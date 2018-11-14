За бойню на Хованском кладбище ответили спортсмены

Мосгорсуд приговорил за организацию беспорядков на Хованском кладбище в Москве к 11 годам заключения бывшего начальника отделения ритуального обслуживания № 3 столичного ГБУ "Ритуал" Юрия Чабуева, а соучредителя спортивной организации "Здоровая нация" Александра Бочарникова — к девяти годам тюрьмы. Они оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Согласно приговору Мосгорсуда, кроме бывшего начальника отделения ритуального обслуживания № 3 столичного ГБУ "Ритуал" Юрия Чабуева и соучредителя спортивной организации "Здоровая нация" Александра Бочарникова суд признал виновными в участии в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек, и в превышении должностных полномочий ещё 14 человек. Им было назначено наказание от 3,5 года до 11,5 года лишения свободы.

Между тем все 16 осуждённых оказались не согласны с обвинительными приговорами и будут обжаловать его в президиуме Мосгорсуда. Напомним, что жертвами беспорядков на Хованском кладбище 14 мая 2016 года стали три человека, более 30 получили ранения.

По версии следствия, которое более года вело управление СК РФ по столице, главными организаторами беспорядков на кладбище оказались бывший начальник отделения ритуального обслуживания № 3 столичного ГБУ "Ритуал" Юрий Чабуев и представитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников, который взялся обеспечить силовую поддержку.

— Юрий Чабуев решил заставить группу из 80 мигрантов из Таджикистана, неофициально занятых в работах по благоустройству мест захоронения и уходу за ними на территории Хованского кладбища, передавать ему часть прибыли либо прекратить свою деятельность, — рассказали Лайфу в СК РФ.

По версии СК РФ, для этого чиновник ГУП "Ритуал" решил провести акцию устрашения на Хованском кладбище, пригласив для этого представителя общественной организации "Здоровая нация" Александра Бочарникова.

Именно последний, как выяснили следователи, в воскресенье, 14 мая 2016 года, привёз на Хованское кладбище большую группу молодых мужчин, преимущественно членов "Здоровой нации".

— Молодые люди спортивного телосложения демонстрировали выходцам из Таджикистана огнестрельное оружие, оказывали психологическое воздействие на них, — говорится в обвинительном заключении следователей.

Оказалось что за несколько дней до беспорядков на Хованском кладбище к гастарбайтерам приезжал целый отряд рэкетиров.

— Мы работаем на кладбище с 2000-х годов, честно работаем, зарабатываем деньги, а эти люди приехали к нам и сказали, что теперь мы будем отдавать все заработанные деньги, а они нам будут возвращать из них 10 процентов, — рассказал один из рабочих, который был свидетелем на данном судебном процессе в Мосгорсуде.

— Они предупредили нас, что приехали от Чабуева, главного по кладбищам, но я его сам никогда не видел, — рассказал Лайфу один из свидетелей обвинения. — "Спортсмены" стали требовать деньги, но мы сказали, что денег не дадим. Как так? Мы будем работать, а они будут ходить руки в карманы. Так не будет. Тогда они сказали: "Хорошо, мы приедем в понедельник, 15 мая". Но вот неожиданно приехали на день раньше — в воскресенье, 14 мая 2016 года, с железками и пистолетами напали на нас.

Закончился их визит столкновениями с таджикскими мигрантами, которых собралось около 500 человек. Гастарбайтеры обратили нападавших в бегство. При этом именно мигранты понесли серьёзные потери: один из них был застрелен, двое — раздавлены насмерть автомашиной.

— Хованское кладбище — это же целый город мёртвых, — заявил Лайфу Антон Авдеев, председатель столичного профсоюза работников ритуальных услуг.

По его словам, это крупнейшее кладбище в Москве, занимающее площадь почти 200 гектаров, у которого должен быть хозяин, осуществляющий и контролирующий функционирование "объекта".

— А те, кто устроил разборку 14 мая 2016 года, — приезжие, гастарбайтеры, которые просто не дали себя в обиду Юрию Чабуеву, — говорит Антон Авдеев.

Юрий Чабуев, от которого якобы приехали на Хованское кладбище вымогатели, десять последних лет действительно тесно связан со столичной системой "Ритуал". С 2006 по 2009 год он был замдиректора филиала ФГУП в Химках, затем возглавил его, с 2013-го по настоящее время является главой Московского территориального отделения ритуального обслуживания № 3 "Ритуал". Чабуев также входил в рабочую группу Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов по совершенствованию законодательства по погребению и похоронному делу. Он также является вице-президентом Ассоциации похоронной отрасли.