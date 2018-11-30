Зицвладелец. Как водитель автобуса задолжал зарплату журналистам "СПИД-инфо"

Журналисты первого в России таблоида, которым задолжали деньги, неожиданно выяснили, что владельцем издания теперь числится водитель автобуса. Против него возбудили уголовное дело.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении владельца газеты "СПИД-инфо" Юрия Нигмедзянова. Правоохранители считают, что именно он задолжал сотрудникам издания сотни тысяч рублей. Однако журналисты уверяют, что Нигмедзянов — лицо номинальное, а вот настоящий должник — бывший владелец газеты и её основатель Андрей Манн.

По информации Лайфа, в ноябре 2018 года на основании заявления журналистов газеты "СПИД-инфо" о невыплате им заработной платы на протяжении двух месяцев следователь Савёловского межрайонного следственного отдела ГСУ СКР по Москве старший лейтенант юстиции Николай Козлов возбудил уголовное дело по статье 145.1, ч. 2 УК РФ "Невыплата заработной платы".

В своём постановлении о возбуждении уголовного дела следователь пишет, что виновником невыплаты зарплаты журналистам с 1 апреля по 6 ноября 2018 года является учредитель и руководитель ООО "С-инфо", которому и принадлежит газета "СПИД-инфо", Юрий Нигмедзянов.

Как отмечает Николай Козлов, Юрий Нигмедзянов не выплатил в установленные трудовым договором сроки заработную плату пятерым сотрудникам общества на общую сумму более 370 тысяч рублей.

— В среднем Нигмедзянов должен каждому из нас более 60 тысяч рублей, — заявил Лайфу экс главный редактор издания Олег Кармаза. — Но гораздо большие суммы нам должен предшественник Юрия Нигмедзянова — основатель газеты "СПИД-инфо", совладелец издательства "Просвещение" Андрей Манн.

По словам экс-редактора, задерживать выплату гонораров журналистам бывший владелец издания Андрей Манн стал ещё весной 2015 года.

— А когда в январе 2018 года общий долг перед журналистами достиг 15 миллионов рублей, я с коллегами подал заявление на владельца издания Андрея Манна с просьбой возбудить в отношении него уголовное дело о невыплате зарплаты на имя руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, — рассказал Лайфу Олег Кармаза.

Однако, как объясняет Кармаза, пока следователи решали, возбуждать в отношении Манна уголовное дело или нет, он в марте 2018 года продал ООО "С-инфо" некоему Юрию Нигмедзянову.

— Об этом человеке Андрей Манн, собрав весь редакционный коллектив в марте 2018 года, рассказал красиво: он из Татарстана, коммерсант... — говорит журналист.

Как позже выяснилось, слова Манна оказались, мягко говоря, не соответствующими действительности.

— Новый собственник перед нами ни разу не появился. Тогда мои коллеги нашли его сами в подмосковном Щёлкове. На деле "медиамагнат" оказался водителем автобуса, — рассказывает Кармаза.

Лайф попытался связаться с владельцем ООО "С-инфо" Юрием Нигмедзяновым и экс-владельцем Андреем Манном, однако их телефоны оказались выключены.

Не комментируют данную ситуацию и в ГСУ СКР по Москве.

Напомним, что газета "СПИД-инфо" появилась на газетных развалах ещё в начале 90-х и выходила миллионными тиражами. Теперь издание фактически существует только юридически.