательной кампании.

Из 49 доверенных лиц Ищенко несколько фигурировали в полицейских протоколах, административных и даже уголовных делах. Это стало известно Лайфу из материалов приморских судов, сообщений СМИ и от информированных источников.

Адвокат-кудесник

Известный в Приморье блогер Виктор Акулин опубликовал расследование об одном из самых близких сторонников Ищенко — юристе Максиме Чихунове. Он представлял интересы коммуниста на суде по оспариванию первого тура выборов в Приморье. 40-летний Чихунов, пишет блогер, работал сначала в ведомственной охране, потом ушел на юридическую стезю. Даже пробовал себя в политике — баллотировался депутатом в думу своего родного города Артём.

Ему не раз приходилось сталкиваться с полицией. Например, в 2017-м, когда он работал с командой Алексея Навального, его задержали в аэропорту, заподозрив, что на его машине перебиты номера, но вскоре отпустили. Долго во внесистемной оппозиции Чихунов, впрочем, не задержался. Вскоре он перешёл в лагерь коммунистов и стал поддерживать Ищенко, тогда ещё простого депутата местного Заксобрания. А недавно, пишет блогер, Чихунова вызывали на допрос в местное управление МВД по борьбе с экстремизмом. В отношении него началась проверка.

Максим Чихунов не в первый раз отвечает на вопросы оперативников. В 2016-м он чуть было не получил условную судимость за мошенничество с недвижимостью. Ему даже вынесли приговор. Но Чихунов оспорил решение в вышестоящей инстанции и добился его отмены. Интересно, что юрист опирался на, по сути, единственное отсутствующее слово в тексте приговора. Следователи забыли добавить указание на вид мошенничества в обвинительном акте. Это позволило вернуть дело прокурору для исправления ошибок. Однако затем прокурор неожиданно отказался от обвинения. Это вообще случается статистически редко, а тем более по такому тяжкому составу, как часть 4 статьи 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере".

Случай Чихунова в своём роде уникальный. С одной стороны, дело в отношении него прекратили. То есть он не преступник. С другой стороны, и оправдательного приговора не было. Юрист решил выжать максимум из ситуации и обратился в суд с иском к государству. Он посчитал, что его преследовали незаконно, и потребовал компенсировать ему моральный вред в размере миллиона рублей. Эти деньги очень бы ему пригодились: с начала 2010-х он оброс долгами. В какой-то момент он был должен примерно 1,7 млн различным кредиторам. Суд, однако, назначил юристу только 30 тысяч компенсации: Чихунов не сидел в СИЗО, а ходил под подпиской. При этом суд отметил, что действия следователей были законными.

Депутатское дело

Одним из доверенных лиц Ищенко назначил 45-летнего депутата Находкинской гордумы от КПРФ Эльсевара Габибова. Он, как и Чихунов, имеет юридическое образование. В 2011 году Габибов проходил по уголовному делу. Его обвиняли в грабеже, то есть в открытом похищении чужого имущества. Сентябрьским вечером около подъезда жилого дома он вырвал из рук местного жителя Игоря Б. сотовый телефон.

Следствие шло пару месяцев, пока дело не закрыли в связи с примирением сторон. На первом же судебном заседании потерпевший заявил, что депутат принёс ему извинения. Судья пришёл к выводу, что, поскольку Габибов компенсировал владельцу телефона ущерб, преступником его считать нельзя.

Это Лайф узнал из архива Находкинского городского суда (дело № 1-77/2012). Дело на Габибова было возбуждено по статье 161 УК "Грабёж". Ущерб получился незначительным — телефон стоил чуть больше пяти тысяч. В материалах суда не рассказано, почему депутат пошёл на такой поступок. Никакого наказания он не понёс.

Незадолго до следствия Габибову приходилось отвечать по гражданскому иску. Пенсионный фонд подал на него в суд с требованием взыскать 14,7 тысячи рублей недоимки по страховым взносам. Габибов трудился как индивидуальный предприниматель и после закрытия бизнеса недоплатил часть положенных взносов. Суд обязал депутата перечислить ПФ требуемую сумму.

Год спустя депутат засветился в административном протоколе о нарушении порядка организации массовых мероприятий (дело Находкинского горсуда № 5-391-13). 30 декабря 2016 года Габибов на своей машине в сопровождении грузовичка с красными флагами и коммунистическими лозунгами проехал по улицам Находки. За незаконный автопробег ему назначили 22 часа общественных работ.

Шлейф административных дел

За некоторыми другими сторонниками коммуниста тянется шлейф административных нарушений. Руководитель аппарата КПРФ в Заксобрании Приморского края Максим Шинкаренко периодически появляется в Ленинском райсуде Владивостока в качестве ответчика. Максиму Шинкаренко 32 года, и он успел отметиться в полицейских протоколах по подозрению в посягательстве на общественный порядок и безопасность. Административное дело о мелком хулиганстве в отношении него прекратили — он обвинялся в том, что повесил оскорбительную табличку на памятник Солженицыну.

Среди доверенных лиц есть ещё один депутат — правда, уже бывший. 31-летний Марат Туманов пару месяцев назад лишился кресла в Уссурийской городской думе из-за того, что скрывал банковские счета. Местная прокуратура начала в отношении него и ещё двух депутатов проверку. Прокуроры выяснили, что Туманов представил неполные данные для декларации 2015-го года. Он скрыл сведения о счетах в Сбербанке и в банке "Приморье", а также не указал, сколько заработал, пока трудился в уссурийской компании "Ариран-Н" (дело Уссурийского районного суда № 2а-10271/2016).

Картина складывается настораживающая. Если доверенные лица Ищенко доверия, прямо скажем, не вызывают, то как можно доверять самому Ищенко?