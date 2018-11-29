Криминал взял передышку. В Москве стали меньше убивать и давать взятки

В Генпрокуратуре РФ подсчитали, что за 9 месяцев 2018 года в Москве снизился уровень криминала по некоторым категориям, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. По данным прокуроров, хотя общее количество преступлений и немного выросло, но в Москве стали реже убивать, торговать наркотиками, оружием, а также брать и давать взятки. Некоторые из опрошенных Лайфом экспертов считают, что статистика не отражает реального положения дел: многие совершённые в Москве преступления до сих пор остаются за пределами учёта.

Сократилось и количество выявленных преступников. В прошлом году в столице поймали 26 668 злодеев, а в этом всего 26 098. Да и общее количество совершённых в Москве преступлений в 2018 году — по сравнению с 2017-м — увеличилось более чем на тысячу: со 104 293 до 105 274, согласно данным Генпрокуратуры РФ.

В Москве снизилось число убийств по сравнению с таким же периодом 2017-го. Если в прошлом году было зарегистрировано 248 таких преступлений, то в этом году всего 191.

Сократилось в Москве и количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. В прошлом году было зарегистрировано 584 случая, а в этом году — 521. Незначительно снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это 13 тысяч зарегистрированных случаев.

Аналитики в Генпрокуратуре РФ отмечают, что в Москве в 2018 году стали реже брать и давать взятки, злоупотреблять служебным положением.

Согласно статистике, в 2017 году в российской столице попались на даче взяток 132 человека, а в этом же году всего 117. Да и число тех, кто их брал, в этом году сократилось. Таких оказалось — 168, а годом ранее — 184.

Меньше стало в Москве и чиновников, которые, согласно прокурорской статистике, злоупотребляли своим служебным положением. Таких в этом году оказалось всего 43 человека, а в 2017-м — 88.

Опрошенные Лайфом эксперты связывают успехи по борьбе с криминалом с целым рядом причин: оснащением улиц, дворов и подъездов жилых домов автоматизированной системой видеонаблюдения "Безопасный город", повышением дисциплины в рядах полицейских и активизацией работы участковых инспекторов и оперативников райотделов полиции с платными осведомителями и добровольными помощниками, пенсионерами, общественниками, как правило, из бывших военных и сотрудников МВД и ФСБ.

— На помощь полицейскому пришла техника. В большинстве городов страны и, конечно же, в Москве на крупных магистралях установлены камеры, которые фиксируют всё, что происходит в зоне их видимости в круглосуточном режиме и передают в ситуационные центры городских властей или полиции. А это очень помогает в раскрываемости преступлений и, конечно, дисциплинирует потенциального грабителя, разбойника, который лишний раз подумает, а стоит ли рисковать, так как можно засветиться, —рассказывает Лайфу руководитель независимого профсоюза столичных полицейских Михаил Пашкин.

Записи с камер, по данным департамента информационных технологий мэрии, помогли раскрыть более 3 тыс. преступлений в 2018 году, в 2015-м — 1,8 тыс. преступлений, а в 2014-м — всего 1,5 тыс.

— Сейчас в столице работает 128 500 камер видеонаблюдения, в том числе в подъездах жилых домов, во дворах, школах, местах массового пребывания граждан, на дорогах и объектах торговли, — заявили Лайфу в столичном правительстве. — Из этих десятков тысяч камер уже более трёх тысяч подключили к системе распознавания лиц. Видеоизображение автоматически анализируется в режиме реального времени: система может установить личность человека на видео, его пол и возраст.

По мнению руководителя независимого профсоюза столичных полицейских, снижение преступности произошло ещё и из-за того, что полицейские стали почти всё время работать в условиях "усиленного варианта несения службы".

— Из-за постоянных сообщений о возможных террористических актах в столице гарнизон московской полиции работает по усиленному варианту — это когда у личного состава отменены все отгулы, а рабочая неделя увеличена с положенных 40 часов до 50–60. Благодаря тому что на службе находится большее количество сотрудников, а плотность патрулирования городских улиц и кварталов увеличилась — произошёл спад преступности, — считает Пашкин.

Юрист и экс-сотрудник столичной полиции Роман Вернега заявил Лайфу, что анализ статистики преступлений, совершаемых в Москве за 9 месяцев 2018 года, не способен показать реальную картину преступности в российской столице.

— Дело в том, что многие преступления латентны и статистика не отражает реального положения дел. Да и, скорее всего, сотрудники оперативных служб в районных отделах полиции уже научились скрывать реальную статистику происшествий от начальства. Кроме того, руководителям подразделений, райотделов не нужна плохая статистика раскрываемости преступлений, — говорит юрист.

Как отмечают в Генпрокуратуре РФ, по некоторым позициям в Москве наблюдается отрицательная динамика, например, по росту тяжких преступлений. Если в 2017 году таковых было совершенно почти 22 тысячи, то уже в этом году около 25 тысяч.

Сократилось и количество выявленных преступников. В прошлом году в столице поймали 26,6 тысячи, а в этом — 26 тысяч.

По словам Михаила Пашкина из профсоюза столичных полицейских, возможно, общий уровень преступности остаётся высоким, потому что оперативные сотрудники, вместо того чтобы ловить бандитов, завалены бумажной работой и озабочены борьбой за пресловутые "палки" — служебную отчётность.

— Да и от сокращения штата МВД РФ на 163 тысячи человек в 2016 году московская полиция ещё не оправилась. Сокращены мобильные патрульные экипажи с шести до трёх, кроме того, из патрулирования исключены наряды вневедомственной охраны, которые перешли с апреля 2016 года в Росгвардию и лишены права правоохранительной деятельности, — говорит Пашкин.