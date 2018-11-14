Мест всем хватит. Для осуждённых силовиков готовят новые колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) рассматривает вопрос о том, чтобы в 2019 году перепрофилировать колонии общего и строгого режима, где раньше отбывали наказание гражданские, под специализированные учреждения, в которых будут содержаться бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что в России​ резко возросло число осуждённых за различные преступления сотрудников правоохранительных органов, и все специализированные колонии испытывают проблемы с местами для них.

— Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается и сокращено значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше, — отмечает генерал-майор Максименко.

Согласно статистике тюремного ведомства, если в 2012 году в колониях содержалось около одного миллиона осуждённых, то на 1 ноября 2018 года — всего 472 тысячи.

— Получается, что за шесть лет количество заключённых в России снизилось более чем в два раза, — сказал Валерий Максименко. — А вот количество среди них бывших правоохранителей только увеличивается.

Максименко связывает это с борьбой с коррупцией.

По информации Лайфа, сейчас на территории страны существует 13 колоний общего и строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов. Это прокуроры, следователи СК РФ, сотрудники ФСБ, МВД, таможни и, конечно же, самого тюремного ведомства.

Как отмечают во ФСИН РФ, только за последние три года в России были открыты три новые колонии для бывших сотрудников.

— Если в 2011 году существовало 10 таких колоний, в которых содержалось более 9 тысяч преступников, то с 2015 года по 2018-й пришлось открыть ещё три специализированных исправительных учреждения, — говорит собеседник Лайфа во ФСИН РФ. — Сейчас количество осуждённых бывших силовиков, находящихся в учреждениях ФСИН РФ, приближается к 12 тысячам человек.

По информации Лайфа, уже в 2019 году тюремное ведомство собирается провести перепрофилирование колоний общего и строгого режима под размещение там бывших силовиков и спецсубъектов.

— В создании новых специализированных колоний для бывших правоохранителей нечего сложного и затратного для бюджета тюремного ведомства нет. Ведь из существующих сейчас в России 13 колоний для спецконтингента 12 уже были перепрофилированы из обычных зон. Ведь в России до 1992 года существовала только одна колония для бывших силовиков — ИК-13 в Нижнем Тагиле, — где одновременно содержалось более 1,5 тысячи осуждённых как на строгом так и на общем режиме, — говорит собеседник Лайфа во ФСИН РФ.

Как отмечают в ведомстве, из-за сокращения количества осуждённых многие колонии находятся на так называемой консервации.

— Ведь на поддержание зоны в законсервированном состоянии приходится тратить деньги на охрану, отопление корпусов. А так, колонии расконсервируют, восстановят производства. Всем будет хорошо: осуждённым — условия содержания лучше, чем в переполненных ИК, а тюремное ведомство получит рабочую силу для восстановления производства в данных учреждениях, — отмечают во ФСИН РФ. — Да и новые рабочие места появятся для жителей близлежащих сёл и городов.

Как отмечают во ФСИН РФ, одна из последних колоний строгого режима для бывших правоохранителей была открыта в Башкирии. В ИК-8 отбывают наказания около 500 осуждённых. До перепрофилирования колония была общего режима и принимала "первоходок".

Так же, как и колония в Башкирии, в 2001 году была перепрофилирована колония строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов ИК-5 в Мордовии.

— До 2001 года ИК-5 была колонией общего режима для гражданских зеков. Но всё изменилось в 2001 году, когда существующие ИК для силовиков оказались переполнены. Пришлось открывать новую "красную" зону строгого режима, — рассказали Лайфу во ФСИН РФ.

Про данным Генпрокуратуры, из ​12,2 тысячи человек, признанных в 2017 году виновными в совершении коррупционных преступлений, 1,3 тысячи человек были сотрудниками правоохранительных органов. По данным ведомства, каждый девятый осуждённый за подобные преступления оказался сотрудником органов охраны правопорядка.