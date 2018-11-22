Выпил таблетку — статья. Список запрещённых лекарств для водителей

Выпил таблетку — статья. Список запрещённых лекарств для водителей

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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В ГИБДД хотят приравнять употребление некоторых препаратов к алкоголю и штрафовать водителей. Какие это лекарства, и в Минздраве, и в Госавтоинспекции не уточняют. Но мы составили примерный список на основе тех препаратов, которые пока лишь не рекомендованы за рулём.

Нейролептики и антидепрессанты. Тормозят работу нервной системы

Приём лекарств этого класса не опасен в нормальных дозах. Но может иметь непредсказуемые последствия

Фото: ©РИА Новости / Денис Абрамов

Транквилизаторы и препараты лития. Расслабляют, снижают концентрацию

Первые снижают тревогу, но могут сделать водителя равнодушным к ситуации на дороге. Вторые несовместимы с любой дозой алкоголя

Фото : © pixabay.com

Снотворное и таблетки от укачивания. Непредсказуем процесс выведения лекарств

Лекарства выводятся из организма от 5 до 10 часов. Но при болезни человека время увеличивается и водитель может уснуть за рулём

Фото: © Shutterstock Inc.

Обезболивающие препараты. В том числе и таблетки от головной и зубной боли

Даже две таблетки аспирина замедляют реакцию водителя. А садиться за руль после укола стоматолога можно лишь через 12 часов

Фото: © Shutterstock Inc.

Антигистаминные препараты, то есть таблетки против аллергии. Непредсказуемы

Лекарства против аллергии могут спровоцировать аварию на дороге. Так как даже самые современные могут вызвать вялость и сонливость

Фото : © pixabay.com

Средства от проблем с желудком. Могут нарушить координацию водителя

Пилюли и порошки от проблем с пищеварением могут влиять на зрение — расширяются зрачки. Эффект размытости может длиться пару дней

Фото : © pixabay.com

Некоторые фитопрепараты. Многие "природные" лекарства могут навредить

Травяные сборы и даже женьшень не рекомендуют перед поездкой из-за непредсказуемой реакции организма. От тошноты до головной боли

Фото : © pixabay.com

Список конкретных торговых марок может содержать тысячи наименований

Многие лекарства, аналогичные по свойствам и составу, продаются под разными брендами и в разной ценовой категории

Фото: ©РИА Новости / Игорь Зарембо

Минздрав должен составить конкретный запретный список лекарств

Запретить можно всё. И, чтобы не начался беспредел, должен быть чёткий стоп-лист. Сроки его появления пока не известны

Фото: © Shutterstock Inc.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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