"Я люблю Америку". Как экс-банкир Гришин признался в аферах ради гражданства США

Долларовый миллиардер и один из самых загадочных банкиров России просит президента США дать ему гражданство и защитить от российских бандитов и властей. При этом он рассказывает, как грабил в России банковскую систему и участвовал в различных аферах.

Бывший совладелец "Росевробанка" Сергей Гришин последние 10 лет живёт в легендарном для российских домохозяек местечке Санта-Барбара в Калифорнии, где у него есть своя компания. В России у него осталась молодая жена Анна Федосеева, которую, правда, он недавно засадил в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Гришин считает, что она похитила всё, что он потратил на неё в период ухаживания, и теперь требует от нее 80 млн рублей. Правда, в пятницу следователь разрешил выпустить Федосееву на свободу, но уголовное дело пока остаётся в силе.

В США Гришину очень нравится, но есть маленькая проблема: у него нет гражданства. И решает он этот вопрос весьма своеобразно. В распоряжении Лайфа оказались послания банкира в адрес американских властей, полные дифирамбов и лести: он просит дать ему гражданство, а в обмен рассказывает интересные вещи о том, как он грабил банковскую систему России и занимался аферами.

Изобретатель схемы авизо

— Привет всем. Меня зовут Сергей Гришин, я был председателем "Росевробанка". Я до сих пор вовлечён в бизнес в Росиии. Также у меня есть бизнес в США, связанный с медиаконтентом. Я собираюсь рассказать вам, как один человек — то есть я — практически довёл банковскую систему России до коллапса в 1990-х, — говорит в своём видеообращении к американским властям экс-владелец "Росевробанка" Сергей Гришин.

Судя по всему, он записал его в начале осени 2018 года на борту своего личного самолёта Gulfstream, фюзеляж которого украшен фамильным гербом банкира с буквами SG. Стоимость лайнера — более чем $30 миллионов.

По словам Гришина, именно он, а не аферисты из Чечни, как было принято считать, в начале 90-х годов изобрёл схему с поддельными авизо.

— Многие думают, это чеченцы придумали схему с авизо. Это не так. Её придумал я. Я украл очень много в Эстонии и России. Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено. Я нашёл нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках. От имени эстонских банков я изготавливал дубликат авизо, как будто бы оригинал утерян. Сумма в авизо была написана та, которую мне хотелось. Она была полностью поддельной и ничем не была подкреплена, — спокойно рассказывает Сергей Гришин.

Напомним, что аферы с авизо процветали в России в начале 90-х годов. Авизо — уведомление о переводе денег из одного расчётно-кассового центра (РКЦ) в другой. Получивший авизо РКЦ направлял требуемую сумму на корреспондентский счёт одного из коммерческих банков, который и перечислял деньги непосредственно клиенту. В 90-х годах мошенники изготавливали поддельные авизо на определённую сумму и передавали их в Центробанк, Промстройбанк, Соцбанк и Агропромбанк на обработку, после чего деньги перечислялись в банк получателя. Пропажу денег удавалось заметить только через месяц, когда жулики уже успевали их провести через фирмы-помойки и обналичить. Ущерб от афер с авизо в 90-е годы оценивался в четыре триллиона рублей.

Волшебная ручка

Помимо признания участия в схеме авизо Гришин в другом своём видеообращении, с которым ознакомился Лайф, взял на себя ограбление банковской системы России.

— Привет всем. Я Сергей Гришин, мой слоган "Мне всегда 21", потому что я всегда работаю с молодыми людьми. Я расскажу вам прекрасную историю о том, как я ограбил банковскую систему России второй раз, когда главой ЦБ был Георгий Матюхин, — рассказывает экс-совладелец "Росевробанка".

По словам банкира, в то время была создана система чеков для расчёта между компаниями.

— Как это происходит? Вот есть московская компания, которой нужно перевести, скажем, $2 миллиона в Санкт-Петербург. Так просто за один день это не получится. А с помощью чеков получится. Они приходят в банк и просят выписать чек на $2 млн. Затем с этим чеком садятся в "Сапсан" и едут в Питер. И предоставляют этот же чек в требуемом банке в Питере, — говорит Гришин. — Как мы можем воспользоваться этой ситуацией?

