Бывший начальник ЦСКА встретит Новый год в тюрьме

Московский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца бывшего начальника Управления Вооружённых сил РФ по работе с личным составом полковника Михаила Барышева. Офицер подозревается в получении взяток на сумму более 23 миллионов рублей. Претензии к нему появились по периоду, когда он возглавлял Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА).

40-летний полковник Михаил Барышев обвиняется в получении трёх взяток в особо крупном размере.

— Общая сумма полученных экс-начальником Управления Вооружённых сил РФ по работе с личным составом и его двумя подельниками денежных средств составляет более 23 млн рублей, — отмечают в Главном военно-следственном управлении СК РФ.

Как выяснили следователи, в период руководства Михаилом Барышевым с 2014 по 2017 годы ЦСКА полковник совместно со своим заместителем Андреем Хамазиным и начальником автомобильной службы спортивного клуба получали вознаграждения от бизнесменов за содействие заключения ЦСКА ряда контрактов на поставку различных товаров и услуг при проведении III Всемирных зимних армейских игр 2017 года в Сочи.

По информации Лайфа, показания на своего бывшего начальника — полковника Михаила Барышева — ещё в начале ноября дал его заместитель по службе в ЦСКА Андрей Хамазин.

— Хамазина сотрудники ФСБ России по поручению ГВСУ СК РФ задержали ещё в начале ноября. Тогда бывшему спортивному функционеру следователи и предъявили обвинения по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", — рассказывает источник Лайфа в военном ведомстве.

Собеседник Лайфа в следственных органах рассказывает, что Хамазин, чтобы облегчить свою участь, надеясь на домашний арест, дал показания на своего бывшего руководителя в ЦСКА полковника Барышева о том, что он получал от коммерсантов так называемые откаты за заключения договоров на выполнение различных услуг по обеспечению проведения III Всемирных зимних армейских игр 2017 года в Сочи.

Сам же полковник Михаил Барышев все выдвинутые в отношении него обвинения отрицает и считает их надуманными.

В самом же Минобороны РФ уголовное дело в отношении полковника Михаила Барышева официально не комментируют.

Однако во время неофициальных разговоров в Минобороны утверждают, что приказ об увольнении полковника Барышева с военной службы находится на подписи у главы военного ведомства Сергея Шойгу.

Коллеги Михаила Барышева по военному ведомству считают, что если бы не история с "откатами", то быть бы ему генералом, так как он сделал хорошую карьеру.

Полковник окончил тверское Суворовское военное училище, московское Высшее общевойсковое командное училище, курсы Военной академии Генерального штаба. С 2000 по 2012 годы служил в Отдельном комендантском полку почётного караула, а до своего назначения в 2014 году был начальником ЦСКА в Центральном аппарате ФСО РФ. А после увольнения с должности начальника Спортивного клуба армии в 2017 году стал начальником главного управления по работе с личным составом.

Напомним, что III Всемирные зимние армейские игры проводились в 2017 году. Их организатором был именно ЦСКА. Для России они были первыми. До этого соревнования принимали Италия и Франция.

Во время самих игр около 1000 военных-спортсменов из 26 стран разыграли комплекты медалей в семи видах спорта. Игры завершились победой сборной России. На втором месте оказались итальянские военнослужащие, третьими стали французы.