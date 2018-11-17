Стрелку забьём. В России предлагают вернуть летнее время

В Общественной палате России решили обсудить, возвращать ли сезонный переход на летнее время, существовавший в стране до октября 2014 года, пока не вступил в действие указ, подписанный в 2011 году тогдашним президентом Дмитрием Медведевым.

В 2011 году инициативу Дмитрия Медведева отказаться от перевода стрелок из-за того, что нужно было адаптироваться к изменениям времени, были стрессы и заболевания, поддерживали 73% россиян.

В 2014 году закон, отменяющий переход на летнее время, вступил в законную силу. С тех пор стрелки часов ни разу не переводились в России.

Однако, как отмечают в Общественной палате РФ, с 2015 года 11 регионов России перешли на летнее время. Среди доводов для возврата к летнему времени назывались сокращение светового дня и нарушение биоритмов в организме человека.

Опрошенные общественниками чиновники в нескольких десятках регионов страны стали высказывать мнение, что надо вернуться к прежнему режиму.

По их заверениям, эта мера позволит сэкономить большое количество бюджетных средств. Регулярные переходы с зимнего времени на летнее и обратно, исходя из слов чиновников, дадут возможность экономить на электроэнергии. Правильное соотношение часов к реальному световому дню поможет максимально эффективно использовать естественное освещение. На различных предприятиях этот эффект будет наиболее заметен: большая часть рабочих часов будут попадать на светлое время суток. Благодаря этому работодатель не будет вынужден включать свет для работников.

Однако мнения опрошенных Лайфом экспертов разделились. Так, сторонники перевода стрелок заявляют, что эта мера позволяет рационально использовать светлое время суток, что в свою очередь дает возможность экономить энергоресурсы.

А вот противники идеи перевода стрелок заверяют, что никакой экономии на самом деле нет и быть не может. Более того, по их мнению, перевод стрелок ведёт к дополнительным тратам, так как переводить нужно не только часы, но и перенастраивать различное оборудование и приборы, например электросчетчики.

— А самое ужасное, что все эти переводы времени вперёд и назад ведут к недомоганиям, а иногда даже к обострению хронических болезней и нервным срывам, — говорит психолог Светлана Лапина.