В России исчезает профессия фальшивомонетчика

Количество поддельных денег за последние десять лет в России сократилось на 90%. Однако в списке фальшивок оказалась выпущенная в октябре прошлого года купюра 2000 рублей. Эксперты, опрошенные Лайфом, связывают сокращение оборота поддельных денег в России с технологическим перевооружением систем защиты российских банков и удорожанием изготовления поддельных денег.

Согласно статистике ЦБ РФ, если в 2008 году была выявлена 132 941 поддельная банкнота, то в 2018 году, спустя десять лет, — всего 10 418 фальшивых купюр. В тройку лидеров по количеству изъятых фальшивок вошли купюры номиналом 5000, 1000 и 500 рублей.

Эксперты МВД РФ рассказали Лайфу, что за последние годы лидирующие позиции по подделкам держат купюры 5000 и 1000 рублей Банка России, а в 2018 году появились подделки новых купюр 2000 и 200 рублей, выпущенных в обращение год назад — в октябре 2017 года. Но их немного, счёт идёт на десятки.

Как отмечают специалисты, если в 2008 году было выявлено 102 поддельные купюры номиналом 5000 рублей, то в 2018 — уже 7616, что составило более 70% от всех изъятых в России в этом году фальшивых банкнот Банка России.

Второе место в тройке лидеров занимают подделки тысячных купюр. Если с годами количество 5000-рублёвых фальшивок только росло, то 1000-рублёвых, наоборот, сокращалась. Так, в 2008 году было выявлено 127 490 поддельных купюр, в 2018 году — всего 2425.

Замыкает тройку лидеров 500-рублёвая банкнота. Так, в 2008 году на банковском рынке России было выявлено 3273 фальшивые купюры данного номинала, а в 2018 году — всего 202.

По данным регулятора, сократилось и количество изъятых из оборота фальшивых сторублёвых банкнот. Так, в 2008 году специалисты обнаружили в российских банках 20 176 поддельных 100-рублёвок, а в этом году — всего 77.

Между тем собеседники Лайфа в МВД РФ отмечают, что в 2018 году впервые появились новые фальшивые купюры Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, выпущенные в обращение в октябре прошлого, 2017 года. Таких фальшивок обнаружили 95 штук и 3 штуки соответственно.

Эксперты, опрошенные Лайфом, связывают сокращение оборота поддельных денег в России с технологическим перевооружением систем защиты российских банков.

— За последние несколько лет кредитные организации оснастили банкоматы, терминалы по приёму различных платежей и кассы самих отделений специальными датчиками считывания защитных признаков банкнот, что позволяет распознать подделки, — пояснил собеседник Лайфа в МВД РФ.

Однако так как фальшивки всё ещё изымаются, значит, по словам полицейского, этих мер оказывается недостаточно, чтобы поставить заслон фальшивым купюрам.

— Наши специалисты совместно с представителями ЦБ РФ регулярно проводят в банках инструктажи, как распознавать оказавшиеся в банкоматах подделки, — рассказал Лайфу полицейский.

— Ведь злоумышленники именно через банкоматы реализуют липовые купюры, изготовленные на основе подлинных, но неплатёжеспособных банкнот, в том числе склеенные из разных номиналов или склеенные из фрагментов подлинных и поддельных денежных знаков, — пояснил оперативник.

Полицейские предупреждают, что есть пять способов изготовления поддельных купюр: фотографический, полиграфический, электрографический, рисование и так называемое двукратное копирование. Одной из самых больших сложностей для фальшивомонетчиков оказывается изготовление денежной бумаги.

Основными способами изготовления фальшивых денег являются полная и частичная подделка. В этом случае фальшивку изготовляют из частей настоящих (меньшего значения) и поддельных купюр. Ведь согласно правилам ЦБ РФ, в банке можно обменять повреждённую купюру с сохранившейся площадью не менее 55%, и этим мошенники и пользуются.

— Злоумышленники режут подлинную купюру на три части таким образом, чтобы площадь средней части была не менее 55%. Она обменивается в банке по номиналу. А так называемые обрезки с водяными знаками прикрепляют к фальшивой середине. Как правило, такие купюры сбывают в маленьких магазинчиках, где кассы не оборудованы специальными сканерами, распознающими подделку, и на рынках, — рассказал Лайфу оперативник ГУБиПК МВД РФ.