Охота на маньяка. Как Чикатило провёл последний день на свободе

20 ноября 1990 года был арестован учитель Андрей Чикатило — серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал. Он расправился с десятками женщин, девочек и мальчиков. Суд доказал более 50 смертей.

Своих жертв маньяк, фамилия которого давно уже стала нарицательной, заманивал по-разному. Одни шли смотреть "мультик на видике", другие хотели жвачку, а кто-то — просто поскорее добраться домой. 52 доказанных убийства.

"Дело дураков"

Правоохранители несколько раз задерживали не тех. Так, два года в Советском Союзе проводили операцию "Лесополоса" по поимке маньяка. На неё потратили порядка 10 млн рублей. Для сравнения: на эти деньги можно было купить более 1100 вазовских "шестёрок".

В 80-е поймали множество тех, у кого наблюдались сексуальные отклонения. Были и маньяки, убийцы, но не Чикатило. Были и те, кто брал его вину на себя, их даже отдельным термином называли — "дело дураков". Так, были задержаны двое психически нездоровых людей, каждый из которых признался, что убивал людей.

— Они были задержаны в трамвайном депо. Машинист пришла утром на работу, собралась готовить трамвай. Зашла — а там двое со светом играются, трамвай завести пытаются. Вызвали милицию. Зачем-то они сказали, что детей убивают. Вскоре я уже понял, что они к убийству непричастны. Если Каленику (один из задержанных) дать пять пирожков с повидлом — он и в убийстве президента США признается, — говорил в документальном фильме " 30 мифов о Чикатило " генерал-майор Виктор Бураков, руководивший операцией "Лесополоса".

Подозреваемые не могли назвать ни примет, ни обстоятельств. Но к тому моменту и милиция знала их не до конца. Поэтому на проверки потребовалось некоторое время.

Ловили и отпускали

Самого Чикатило ловили три раза: два — в 1984-м, один — в 1990-м. И только третья попытка закончилась для него арестом.

Так, осенью 1984-го его поймали в Ростове-на-Дону на Центральном рынке. Это была просто проверка документов. Однако Чикатило очень нервно отреагировал, и стражи порядка решили досмотреть его личные вещи. В портфеле лежало грязное полотенце, кухонный нож, вазелин, мыло и такое количество верёвки, что хватило бы связать взрослого человека. Но маньяк выкрутился: заявил, что эти вещи необходимы ему по работе, а вазелин — для бритья. Зачем он всё это нёс по улице, почему-то никто и не спросил.

Спустя пару месяцев его опять поймали. На сей раз попался на краже аккумулятора. Приговорили к году исправительных работ. И их не отработал — через три месяца освободили за примерное поведение. Если бы его тогда арестовали по той самой статье — это спасло бы около 20 жизней.

На живца

Маньяка пытались поймать и с помощью "приманки". Это были сотрудницы милиции, накрашенные, переодетые. Они дежурили на вокзалах и на лавочках. Но это не давало результата. Позже стало понятно, по какой причине: его интересовали в первую очередь дети.

Подполковник милиции в отставке Анатолий Евсеев, который ночевал с Чикатило в одной камере, посылал в качестве приманки собственную 13-летнюю дочь. Конечно, её безопасность обеспечивалась. И тем не менее.

Девочка, впрочем, не была в курсе. Её просто отпускали гулять.

Бывший начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма Прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев рассказал, что Чикатило в 1984 году поймали как раз после того, как он клюнул на одну из таких приманок.

— Он на приманку нашу клюнул. Хотел её уговорить. Они вышли. Он, видимо, почувствовал, что за ним следят. Бросил жертву свою мнимую и пошёл в сторону вокзала. Там на трамвай сел, доехал до рынка. За ним следили. Он вышел на остановке, ему сзади кладут руку на плечо и говорят: "Ну что, приплыл?" Оперативники рассказывали, что он весь вспотел, его в жар кинуло. Словно потух. Перепугался. Его доставили в отдел милиции, начали проверять, — рассказывал Яндиев в документальном фильме.

Но и тогда вину Чикатило не доказали.

Арест

Арестовали же его возле ларька с пивом спустя шесть лет. Маньяк в тот день отпросился в больницу — болел указательный палец, за который его укусил 16-летний мальчик, жертва нападения. В больнице поставили диагноз "перелом", помогли и отправили домой. За ним к тому моменту велась слежка.

Чикатило зашёл домой, взял банку и пошёл за пивом. Полицейские сразу получили ориентировку: мужчина идёт туда-то, одет в коричневую куртку, без головного убора.

— Он выходит, хотел нас обойти. Мы спрашиваем: "Ваша фамилия?" Он ответил: "Чикатило". Мы ему руки заломили и наручники надели, — вспоминал Анатолий Евсеев, который в конце 80-х — начале 90-х был оперуполномоченным.

Что было дальше

Евсеев позже вспоминал о своём знакомстве с маньяком.

— С гражданином Чикатило я познакомился одним из первых. Могу назвать точную дату и время знакомства: 20 ноября 1990 года, 15 часов 40 минут. Арестованный не сделал ни малейшей попытки к сопротивлению, не вымолвил ни единого слова, — его воспоминания описаны в книге "Товарищ убийца. Ростовское дело: Андрей Чикатило и его жертвы".

По воспоминаниям правоохранителя, молчал Чикатило и в машине. В какой-то момент у группы задержания даже создалось впечатление, что он ко всему безразличен.

— Как будто полностью ушёл в себя. Первые слова он произнес по дороге в Ростов, когда мы проезжали посёлок "Рассвет". Он сказал: "Это лишний раз говорит о том, что не надо ссориться с начальством", — говорил Евсеев.

Позже убийца ещё несколько раз упоминал о том, что ему не стоило бы ссориться с начальством. Оказывается, маньяк думал, что задержали его за жалобы на Горбачёва.

"Королевский" приём

Задержанного маньяка сразу отправили в кабинет начальника областного УВД. Помимо самого руководителя там был тогда следователь Исса Костоев, который занимался расследованием в рамках "Лесополосы".

Допрос начался сразу. И, по словам тех, кто был на нём, только тогда до Чикатило стало доходить, что происходит. Он стал путать слова и не мог вспомнить даты вроде дня рождения или свадьбы (напомним, что маньяк был женат и у него двое детей). Кроме того, лицо вспотело, губы стали дёргаться, взгляд был потерянный.

После допроса Чикатило отправили в СИЗО КГБ. Почему нельзя было посадить в обычный изолятор? Во-первых, могли убить сокамерники. Во-вторых, к нему сажали "соседа", который должен был донести до Чикатило следующее: ему дадут прекрасного адвоката, но только в случае сотрудничества со следствием. Может, даже сроком небольшим отделается.

27 ноября он начнёт давать показания. Спустя три дня ему предъявят обвинения в 36 убийствах. Позже их докажут более 50.