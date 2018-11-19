Поездка без опасности. Как избежать нападения в такси

В последнее время жертв нападений и насилия во время поездок в такси становится всё больше. Зачастую такие случаи происходят в такси, приписанных к популярным агрегаторам, но найти концы непросто: сама машина может быть оформлена на фирму, например, в глухом посёлке в Бурятии, а водитель — случайный человек, который взял её в аренду. Лайф разбирался, как пассажирки такси могут обезопасить себя от нападения и призвать таксистов к ответу.

Выходной день, встреча с друзьями и ночь в баре. Так проводила свой досуг модель из Москвы Елизавета. Возвращаться домой девушка предпочла на такси, заказав его через сервис "Яндекс. Такси". Сев в машину на заднее сиденье, она практически сразу уснула, а проснулась от того, что незнакомый мужчина перетаскивал её в другое авто. Там он её изнасиловал, а после высадил в Люберцах и скрылся. Теоретически получается, что водитель сервиса "Яндекс. Такси" передал клиентку в руки насильника. В полицию она, конечно, обратилась, только в этой ситуации упустила важный момент: не запомнила марку и номер автомобиля своего обидчика.

К огромному сожалению, поездки на такси от известных агрегаторов становятся всё менее безопасными, а случай с Елизаветой далеко не первый. В конце июня журналистку и фэшн-блогера Анну Брэйн попытался изнасиловать водитель Uber. Около девяти часов вечера в будний день она вызвала такси, но во время пути водитель резко сменил маршрут, заблокировал двери и предпринял попытку насилия. Сбежать пострадавшей удалось только чудом. Ещё одна клиентка сервиса "Яндекс. Такси" — Екатерина — заметила, что во время поездки таксист мастурбировал. Она потребовала остановить машину, но он продолжал ехать.

Почему же водители престижных сервисов позволяют себе совершать подобные преступления? По словам правозащитницы в сфере легкового такси Елены Гращенковой, пришедшие агрегаторы ликвидировали структуру, которая должна контролировать водителей. А стать водителем популярного сервиса может любой, у кого имеются права.

— Так называемый приём на работу водителей достаточно простой: скачиваете приложение, регистрируетесь в программе, чтобы вам начали поступать заказы. В аренду выдаётся автомобиль, а задача водителя — отдавать деньги двум владельцам: тому, кто сдал авто в аренду, и агрегатору. Никого сейчас не интересует состояние водителя, сидел ли он в тюрьме, употреблял ли наркотики и так далее, — пояснила Лайфу Елена Гращенкова.

Кроме того, по словам правозащитницы, за последние несколько лет средний чек поездки со 760 рублей упал до 450 рублей, а комиссия водителей, которую он должен платить агрегаторам, выросла с 5 до 30%.

— Таким образом маленький доход вытеснил из такси адекватных людей и привлёк туда тех, кому надо срочно получить несколько тысяч наличными. Произошедшие процессы в совокупности вызвали повышенную опасность компаний, предоставляющих такси. В случае каких-либо жалоб клиентов агрегаторы отвечают, что ничем вам не обязаны. Они просто соединили вас с водителем, которого выбрал робот. Это просто беспредел, — говорит Елена Гращенкова.

Как защитить себя от таксистов?

Как видим, пассажиры такси, особенно женщины, не застрахованы от нападения со стороны водителя. Поэтому, пользуясь сервисами перевозок, следует помнить о правилах безопасности и иметь представление о минимальных способах самозащиты. Вот некоторые из них.

1. Забудьте о "дедовских" способах ловли попуток "от тротуара". Только надёжные службы такси. Но даже если при вызове через агрегатора или службу такси к вам приехал водитель, не вызывающий доверия, лучше откажитесь от поездки. Поздней ночью или после посиделок в баре девушкам лучше не рисковать и заказать авто более высокого уровня, чем экономкласс. Лучше сразу при посадке в машину ограничить общение с водителем. Если он пытается завести с вами разговор или шутить — покажите, что вы не хотите поддерживать общение.

2. Перед тем как начинаете поездку, изучите маршрут, отслеживайте его по смартфону. Если водитель отклонился от маршрута, сразу же требуйте от него объяснений, в крайнем случае — требуйте остановиться.

3. При посадке в машину сфотографируйте номер, после этого позвоните кому-то из близких или друзей и громко, чтобы водитель слышал, продиктуйте номер или скажите: "Тебе отправлен номер водителя".

4. Садитесь только на заднее сиденье. Водителю сложнее будет оглушить вас в этой ситуации.

5. В качестве самообороны вы можете использовать нож, газовый баллончик, электрошокер, травматический пистолет. Важно понимать, по закону в случае защиты от нападения человек не имеет право превышать степень необходимой самообороны.

6. Заранее изучите, какое оружие можно использовать. Так, закон об оружии не предусматривает в качестве вида оружия самообороны холодное. Применять оружие самообороны можно лишь в случае наличия прямой угрозы жизни обороняющегося, в противном случае есть опасность быть уличённым в превышении пределов необходимой самообороны и оказаться на скамье подсудимых.

7. Газовый баллончик или пистолет не стоит применять в кабине — распыляемые ими газ может причинить вред и вам.

8. Ни в коем случае не пейте напитки и не ешьте продукты, которые предлагает водитель. Возможно, в них могут быть подмешаны психотропные или снотворные вещества.

9. Если водитель хочет подсадить попутчика, подвезти других случайных людей, заехать на секунду в гараж к приятелю — категорически отказывайте в таких просьбах.

Ответить по закону

Предположим, что, несмотря на все меры предосторожности, вы стали жертвой насилия со стороны водителя такси. В этой ситуации нужно приложить все силы, чтобы преступник не ушёл от наказания.

Если агрегатор не несёт ответственности за своих водителей, это не значит, что в случае совершения преступления или иных нарушений жаловаться не стоит. Здесь необходимо различать гражданско-правовую и уголовную ответственность. Как заявляет управляющий партнёр коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнёры" Владимир Старинский, водитель, совершивший преступление в отношении пассажира, в первую очередь несёт уголовную ответственность, которая носит личный характер и не распространяется на юридическое лицо. В то же время гражданское законодательство предусматривает ответственность работодателя за вред, причинённый его работником.

— Статья 1068 ГК РФ "Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причинённый его работником" устанавливает, что юридическое лицо возмещает вред, причинённый его работником при исполнении трудовых обязанностей. Ответчиком в данном случае будет выступать компания, работником которой является водитель. Но тут стоит учитывать, что судебная практика по таким делам неоднородная. Так, отказ в иске может быть основан на том, что противоправные деяния не входили в должностные обязанности водителя. Другими словами, при наступлении ДТП взыскать компенсацию будет проще, так как водитель в этот момент непосредственно выполняет трудовую функцию, а вот про преступление такого сказать нельзя, так как водитель в этом случае действует исходя из личных преступных мотивов, — объясняет Владимир Старинский.

Помимо этого жертве уголовного преступления необходимо обратиться в полицию с заявлением, в котором обязательно указать компанию по предоставлению перевозки. По словам правозащитницы Елены Гращенковой, пострадавшая может написать досудебную претензию в организацию, у которой была заказана поездка, и оценить свой ущерб, который она понесла. Однако, в случае если агрегатор отказывается нести ответственность перед пострадавшей и не может договориться с ней в досудебном порядке, стоит прибегнуть к услугам адвокатов.

Лайф отправил запрос нескольким крупным агрегаторам с просьбой рассказать, как в их сервисах проводится набор водителей и несут ли владельцы за них ответственность, но оперативного комментария не получил.