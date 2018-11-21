Сын умершей в Воронеже пенсионерки будет судиться с врачами

В Воронеже скончалась 89-летняя узница фашистского концлагеря Мария Дронова, которой врачи по ошибке 4 ноября сначала ампутировали здоровую ногу, а затем и больную. Сын пенсионерки Андрей Дронов собирается через суд добиться миллионной компенсации от больницы, врачи которой, по его мнению, просто убили его мать. Следственное управление СК РФ по Воронежской области уже в начале декабря должно завершить проверку действий врачей, чтобы ответить на важные вопросы: действительно ли они совершили ошибку и могла ли она привести к трагедии.

По словам Андрея Дронова, сейчас он занят похоронами матери, но, как только закончит печальные хлопоты и дождётся итогов проверки Следственного комитета, сразу же отправится в суд.

— Конечно, я обращусь в суд на руководство больницы № 3 города Воронежа, а может, и регионального департамента здравоохранения. Сумма иска — миллионы рублей. Конкретная сумма появится после решения следователей в отношении врачей, которые ампутировали маме по ошибке здоровую ногу, а на следующий день уже больную, сделав её инвалидом, — рассказывает Лайфу Андрей Дронов.

По его словам, ещё 5 ноября 2018 года, на следующий день после этой чудовищной операции, главный врач воронежской городской больницы № 3 Сергей Шамсутдинов предложил Андрею подписать некий договор о том, что больница будет лечить Марию Дмитриевну и выплатит компенсацию в 500 тысяч рублей.

— Я тогда отказался подписывать этот документ и решил дождаться выводов следствия о действиях врачей больницы № 3 Ольги Долудиной и Гегама Оганесяна, которые оперировали маму, — заявил Лайфу Андрей Дронов. — Вот и дождался — мама умерла.

В СУ СК РФ по Воронежской области утверждают, что проводят доследственную проверку по обстоятельствам ампутации конечностей 89-летней Марии Дроновой, которая скончалась 20 ноября 2018 года.

Если следователи докажут, что это была врачебная ошибка, то Долудина и Оганесян могут стать фигурантами уголовного дела и получить до трёх лет заключения.

В департаменте здравоохранения администрации Воронежской области Лайфу ранее сообщили, что пенсионерке ампутировали ноги, потому что была реальная угроза её жизни.

Согласно информации СК РФ, в 2017 году в суд было направлено 175 уголовных дел, связанных с врачебными ошибками. Это на 11 больше, чем в 2016 году. Количество жалоб на медицинскую помощь в СКР в 2017 году составило 6050, что на 1100 больше, чем годом ранее.

Как отмечают следователи, большинство осуждённых в 2017 году врачей (74,7%) обвинялось в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 10,9% обвинялись в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Ещё 6,3% подозревались в причинении тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Оставшиеся проходили по статьям о халатности и неоказании помощи больному.