Второй полковник Захарченко? На Алтае у борца с коррупцией ищут миллиард рублей

Похоже, после задержания скандально известного полковника Дмитрия Захарченко, у которого нашли почти 9 млрд рублей, в МВД ещё остались обеспеченные люди. В Алтайском крае суд арестовал бывшего полковника полиции, начальника антикоррупционного управления краевого ГУ МВД РФ 46-летнего Вадима Надвоцкого. Офицер подозревается в получении взятки в 5 миллионов рублей за прекращение проверок бизнесмена, занимающегося торговлей продуктами питания на местном рынке, и обещание не проводить их впредь. По данным следствия, на банковских счетах офицера в общей сложности может находиться миллиард рублей. Сейчас правоохранители выясняют, откуда у скромного полковника полиции с ежемесячной зарплатой около 80 тысяч рублей может быть такое богатство.

Октябрьский районный суд города Барнаула по ходатайству следователей СК РФ по Алтайскому краю арестовал до 20 января 2019 года экс-полковника Вадима Надвоцкого и его подельника, бывшего подчинённого Евгения Гречишкина.

Следователи обвиняют Надвоцкого по статье 290 ч. 6 УК РФ ("Взятка в особо крупном размере"), а Гречишкина — по статье 291.1 ч. 4 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Если их вина будет доказана судом, им грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, у экс-полковника Вадима Надвоцкого есть имущество, которое может попасть под конфискацию, если он не сможет объяснить его происхождение.

— Нами был произведён обыск в загородном элитном поселке Бобровка в доме у Вадима Надвоцкого. У нас на Алтае эти места считаются аналогом московской Рублёвки, — рассказал источник Лайфа в краевых правоохранительных органах.

Кроме того, по словам источника Лайфа, в краевом управлении МВД РФ сейчас оперативники ФСБ и Управления собственной безопасности МВД, участвующие в расследовании данного уголовного дела, проверяют счета, открытые на самого полковника Надвоцкого и его ближайших родственников.

— Есть информация, что за пять лет, пока полковник Вадим Надвоцкий руководил Управлением по борьбе с экономической преступностью и противодействию коррупции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, он положил на счета миллиард рублей, — говорит собеседник Лайфа в краевых следственных органах. — Оперативники сейчас рассылают запросы в десятки банков, расположенных не только в Алтайском крае, но и в соседних регионах — Новосибирской, Кемеровской областях.

На допросах сам экс-полковник Надвоцкий называет все разговоры о наличии у него или его родственников крупных сумм вымыслом и местью местных коррупционеров, с которыми он боролся.

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, Вадим Надвоцкий начал сотрудничать со следствием и признал получение им взятки в 5 миллионов рублей от барнаульского бизнесмена за прекращение проверок его торговых рядов на местном рынке.

В СК РФ по Алтайскому краю вспоминают, как ещё в 2017 году, возглавляя краевое Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России Надвоцкий рассуждал в интервью местным СМИ о том, как надо бороться с коррупцией и в чём её вред.

По словам полковника Надвоцкого, вред коррупции как социального явления прежде всего связан с подрывом доверия общества к институтам власти и органам управления.

— Коррупция препятствует развитию нормальной рыночной конкуренции, существенно изменяет расстановку сил на рынках. А это неизбежно ведёт к ослаблению экономического роста и снижению доходов предприятий и граждан. Поэтому необходимо активное участие граждан в информировании правоохранительных органов о коррупционных фактах, заявлял полковник Надвоцкий СМИ