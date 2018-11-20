Генералу ФСИН указали на издевательства над осуждённым

Прокуратура Ростовской области проводит доследственную проверку в отношении сотрудников ИК-8, избивавших осуждённого Александра Цинтина. А начальнику ГУФСИН РФ по Ростовской области генерал-майору Муслиму Дахаеву вынесли представление по поводу ненадлежащего рассмотрения жалоб осуждённого Цинтина, утверждавшего, что подчинённые генерала систематически избивают его и угрожают убийством.

Председатель правозащитной организации "Правовая зона" Елена Соколова рассказала Лайфу, что на её обращения об избиениях, угрозах убийством и пытках осуждённого ИК-8 ГУФСИН по Ростовской области Александра Цинтина пришёл ответ из прокуратуры региона.

— Не прошло и нескольких месяцев, как на моё обращение ответил и. о. начальника отдела по надзору за исполнением уголовных наказаний Прокуратуры Ростовской области Кирилл Пошивай, — сообщила Лайфу правозащитница.

По словам представителя региональной прокуратуры, проведена проверка жалоб осуждённого Александра Цинтина, отбывающего наказание в колонии-поселении ИК-8 общего режима, расположенной в посёлке Садковский Весёловского района Ростовской области. В 2016 году он получил за дорожно-транспортное происшествие 3 года и 6 месяцев колонии-поселения.

— Сотрудниками прокуратуры выявлены факты ненадлежащего рассмотрения жалоб Цинтина руководством ГУФСИН РФ по Ростовской области, в которых он сообщал о применении к нему физической силы со стороны других осуждённых и угрозах личной безопасности, — пишет прокурор Кирилл Пошивай.

Как отмечает Елена Соколова из "Правовой зоны", после прокурорской проверки и вынесенного представления начальнику ГУФСИН РФ по Ростовской области генерал-майору Муслиму Дахаеву чиновники регионального тюремного ведомства, видимо, будут более внимательно изучать жалобы Цинтина и найдут виновных.

Правозащитница рассказала Лайфу, что к ней обратился родственник Александра Цинтина и рассказал о произволе в колонии.

— Со слов осуждённого, его избивали 30 июля 2018 года и запугивали сотрудники и осуждённые колонии ИК-8 из-за того, что он пытался добиться для себя надлежащей медицинской помощи и проведения необходимых медицинских обследований, — заявила Лайфу Елена Соколова.

Она сожалеет, что местные прокуроры, изучив жалобы Цинтина, отмечают, что осуждённого в ИК № 8 никто не пытает, не собирается убивать, а то, что он называет избиениями, — правомерное применение к нему специальных средств за нарушения им правил распорядка.

Напомним, Александр Цинтин жаловался на тюремщиков, которые, по его словам, угрожают ему убийством и издеваются над ним.

Кроме того, в своём письме Елене Соколовой сотрудник ростовской областной прокуратуры Кирилл Пошивай сообщает, что проверка не выявила никаких противоправных действий сотрудников колонии № 8 в отношении осуждённого Цинтина, а вся необходимая осуждённому медицинская помощь оказывается.

В ответ администрация колонии-поселения обратилась в суд, заявив, что Цинтин — злостный нарушитель внутреннего распорядка. Суд постановил, что остаток тюремного срока, который истекает 29 мая 2020 года, Цинтин будет отбывать в колонии общего режима, где условия содержания более строгие.

Как следует из решения Багаевского районного суда Ростовской области от 21 сентября 2018 года (есть в распоряжении Лайфа), осуждённый Цинтин с июля 2017-го по август 2018 года семь раз направлялся в штрафной изолятор КП № 8 — ШИЗО — за злостные нарушения режима содержания в колонии.

Администрация КП № 8 передала в суд материалы, согласно которым 14 июля 2017 года осуждённый Александр Цинтин самовольно покинул строй на плацу, за что получил 5 суток ШИЗО. Так, 22 декабря 2017-го и 11 июля 2018 года Цинтин получил по 5 суток ШИЗО за то, что не поздоровался с сотрудником колонии, а 31 июля 2018 года, по данным сотрудников КП № 8, создал конфликтную ситуацию, за что получил 19 суток ШИЗО.

— Сейчас адвокаты осуждённого Александра Цинтина обжаловали данное бесчеловечное, на мой взгляд, решение Багаевского районного суда Ростовской области о переводе его из колонии-поселения отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, — рассказала Лайфу Елена Соколова.

По словам правозащитницы, пока решение Багаевского районного суда не вступило в законную силу, Александр Цинтин находится в колонии-поселении ИК № 8.

Лайф направил запрос во ФСИН РФ с просьбой прокомментировать ситуацию об избиении осуждённого ИК № 8 Ростовской области Александра Цинтина сотрудниками данной колонии и поступающих в его адрес угрозах убийством, однако получить оперативный комментарий ФСИН РФ не удалось.