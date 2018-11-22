Выпил таблетку — статья. Список запрещённых лекарств для водителей
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Нейролептики и антидепрессанты. Тормозят работу нервной системы
Приём лекарств этого класса не опасен в нормальных дозах. Но может иметь непредсказуемые последствия
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Транквилизаторы и препараты лития. Расслабляют, снижают концентрацию
Первые снижают тревогу, но могут сделать водителя равнодушным к ситуации на дороге. Вторые несовместимы с любой дозой алкоголя
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Снотворное и таблетки от укачивания. Непредсказуем процесс выведения лекарств
Лекарства выводятся из организма от 5 до 10 часов. Но при болезни человека время увеличивается и водитель может уснуть за рулём
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Обезболивающие препараты. В том числе и таблетки от головной и зубной боли
Даже две таблетки аспирина замедляют реакцию водителя. А садиться за руль после укола стоматолога можно лишь через 12 часов
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Антигистаминные препараты, то есть таблетки против аллергии. Непредсказуемы
Лекарства против аллергии могут спровоцировать аварию на дороге. Так как даже самые современные могут вызвать вялость и сонливость
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Средства от проблем с желудком. Могут нарушить координацию водителя
Пилюли и порошки от проблем с пищеварением могут влиять на зрение — расширяются зрачки. Эффект размытости может длиться пару дней
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Некоторые фитопрепараты. Многие "природные" лекарства могут навредить
Травяные сборы и даже женьшень не рекомендуют перед поездкой из-за непредсказуемой реакции организма. От тошноты до головной боли
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Список конкретных торговых марок может содержать тысячи наименований
Многие лекарства, аналогичные по свойствам и составу, продаются под разными брендами и в разной ценовой категории
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Минздрав должен составить конкретный запретный список лекарств
Запретить можно всё. И, чтобы не начался беспредел, должен быть чёткий стоп-лист. Сроки его появления пока не известны
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