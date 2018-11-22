Чем известен новый главный разведчик России

Скончавшегося в Москве начальника Главного управления Генштаба Минобороны РФ 62-летнего Игоря Коробова пока заменил самый молодой в военном ведомстве вице-адмирал 57-летний Герой России Игорь Костюков. Высока вероятность, что в ближайшее время он возглавит военную разведку уже без приставки врио.

По информации Лайфа, именно вице-адмирал Игорь Костюков, как врио начальника ГУ Генштаба, 2 ноября 2018 года на торжественном вечере в Москве, посвящённом 100-летию создания военной разведки, принимал президента России Владимира Путина.

Тогда из-за тяжёлой болезни начальник ГРУ генерал-полковник Коробов не смог присутствовать.

— У Игоря Костюкова есть все шансы возглавить ГУ Генштаба и вернуть военной разведке прежнее название, которое появилось у подразделения в 1942 году, когда Разведывательное управление Генерального штаба Красной армии было преобразовано в Главное разведывательное управление Генерального штаба. Под названием ГРУ военная разведка действовала до 2010 года — тогда её переименовали в Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России, — рассказывает собеседник Лайфа в Минобороны РФ.

По его словам, именно на праздновании 100-летия службы президент России Владимир Путин, выступая перед офицерами, предложил вернуть подразделению историческое название — Главное разведывательное управление (ГРУ).

Как отмечают источники Лайфа в Минобороны РФ, вице-адмирал Костюков пользуется авторитетом в военной разведке и у министра обороны Сергея Шойгу. Сейчас именно 57-летний вице-адмирал Игорь Костюков курирует военную операцию в Сирии, а в 2015−2017 годах, являясь одним из руководителей российской военной разведки, принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией на территории Сирии против международной террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России и в других странах.

Вице-адмирал Игорь Костюков служит в военной разведке более четверти века. Получил военно-морское образование, а позднее окончил Военно-дипломатическую академию. Принимал участие в различных операциях Минобороны России, как на территории страны, так и за её пределами. Несколько лет работал в европейских странах, возглавляя резидентуру.

— За свою службу вице-адмирал удостоен многих наград, среди которых не только "Золотая звезда" Героя России, но и ордена Мужества, "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством", орден Почёта и другие, —рассказывает источник Лайфа в Минобороны РФ.

Напомним, что нынешний начальник военной разведки, Игорь Коробов, умер в возрасте 62 лет после тяжёлой болезни в Москве 21 ноября 2018 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, а также высшей степенью отличия — званием Героя России.

Игорь Коробов служил в военной разведке с 1980 года, занимая различные посты в организационных структурах ГРУ Генштаба Вооружённых сил РФ. В январе 2016 года указом президента России генерал-полковник был назначен начальником ГРУ ГШ Минобороны РФ.