По словам банкира, в этой схеме есть нюанс, которым и воспользовались для хищения денег.

— Мы приходим в банк и просим: "Выпишите, пожалуйста, нам чек на $2 млн долларов. Только воспользуйтесь, пожалуйста, моей ручкой. Я её очень люблю". — "Не вопрос, — отвечает банк. — Давайте сюда свою ручку". И выписывает чек, — рассказывает Гришин.

По его словам, эта пишущая ручка особенная. Она позволяет стирать написанное (или он просто имеет в виду исчезающие чернила. — Прим. ред.).

— Так вы можете заставить исчезнуть первую запись. Теперь у вас на руках официальный неподдельный банковский документ с печатью, подписью и датой. Нет только суммы, — продолжает банкир. — Всё, что вам нужно: вписать в поле "сумма" любое число, которое вам захочется. Например, $250 миллионов. И вы приходите в любой другой банк с этим чеком Центробанка, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали.

Гришин рассказывает, что это одна из самых секретных схем мошенничества на постсоветском пространстве.

— Я готов рассказать всем заинтересованным, кто и когда проворачивал подобные дела, назвать все известные мне фамилии. Я рассказываю это просто ради собственной безопасности. На меня сейчас объявили охоту российский криминалитет и некоторые представители руководящих структур страны. А я такого отношения не заслужил. Я ненавижу, когда со мной так обращаются. Спасибо за внимание, хорошего дня, — заканчивает своё видеообращение Сергей Гришин.

Как в "Росевробанке" миллиарды отмывали

Напомним, что именно "Росевробанк", центральный офис которого находился в Москве на улице Вавилова, дом 24, входивший в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Эксперты центра считают, что "Росевробанк" времён Сергея Гришина активно участвовал в схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую в OCCRP называли ландроматом (от англ. "прачечная").

​По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год по "молдавской схеме", когда по фиктивным договорам займа между зарубежными компаниями-пустышками российские и молдавские поручители "вынуждены" погашать несуществующий заём, через молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka из России выводили деньги.

В OCCRP считают, что по данной схеме через Молдавию и Латвию из России вывели более $20 млрд (700 млрд рублей по среднему курсу тех лет).

Между тем, считают эксперты OCCRP, "Росевробанк" выполнял роль банка-получателя, то есть через него деньги возвращались в Россию после завершения всей схемы.

Расследование OCCRP не помешало в середине ноября 2018 года Сергею Гришину продать свой пакет акций "Росевробанка" другому банку — "Совкомбанку".

"По глупой ошибке я родился в России"

В распоряжении Лайфа оказалось ещё несколько сообщений, которые господин Гришин адресует администрации президента США Дональда Трампа. В них он просит предоставить ему американское гражданство.

— Я просто люблю Америку, моя дочь родилась здесь, и я подал заявление на получение гражданства для себя. Мне нравится ваш предвыборный слоган "Сделаем Америку великой снова". И лично я испытываю огромное уважение к вам и к тому, что вы сделали для этой изумительной страны, — пишет Сергей Гришин.

Гришин, по информации Лайфа, является инвестором "Фейсбука", Groupon и Farmville. У него в США была компания SG llc, которая специализировалась на финансовых консультациях.

В другом своём сообщении Сергей Гришин предупреждает власти США об опасности и говорит, что может помочь.

— Мистер президент, у меня есть для вас кое-что очень важное. Я произвёл очень глубокое исследование, я потратил примерно полмиллиона долларов из собственных денег, и теперь могу уверить вас: эта страна, жизнь её граждан, мирная жизнь и репутация находятся под угрозой. Я готов выслать подробности сегодня ночью через FedEx. И если я могу просить чего-то взамен, то это будет гражданство США для себя и жены. Эта страна — моя настоящая родина, но по глупой ошибке я родился и вырос в России, — пишет экс-банкир Гришин.

Адвокат Сергея Гришина Денис Марченко рассказал Лайфу, что он не слышал и не видел заявлений своего клиента, что ему кто-то угрожает в России и он просит гражданства США.

