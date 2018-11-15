Вечер в хату. Как "подмосковного Отелло" встретят в колонии

Серпуховский городской суд приговорил 26-летнего Дмитрия Грачёва к 14 годам колонии строго режима за то, что в декабре 2017 года он вывез в лес свою жену — 25-летнюю Маргариту Грачёву (Шейкину) и топором отрубил ей кисти рук. Опрошенные Лайфом силовики не исключают, что в колонии его может ждать трудная жизнь. В среде осуждённых не жалуют насильников и людей, которые без всякой на то причины убивают и калечат слабых: стариков, женщин и детей.

Судья Серпуховского городского суда Ирина Пантела огласила 15 ноября 2018 года приговор 26-летнему местному жителю Дмитрию Грачёву за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение и угрозу убийством своей 25-летней жене Маргарите Грачёвой. Этот беспрецедентный по своей жестокости поступок вызвал большой резонанс.

Суд приговорил Грачёва к 14 годам колонии строго режима и обязал возместить Маргарите Грачёвой более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Маргарита Грачёва, которой врачам удалось спасти одну из кистей рук, считает приговор её бывшему мужу-садисту очень мягким.

— За такие поступки надо сажать пожизненно. Никакой приговор не вернёт мне руки. Я боюсь за своё психологическое состояние, — заявила в зале суда после вынесения приговора Маргарита Грачёва.

Потерпевшая говорит, что не испытала в суде облегчения: во-первых, потому что не увидела раскаяния в глазах Дмитрия Грачёва, во-вторых, потому что она продолжает бояться за свою жизнь, а в-третьих, для неё разбирательства ещё не закончились. Она убеждена, что супруг подаст апелляцию на приговор, кроме того, у Маргариты продолжается тяжба против участкового, который, по её словам, мог предотвратить трагедию.

На вопрос, не испытывает ли она жалости к супругу, который проведёт значительную часть жизни за решёткой, Рита отвечает отрицательно.

— Для меня этого человека уже не существует, я вычеркнула его из своей жизни. А мне пора двигаться дальше: у меня впереди реабилитация, операция и воспитание сыновей, — заявила она.

Однако судебное разбирательство нельзя пока считать завершённым, так как Дмитрий Грачёв решил обжаловать приговор Серпуховского городского суда в Московском облсуде, считая его несправедливым и слишком суровым.

Силовики, хорошо знающие криминальный мир, говорят, что на зоне Грачёву придётся несладко.

— Помимо гражданского суда на зоне есть и свой неформальный суд. Кто-то считает его более жестоким, но справедливым. Возможно, в колонии Грачёву придётся ответить за свой поступок, и от этого очень сильно будет зависеть его дальнейшая судьба. В блатном мире не почитают насильников и людей, которые без всякой причины убивают, калечат и истязают слабых: женщин, стариков, детей. К ним и отношение на зоне соответсвующее, — рассказал один из оперативников.

Ранее суд лишил Дмитрия Грачёва родительских прав на двух сыновей. Однако, по словам защиты "подмосковного Отелло", он планирует в ближайшее время обжаловать данное решение.

Как установил суд, 13 декабре 2017 года Грачёв, подозревавший супругу в изменах, вывез её в лес в пригороде города Серпухова, где перевязал ей руки жгутом и не менее 10 раз ударил топором по запястьям и кистям. После этого Грачёв посадил истекающую кровью жену в машину и привёз в серпуховскую центральную районную больницу.

В тот же день, 13 декабря 2017 года, "подмосковный Отелло" сдался полиции и на первом же допросе свои действия объяснил ревностью.

— Грачёв рассказал, что он готовился к совершению преступления, заранее купил топор, пластиковые стяжки и медицинские жгуты, — рассказали Лайфу в полиции Подмосковья.

Во время следствия выяснилось, что ещё до трагедии 13 декабря 2017 года Дмитрий Грачёв уже похищал свою супругу — вывозил в лес и угрожал убийством.

— После того как 11 ноября 2017 года Грачёв вывез в лес свою жену и угрожал ей убийством, Маргарита обратилась с заявлением в полицию. Однако участковый инспектор 11 декабря 2017 года, за два дня до преступления, вынес отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Грачёва, — рассказали в СУ СК РФ по Московской области.

Как отмечают в СК РФ, сейчас в отношении бывшего участкового, отказавшегося реагировать на заявление Маргариты Грачёвой, возбуждено уголовное дело о халатности. Ведётся следствие.

Как уже ранее сообщал Лайф, врачам удалось спасти левую кисть девушки, вместо второй ей поставили протез.