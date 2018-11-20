Спасателей МЧС отправят в детсады и школы

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев потребовал от подчинённых чаще приходить к детям в школы и детские сады. Рассказывать об опасности игр с огнём. Спасатели утверждают, что число погибших в этом году детей возросло на 20 процентов по сравнению с 2017 годом. Эту ситуацию связывают именно с неудовлетворительной профилактической работой сотрудников МЧС среди учащихся и дошкольников.

На прошедшем в МЧС России селекторном совещании под руководством главы ведомства Евгения Зиничева и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой чиновники обсудили, как сократить гибель детей при пожарах.

— В текущем году произошло более 110 тысяч пожаров, в которых погибло более 311 детей, что почти на 20 % больше, чем в прошлом, 2017 году, когда погиб 281 ребёнок. Это недопустимо, ситуацию надо менять, — заявил Евгений Зиничев.

По словам главы МЧС РФ, за последние четыре года в России отмечалась динамика снижения детской смертности во время пожаров.

— Этот показатель с 2014 по 2017 год снизился на 32,6%, однако в нынешнем году опять пошёл рост трагической статистики, — отметил в своём выступлении глава ведомства.

Как отметил Евгений Зиничев, основными причинами пожаров, в которых погибли дети, стали неосторожное обращение с огнём, оставление детей без присмотра, злоупотребление родителей спиртными напитками.

— Поэтому необходимо уделять особое внимание домам и квартирам, где проживают неблагополучные семьи с детьми, — потребовал от своих подчинённых Зиничев.

Генерал-лейтенант потребовал от всех региональных управлений активизировать работу по составлению списков неблагополучных семей и взять на жёсткий контроль соблюдения в этих домах и квартирах противопожарной безопасности.

— Необходимо, чтобы инспекторы МЧС России входили в состав региональных и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Проводили профилактические беседы с детьми о противопожарной безопасности, — заявил Зиничев, напомнив, что инспекторы должны использовать при работе с детьми в образовательных учреждениях видеоролики "Твоя безопасность в твоих руках" с сайта МЧС.

Участвовавшая в селектором совещании уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова поддержала идею, чтобы в школах и детских садах спасатели через простые игровые формы учили детей действовать в чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, глава МЧС РФ не забыл и о противопожарной безопасности домов и квартир, в которых проживают многодетные семьи.

— Также прошу обращать особое внимание на жилые дома с низкой пожарной устойчивостью, особенно в сельской местности, где проживают многодетные семьи. Необходимо организовать постоянный мониторинг состояния противопожарной безопасности данных квартир и жилых домов, — утверждают в МЧС РФ.

Анна Кузнецова, выступая на совещании в МЧС РФ, сообщила о 42 тысячах выявленных нарушений в образовательных учреждениях в рамках совместной с МЧС РФ акции "Безопасное детство".

Так, например, по решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в квартирах и жилых домах, в которых проживают многодетные семьи и неблагополучные семьи с детьми, в 2017–2018 годах почти на 80 миллионов рублей было установлено около 250 тысяч автономных пожарных извещателей, позволяющих на начальной стадии обнаружить загорание и оповестить людей.

Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области проводят тренировочные эвакуации, уроки безопасности и различные мероприятия на противопожарную тематику в образовательных учреждениях.

— Во всех школах, колледжах и техникумах Подмосковья по инициативе спасателей в социальных сетях созданы группы, через которые можно оповещать о чрезвычайной ситуации, — отмечают в Правительстве Подмосковья.