Самогонные аппараты могут попасть под лицензию

Столичные силовики выясняют причины взрыва в одной из квартир на юго-западе Москвы, после которого три человека оказались в больнице. Одна из версий: хозяин увлекался домашним алкоголем, и у него взорвался самогонный аппарат.

В этой связи руководитель Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает Росалкогольрегулированию начать лицензирование производителей и продавцов бытовых дистилляторов, чтобы государство могло следить за качеством продукции. По мнению общественника, это позволит избежать тяжких последствий для людей, которые готовят алкоголь дома.

По словам Султана Хамзаева, он уже предлагал руководству Росалкогольрегулирования выйти в Правительство России с инициативой о лицензировании производителей и продавцов самогонных аппаратов.

— Это не моя прихоть. Ведь само производство самогона связано с риском для жизни. Что-то где-то перегрелось — и вот вам взрыв, — пояснил Лайфу Султан Хамзаев. — Самогонные аппараты сейчас производят как на промышленных предприятиях, так и в домашних условиях. О каком качестве тут можно говорить? Стоимость взрывоопасного агрегата составляет от 5 тысяч рублей до нескольких миллионов. Всё зависит от объёма производства напитка.

Султан Хамзаев считает, что возможный взрыв самогонного аппарата в одной из квартир жилого многоквартирного дома в столичном микрорайоне Котловка напомнит чиновникам из Росалкогольрегулирования, что проблема лицензирования производителей дистилляторов никуда не делась.

По данным столичной полиции, взрыв в квартире дома 9, корпус 5 на Нагорной улице произошёл в 20:20 15 ноября 2018 года.

— По предварительной версии следствия, в квартире во время приготовления самогона взорвался дистиллятор. В результате в квартире оказались выбиты стёкла и частично обрушилась одна из стен. С ранениями различной степени тяжести в больницу были отправлены три человека, находившиеся в квартире во время взрыва, — рассказали Лайфу в московском управлении МВД РФ.

По словам Султана Хамзаева, нужно учитывать, что законом об обороте алкогольной продукции не запрещено производство для собственных нужд. — Поэтому, скорее всего, если правоохранители не докажут, что в квартире на Нагорной улице, где произошёл взрыв, алкоголь самогонщики производили для продажи, хозяин дистиллятора не будет наказан, — отметил он.

По расчётам Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в России ежегодно производится около 200 млн литров самогона. Большая часть — кустарный самогон, который гонят на самодельных аппаратах маргинальные слои населения и бабушки в деревнях, для которых это семейная традиция.

Сегодня, согласно ст. 14.16 КоАП, нарушение правил продажи алкоголя влечёт наложение штрафа в размере 3–4 тыс. рублей для должностных лиц и 30–40 тыс. для юридических лиц с возможной конфискацией алкогольной продукции в обоих случаях.

По другим статьям КоАПа за предпринимательскую деятельность без лицензии гражданам грозит штраф 2–2,5 тыс. рублей с конфискацией продукции, орудий производства и сырья.