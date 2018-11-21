Без шанса на исправление. Как маньяки на воле превращаются в зверей

Душегуб с опытом

В Башкирии передано в суд уголовное дело об убийстве. На скамью подсудимых попал 65-летний Анвар Масалимов, который ещё в 1991 году был приговорён к высшей мере наказания за убийство. Позже смертную казнь ему заменили на пожизненное заключение. После пересмотра его дела в Вологодском областном суде душегуб-расчленитель в 2016 году вышел на свободу. Но, как выяснилось, маньяка уже не исправить: в конце прошлого года он вновь угодил под следствие по подозрению в убийстве. Опрошенные Лайфом эксперты считают, что такие опасные убийцы не должны оказываться на свободе. В колонии с ними должен работать психолог, чтобы дать своё заключение о том, сможет ли такой человек адаптироваться к жизни на воле или его лучше продолжать содержать за решёткой.

По данным следствия, в декабре 2017 года на съёмной квартире на окраине Уфы, в которой проживал 65-летний Анвар Масалимов со своей гражданской женой Еленой, шла очередная пьянка.

— Один из гостей стал приставать к Елене, но та отказала ухажёру. А когда тот снова повторил попытку, ударила его ножом, — рассказывают в следственных органах Башкирии.

Протрезвев утром, компания стала думать, что делать с трупом. Кое-как они отмыли от крови пол и решили расслабиться. За выпивкой отправили именно Масалимова. По пути к магазину тот увидел наряд ППС и всё рассказал полицейским.

— На первом же допросе Елена призналась в убийстве назойливого ухажёра, — рассказали Лайфу в СУ СК РФ по Башкирии.

По словам следователей, за компанию с супругой в СИЗО Уфы отправили и ранее судимого Масалимова. Он проходил по делу как свидетель.

— Мы уже собирались выпускать Масалимова, так как расследование подходило к концу, как вдруг гражданская жена рецидивиста отказалась от чистосердечного признания и заявила, что человека зарезал именно Масалимов, — говорят в СУ СК РФ по республике.

Уголовное дело об убийстве, в котором обвиняемым стал Масалимов, передано для слушаний в городской суд Уфы. Не исключено, что теперь он может получить пожизненный срок.

Свобода светит даже "смертникам"

Каким образом такие опасные маньяки оказываются на свободе?

Управляющий партнёр юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов говорит, что, согласно статье 79 УК РФ, лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.

— Следует понимать, что к пожизненному лишению свободы часто приговаривают лиц, которые совершили очень тяжкие преступления, поэтому далеко не всем из них будут удовлетворять заявления об УДО. Дело в том, что ответ на вопрос, не нуждается ли лицо в дальнейшем отбывании наказания, является субъективной оценкой, поэтому у судьи нет обязанности удовлетворять заявления, — заявил Лайфу юрист Алим Бишенов.

Бишенов уверен, что с моральной точки зрения лицо, которое осуждено пожизненно, должно иметь право подать заявление об УДО, однако не все они должны удовлетворяться. Вряд ли разумно выпускать на свободу человека, у которого установлена патологическая страсть к убийствам.

Эксперт Федеральной палаты адвокатов России Вадим Кудрявцев говорит, что большинство пожизненно осуждённых мечтает вернуться в общество, поэтому они ведут себя положительно, не нарушая режим. По его словам, около 50% заключённых, приговорённых к пожизненному сроку, надеются дожить до УДО.

Генерал-лейтенант милиции в отставке, член общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве Александр Гуров считает лицемерием предоставление осуждённым на пожизненный срок даже права подавать прошения об УДО.

— Это получается профанация, потому что сам смысл пожизненного срока — наказание за содеянное. Получается, что все эти убийцы и террористы возьмут и выйдут по УДО и снова возьмутся за старое. Мы этих нескольких тысяч пожизненно осуждённых кормим, ещё и разрешили им учиться, жениться, да и свидания длительные даём, а их жертвы на кладбищах лежат. Поэтому, по моему мнению, нужно вернуть смертную казнь за убийства, терроризм, — говорит генерал Гуров.

Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) говорят, что сначала нужно создать систему проверки и адаптации заключённых, получивших пожизненный срок, которые теоретически могут рассчитывать на УДО. По словам начальника колонии для пожизненно осуждённых ГУФСИН по Вологодской области ИК-5 "Вологодский пятак" Владимира Горелова, пока ничего для досрочного освобождения "смертников" не готово.

— Вообще, должен быть выработан вместе с общественностью комплекс мероприятий подготовки к УДО за пять лет до наступления срока, когда можно просить о нём суд. Кандидата нужно перевести на облегчённые условия содержания, чтобы он пожил несколько лет не в камере, а в общем отряде, как в обычных колониях, чтобы посмотреть, как он способен контактировать с другими людьми, — рассуждает начальник колонии.

По мнению офицера ФСИН, такой осуждённый, который собирается выйти на свободу, должен владеть как минимум несколькими профессиями, чтобы быть востребованным.

— В течение пяти лет — с 20 до 25 лет отсидки — он должен проходить что-то вроде аттестационной комиссии, в состав которой войдут правозащитники, медики, социологи, психологи и которая скажет, идёт ли он правильной дорогой или нет, — считает офицер ФСИН Владимир Горелов.

Не готовы отпускать на волю "смертников" и в ИК-6 ГУФСИН по Оренбургской области, более известной как "Чёрный дельфин".

По словам офицера колонии Юрия Коробова, сотрудники ИК-6 не поддерживают идею УДО для пожизненно осуждённых.

— Тут в колонии преступник может действительно всё осознавать, раскаиваться, сожалеть, даже стать глубоко верующими. Но на свободе часто всё начинается с затяжкой сигареты, с глотком пива, и когда после освобождения человек попадёт в ту среду, откуда он вышел, то совершает рецидив, — отмечает Коробов.

Напомним, что имя 65-летнего Анвара Масалимова стало широко известно в прошлом году, когда выяснилось, что приговорённый в 1991 году за убийство сначала к расстрелу, а потом к пожизненному заключению вышел из колонии "Полярная сова", расположенной на Ямале, из-за переквалификации его уголовного дела.

Как, отметили во ФСИН РФ, комментируя освобождение Масалимова, он вышел на свободу в связи с тем, что ему был изменён приговор со статьи об убийстве при отягчающих обстоятельствах (ст. 102 УК РСФСР), на статью об убийстве без отягчающих обстоятельств (ст. 103 УК РСФСР), которая предусматривает максимальное лишение свободы на срок до 10 лет. Напомним, что Уголовный кодекс РСФСР действовал на территории РФ до 1996 года.

В Минюсте РФ отмечают, что пожизненное лишение свободы как мера наказания появилось в УК РФ в 1992 году. До этого времени за наиболее тяжкие преступления приговаривали к расстрелу.

Последним казнённым в России был Сергей Головкин. Согласно следствию, его жертвами стали 11 подростков в период между 1986 и 1992 годами. Все убийства, за исключением первого, совершены на территории Одинцовского района Московской области. До поимки получил широкую известность под прозвищем Фишер. Расстрелян 2 августа 1996 года.

16 мая 1996 года президентом РФ Борисом Ельциным был подписан указ о поэтапном сокращении казней, которые заменялись пожизненным лишением свободы.

По данным ФСИН, на сегодняшний день в исправительных колониях для осуждённых к пожизненному лишению свободы содержится 267 человек, отсидевших более 25 лет. Все они имеют право претендовать на условно-досрочное освобождение, 56 заключённых уже подали ходатайства на УДО.