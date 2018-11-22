Выпил таблетку — статья. Список запрещённых лекарств для водителей

В ГИБДД хотят приравнять употребление некоторых препаратов к алкоголю и штрафовать водителей. Какие это лекарства, и в Минздраве, и в Госавтоинспекции не уточняют. Но мы составили примерный список на основе тех препаратов, которые пока лишь не рекомендованы за рулём.

Нейролептики и антидепрессанты. Тормозят работу нервной системы Приём лекарств этого класса не опасен в нормальных дозах. Но может иметь непредсказуемые последствия Фото: ©РИА Новости / Денис Абрамов Транквилизаторы и препараты лития. Расслабляют, снижают концентрацию Первые снижают тревогу, но могут сделать водителя равнодушным к ситуации на дороге. Вторые несовместимы с любой дозой алкоголя Фото : © pixabay.com Снотворное и таблетки от укачивания. Непредсказуем процесс выведения лекарств Лекарства выводятся из организма от 5 до 10 часов. Но при болезни человека время увеличивается и водитель может уснуть за рулём Фото: © Shutterstock Inc. Обезболивающие препараты. В том числе и таблетки от головной и зубной боли Даже две таблетки аспирина замедляют реакцию водителя. А садиться за руль после укола стоматолога можно лишь через 12 часов Фото: © Shutterstock Inc. Антигистаминные препараты, то есть таблетки против аллергии. Непредсказуемы Лекарства против аллергии могут спровоцировать аварию на дороге. Так как даже самые современные могут вызвать вялость и сонливость Фото : © pixabay.com Средства от проблем с желудком. Могут нарушить координацию водителя Пилюли и порошки от проблем с пищеварением могут влиять на зрение — расширяются зрачки. Эффект размытости может длиться пару дней Фото : © pixabay.com Некоторые фитопрепараты. Многие "природные" лекарства могут навредить Травяные сборы и даже женьшень не рекомендуют перед поездкой из-за непредсказуемой реакции организма. От тошноты до головной боли Фото : © pixabay.com Список конкретных торговых марок может содержать тысячи наименований Многие лекарства, аналогичные по свойствам и составу, продаются под разными брендами и в разной ценовой категории Фото: ©РИА Новости / Игорь Зарембо Минздрав должен составить конкретный запретный список лекарств Запретить можно всё. И, чтобы не начался беспредел, должен быть чёткий стоп-лист. Сроки его появления пока не известны Фото: © Shutterstock Inc.