Шерше ля фам. В деле об убийстве лидера "Оплота" появилась женщина

ГСУ СК РФ по Московской области приостановил расследование совершённого 19 сентября 2016 года в Одинцовском районе Подмосковья убийства лидера украинской оппозиционной партии "Оплот" Евгения Жилина. Сейчас у следователей появилась зацепка по возможному заказчику убийства. По оперативным данным, причиной расправы с Жилиным могли стать долги.

Ранее сыщики вышли на след киллера, которым якобы оказался гражданин Украины Николай Дидковский. Он объявлен в международный розыск. Следователи не исключают, что Николая Дидковского могла нанять знакомая Жилина, которой он одолжил крупную сумму денег. Чтобы не отдавать долг, женщина обратилась к киллеру.

Лайф выяснил, что при обыске в особняке убитого Евгения Жилина следователям удалось найти около десятка долговых расписок на деньги, которые мужчина давал взаймы.

— На найденных расписках указаны имена и фамилии людей, которым Жилин занимал деньги, их личности и местонахождение мы сейчас устанавливаем, — рассказали Лайфу источники в ГСУ СКР по Московской области.

Наибольший интерес у следователей вызвала одна из расписок, представленная Жилину некой женщиной, которой, как следует из документа, он дал взаймы 400 тысяч долларов.

— У нас есть все основания подозревать женщину в причастности к убийству Евгения Жилина. Поэтому она уже объявлена в оперативный розыск, — рассказывает собеседник Лайфа из ГУ МВД РФ по Московской области, участвующий в расследовании убийства Жилина.

Экс-депутат Госдумы РФ Михаил Маркелов, который довольно близко общался с Евгением Жилиным, в свою очередь склоняется к "украинскому" следу.

— Слишком много у Жилина осталось врагов на Украине. А Евгений был человеком жёстким, не признающим компромиссы. Он привык идти до конца, и, скорее всего, кому-то очень не нравилась на Украине его идея похода на Харьков, — предполагает Маркелов.

По словам Маркелова, Евгений Жилин искал в России деньги и людей, которые готовы помочь ему приобрести оружие и создать собственную армию, которая пойдёт и возьмёт его родной Харьков.

— Его главной идеей было объединение ЛНР, ДНР и Харьковской области в единый регион, отдельно существующий от Украины, — рассказывает Лайфу политик.

По словам экс-депутата Госдумы, за это Жилина и убрали.

— Жилин понимал, что его могут убить, и ждал нападения. Он был вооружён, так как ожидал нападения на себя, а версия о том, что его застрелили, чтоб не отдавать долг, всем удобна, — говорит Маркелов.

Напомним, что главу украинской общественной организации "Оплот" Евгения Жилина расстреляли 19 сентября 2016 года в ресторане "Ветерок" в элитном подмосковном посёлке Горки-2 Одинцовского района.

Киллер, предположительно Николай Дидковский, несколько раз выстрелил в Жилина, а затем скрылся. Две пули угодили Жилину в голову, а третья в область груди, пройдя через плечо, она раздробила ключицу, задев внутренние органы.

Тогда эксперты-криминалисты установили, что выстрелы в Жилина были произведены из пистолета Макарова, на месте нашли три 9-миллиметровые гильзы. Всего же было выпущено 5 пуль — три в Жилина, ещё две в его телохранителя Андрея Козаря, который остался жив.

По данным следствия, предполагаемый киллер — гражданин Украины Николай Дидковский — сразу после преступления уехал из России и скрывается где-то в одной из европейских стран. Он объявлен в международный розыск.

Ему заочно были предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконное хранение оружия". Одинцовский районный суд Подмосковья по ходатайству следствия вынес решение о его заочном аресте.

Следователи не исключают, что Николая Дидковского могла нанять некая знакомая Жилина, которой он одолжил крупную сумму денег. Чтобы не отдавать долг, женщина, обратилась к киллеру.