Подарки вышли боком

В России у Гришина появились хлопоты с его женой Анной Федосеевой. Банкир сейчас делит с ней имущество, подал в суд заявление о разводе и обвинил её в мошенничестве. Именно по заявлению Гришина против Федосеевой в Москве было возбуждено уголовное дело. 19 ноября в 7 утра прошёл обыск в одной из квартир дома на улице Новаторов, в которой жена Гришина гостила у подруги. Примечательно, что делом занимаются следователи Головинского района Москвы, хотя Гришин и его жена зарегистрированы в Центральном административном округе, и, по правилам, обращаться за помощью он должен был к местным силовикам.

По словам адвоката Федосеевой Екатерины Духиной, её доверитель была арестована по обвинению в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

— Уголовное дело было возбуждено на фоне попыток Гришина и Федосеевой развестись. Гришин посчитал свои подарки в период ухаживания и в течение брака следствием её мошеннических действий, а следователи возбудили против неё уголовное дело на основании заявления Гришина, — рассказывает Духина.

По словам юриста, в феврале 2018 года Гришин подал иск о расторжении брака, но в марте отозвал его.

— А вот сейчас опять подал в Хамовнический суд Москвы иск о разводе, по нему решения суда ещё нет, поэтому брак считается действительным по сей день, — говорит адвокат Федосеевой.

29 ноября 2018 года Анну Федосееву освободили из СИЗО.

— Это произошло после того, как я написала жалобу руководству Следственного управления СК РФ по Северному административному округу Москвы на действия следователя. Он, нарушая процессуальное законодательство, вынес необоснованное решение о возбуждении против моей подзащитной уголовного дела и ходатайствовал перед Головинским районным судом о её аресте, — заявила Лайфу адвокат Екатерина Духина.

По слова Духиной, это исключительный случай, когда сам следственный орган выносит постановление об освобождении без каких-либо ограничений подследственного.

— В дальнейшем мы будем добиваться возбуждения уголовного дела против самого Гришина о заведомо ложном доносе, — заявила Лайфу Екатерина Духина.

Психиатру на заметку

По словам юриста, в одном из своих писем жене Гришин написал, что он якобы страдает биполярным расстройством и принимает препараты.

— А в июне 2018 года Гришин встретился с Федосеевой, чтобы помириться, но в ходе разговора достал ружьё и угрожал застрелить её. Федосеева тогда написала заявление в полицию. Однако возбуждать дело не стали, — говорит Духина.— А в сентябре 2018 года Гришин обратился в ГУ МВД РФ по Москве, заявив, что Федосеева "вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств, потраченных на подарки перед заключением брака" на сумму в 1 млн рублей.

Защита Анны Федосеевой отмечает, что ранее Сергей Гришин требовал и от других своих женщин вернуть подаренные им машины, драгоценности.

— Один из таких последних исков рассматривал Никулинский районный суд столицы. Однако банкир процесс проиграл, и подаренный Гришиным "мерседес" за 6 миллионов рублей остался у хозяйки, — рассказывает адвокат Федосеевой. — А лет пять назад подобный иск Сергей Гришин подал и к своей прежней супруге Анне Гришиной, но потом от него отказался.

Защита Федосеевой уверяет, что та попытается доказать в Мосгорсуде, что у её супруга расстройство психики и им должен заниматься психиатр.

— В моём распоряжении есть письма, в которых Сергей Гришин пишет: "В моей голове поселилось три человека: маленький ребёнок, человек среднего возраста и Воланд", — рассказывает Екатерина Духина. — Гришина надо лечить. По его заявлениям в полицию в тюрьму сажают людей.

Слова адвоката подтверждает подруга и бизнес-партнёр Федосеевой — гражданка США Дженифер Салкесс. Она также получала угрозы.

— Мне господин Гришин присылал разные сообщения из-за моих бизнес- и дружеских связей с его женой, которые я воспринимала как угрожающие. В связи с этим я обратилась в правоохранительные органы США и уже получила судебный запрет, чтобы он не приближался ко мне. Эта история может получить и уголовное продолжение. Я не единственная из окружения Гришина, кто получал угрозы и подобные оскорбительные сообщения, — рассказала Лайфу Дженифер Салкесс.