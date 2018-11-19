Авось пролетим. Почему авиаторы игнорируют прогнозы погоды

Росавиация отмечает, что экипажи малых воздушных судов и вертолётов зачастую равнодушны к метеосводкам или смотрят их невнимательно. Это уже спровоцировало в России 16 авиапроисшествий за полгода.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало авиакомпаниям письмо-предупреждение. В преддверии зимнего сезона чиновники подбили статистику. С октября по апрель произошло 14 катастроф и две аварии потому, что пилоты не увидели препятствий (или поверхности земли). Низкую видимость спровоцировали погодные условия, но экипажи в некоторых случаях не придали должного значения ухудшению погоды. Не исключено, что недавняя катастрофа Ан-2 под Архангельском имеет те же причины. Поэтому ФАВТ просит авиакомпании заново отработать посадку и возврат в аэропорт при плохой видимости и в условиях обледенения.

— В связи с наступлением осенне-зимнего периода возрос риск авиационных происшествий, — пишет начальник Управления инспекции по безопасности полётов Сергей Мастеров.

Мастеров связывает риски с погодой и невнимательностью экипажей. Машины могут обледенеть, попасть в опасные метеорологические условия: снегопад, порывистый боковой ветер и так далее. И, как следствие, столкнуться с землёй или, например, горой. Эта проблема касается малой авиации и вертолётов, которые, как правило, забираются на небольшую высоту. Их экипажи плохо анализируют метеосводки и не придают им должного значения.

— Авиапроисшествия указанных категорий, как правило, [случаются] из-за недостаточного анализа метеорологической информации [или] несвоевременно принятого решения возвращаться в аэродром вылета [когда погода ухудшилась], — сообщает Мастеров.

В этом контексте Росавиация вспоминает аварию 8 ноября в Архангельской области. Кукурузник с 14 пассажирами летел на небольшой высоте и в 50 километрах от Архангельска попал в обледенение. Командир решил возвращаться, но на обратном пути по непонятной пока причине упали обороты двигателя. Экипаж сумел посадить машину в лесу, при этом один пассажир получил травмы.

Коль скоро чиновники включили случай с Ан-2 в подборку, они не сбрасывают со счетов и "погодную" версию происшествия.

Мастеров вспомнил сентябрьскую аварию с вертолётом "Робинсон" в Якутии. Горная гряда по маршруту скрылась за плотной облачностью, и лётчик решил обойти гору по ущелью. Но, повернув, попал в сильнейший снежный заряд. Чтобы выйти из снежной пелены, начал разворачиваться, но столкнулся со склоном горы. Пилота и машину искали четыре дня. Мужчина выжил, но в тяжёлом состоянии попал в больницу. Эксперты уточнили, что перед вылетом он даже не запрашивал метеорологическую информацию в аэропорту, а предупреждение диспетчера, что погода будет портиться, не учёл.

Ещё одна недавняя катастрофа, произошедшая в условиях обледенения, случилась в Тверской области 8 ноября. Там при облёте нефтепровода Ми-8 столкнулся с землёй и разрушился. Условия были сложные: низкая облачность, риск обледенения. Точные причины пока не известны. Пилот погиб, пассажиры получили травмы.

— Нужно просто проводить качественную подготовку лётного состава. Раньше вылетали только с аэропортов, где обязательно присылали прогнозы по площадям, по аэродромам и запасным аэродромам. А сегодня вылетают с площадок, с частных аэродромов, где метеослужбы в принципе нет, — считает заслуженный пилот, бывший лётный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник. — А в Сети, на Gismeteo и других подобных порталах всей информации необходимой просто нет. Это нужно запрашивать специализированную метеорологическую станцию, чтобы авиационный синоптик давал прогноз.

Сейчас Росавиация, говорит Сытник, закрыла большое количество частных училищ по подготовке специалистов, остались в основном государственные. Поэтому пилоты малой авиации, утверждает эксперт, часто учатся летать где-то "на местах". Они не получают нужного количества знаний и аттестационных документов. С тонкостями анализа погоды они могут быть не знакомы.

— Поэтому складывается странная ситуация. С одной стороны, Росавиация закрывает центры по подготовке, а потом бьёт тревогу, что лётчики плохо подготовлены, — объяснил Сытник Лайфу.

Росавиация, однако, понимает проблему и выпустила распоряжение провести дополнительные занятия с экипажами, которые управляют воздушными судами взлётной массы менее десяти тонн. Их попросят заново изучить правила полёта на малой высоте, в том числе вспомнить, как действовать при плохой погоде.