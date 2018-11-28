"Телефонные террористы" проверили в Москве работу ФСБ

Правоохранители расследуют, кто организовал в среду, 28 ноября 2018 года, в Москве серию анонимных телефонных звонков о якобы заминированных 12 торговых центрах и Киевском вокзале. А в Следственном управлении ФСБ РФ по Москве и Московской области решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Опрошенные Лайфом эксперты говорят, что обычно массовые ложные сообщения о минировании могут поступать от участников запрещённой в России и других странах террористической группировки ИГИЛ, чтобы посеять панику среди москвичей. Также не исключено, что звонки шли с телефонного номера, который зарегистрирован на Украине, и организованы они были лидерами запрещённой в России экстремистской организации "Правый сектор".

По данным столичного управления ГУ МВД РФ, звонки о минировании поступали на службы 112, 001 и 002 в среду с 11:30 до 13:00. В это время более семи тысяч человек были эвакуированы из 12 торговых центров Москвы — "Капитолий", "Европейский", "Город", "Мегаполис", "Цветной", "Горбушкин двор", "Звёздочка", "Атриум", "Вива", "Электроника на Пресне", "Гагаринский", "Хорошо", а также Киевского железнодорожного вокзала.

Как отметили в ГУ МВД РФ по Москве, по всем сообщениям о минировании были проведены проверки, но подозрительные предметы не обнаружены.

По данным специалистов управления "К" ФСБ РФ и МВД РФ, анонимные сообщения о минировании в Москве поступали по той же схеме, что и год назад, когда с 10 по 26 сентября 2017 года по российским городам прокатилась волна анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Сообщения о минировании поступали в различные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Перми, Брянска и других городов. Было эвакуировано больше 100 тысяч человек.

По подсчётам специалистов в МВД РФ, тогда ущерб от массовых эвакуаций составил около 500 миллионов рублей.

Сколько именно миллионов рублей от "минирования" в Москве 28 ноября 2018 года потерял бюджет МВД, МЧС, владельцев ТЦ и арендаторов, ещё предстоит подсчитать.

— Это десятки миллионов рублей, — говорит глава независимого профсоюза столичных полицейских Михаил Пашкин.— Сумма затраченных бюджетных средств может составлять 20 тысяч рублей, а может миллион рублей. Если это, например, школа, то для обследования здания и организации оцепления будет достаточно одного-двух кинологов и экипажа ГНР из трёх человек, тысяч 10 рублей — из расчёта, что день работы полицейского бюджету обходится в 2 тысячи рублей.

А вот у юриста Александра Островского другие расчёты. Средняя стоимость выезда группы немедленного реагирования (ГНР) в составе трёх полицейских и двух кинологов оценивается им в 100 тысяч рублей.

— Каждый звонок — это не только выезд людей, оцепление территории, но и эвакуация людей, использование различных технических средств. Если, например, нужно обследовать торговый центр площадью в десятки тысяч квадратных метров, то затраты могут оцениваться уже в миллионы рублей. Тут тремя полицейскими точно дело не обошлось, — отметил Островский.

— В эту сумму входят стоимость топлива, зарплата самих полицейских и поддерживающих служб, — сообщил Лайфу юрист. — Ведь вы поймите, каждый звонок — это не только выезд людей, оцепление территории, но и эвакуация людей, использование различных технических средств, утверждает Островский.

По информации Лайфа, сейчас все подразделения полиции и спецслужб переведены на усиленный вариант несения службы.

— Сотни полицейских и сотрудников ФСБ РФ в штатском ежедневно работают в крупных российских городах, контролируют места массового скопления людей в торговых центрах, общественном транспорте, культурно-досуговых центрах, на футбольных стадионах, отрабатывая возможных террористов и их пособников, — рассказал Лайфу источник в МВД РФ.

По его словам, усилена охрана объектов ЖКХ, энергетического комплекса и гидросооружений.

— Кроме того, наряды Нацгвардии и полиции патрулируют железнодорожные вокзалы, аэропорты, — рассказывает он.

По словам главы независимого профсоюза столичных полицейских Михаила Пашкина, главная проблема всех этих "минирований" в том, что сотрудники правоохранительных органов оказываются отвлечены от выполнения реальных задач.

— Экипажи ГНР — групп немедленного реагирования ОВД, снимаются с патрулирования и по несколько часов "простаивают" в оцеплении заминированного здания, а в это время в районе патрулирования данной ГНР может быть совершенно преступление, возмущается Пашкин.