Из Питера уберут тюрьмы, чтобы не мозолить глаза туристам

Вслед за знаменитым СИЗО Санкт-Петербурга "Кресты", располагавшимся в центре города на Арсенальной набережной, закрывается ещё одна известная тюрьма — СИЗО № 4 "Лебединка". Около тысячи арестантов до конца ноября 2018 года переедут в недавно построенную в районе Колпино на границе города крупнейшую тюрьму Европы "Кресты-2", рассчитанную на четыре тысячи человек. Пока в СИЗО № 1, а на тюремном жаргоне "Кресты-2", обитает около тысячи сидельцев, переведённых туда в декабре прошлого, 2017 года из СИЗО "Кресты".

По информации Лайфа, в планах руководства Минюста России, который последние десять лет возглавляет выпускник питерского университета Александр Коновалов, очистить центр Северной столицы от тюрем и заключённых.

— Согласно планам, оставшиеся сейчас в Санкт-Петербурге два СИЗО можно закрыть, как это было сделано год назад с "Крестами", а находящиеся там несколько тысяч арестантов перевести в современный, с соответствующими современным требованиям камерами, помещениями для свиданий и следственными кабинетами СИЗО № 1 в Колпине, расположенный на окраине города и скрытый от глаз туристов, особенно иностранных, — рассказал Лайфу собеседник в Минюсте РФ.

По его словам, мало хорошего в том, что рядом со зданиями дворцов и усадеб перед глазами туристов оказываются уродливые и страшные здания казематов.

— Центр культурной столицы России, какой является Санкт-Петербург, не должны уродовать здания оставшихся там двух следственных изоляторов. После переезда оттуда заключённых властям города, может быть, нужно сделать ремонт и разместить там музеи, — считает чиновник Минюста.

Как отмечают во ФСИН РФ, в ближайшие годы в Санкт-Петербурге не останется ни одной тюрьмы. Сейчас в Северной столице функционируют два следственных изолятора ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в которых содержится около полутора тысяч человек.

Здания тюрем расположены в исторической части Санкт-Петербурга. Так, СИЗО № 4, в котором содержится около тысячи арестантов, располагается на улице Академика Лебедева, а СИЗО № 5, где ждут приговоров суда 500 человек, находится на Арсенальной улице.

Правда, в конце ноября 2018 года останется только одна тюрьма. Всех заключённых из СИЗО № 4 переведут в "Кресты-2".

Само старое здание бывшей психиатрической лечебницы, в котором с 1989 года располагался СИЗО № 4, временно законсервируют, пока руководитель ФСИН Геннадий Корниенко не договорится с властями города либо о продаже здания, либо о совместном хозяйственном использовании. Но на все эти переговоры могут уйти годы.

— Например, что делать со зданием закрытого в конце прошлого года легендарного СИЗО № 1 "Кресты" на Арсенальной набережной, построенного ещё в 1890 году, руководство ФСИН РФ до сих пор не решило, — рассказал собеседник Лайфа из Минюста РФ. — Да это и понятно. Кто же захочет за просто так расставаться с четырьмя с половиной гектарами земли на набережной в центре города.

В Минюсте РФ не исключают, что в ближайшее время в центре Санкт-Петербурга будет закрыт последний СИЗО — № 5, расположенный на Арсенальной улице.

— А находящиеся там 500 арестантов из старого, непригодного к проживанию людей здания переведут в современный СИЗО "Кресты-2", — сообщил собеседник Лайфа в Минюсте РФ.

Напомним, что первые арестанты заселились в новый СИЗО № 1 "Кресты-2" ГУ ФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в декабре 2017 года. Тогда 700 арестантов переехали из старых "Крестов".

Начальник регионального управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Игорь Потапенко официально ввёл в эксплуатацию СИЗО № 1 "Кресты-2" 1 декабря 2017 года.

Как отмечают в Минюсте РФ, СИЗО "Кресты-2" строили около 10 лет, объём бюджетных вложений составил 12 миллиардов рублей. Возвести новый СИЗО в Санкт-Петербурге в 2006 году тогдашнему главе ФСИН Юрию Калинину поручил президент России Владимир Путин.