Вернуть бы своё. ИКЕА просит фирму Грудинина расплатиться за землю

Российская "дочка" шведской компании ИKEA требует от компании "ТТ Девелопмент", связанной с генеральным директором ЗАО "Совхоз им. Ленина" Павлом Грудининым, 80 млн рублей. Компания "ИКЕА Мос (торговля и недвижимость)" купила у "ТТ девелопмент" в 2016 году участок земли, который в марте 2018 года стал предметом судебных разбирательств акционеров ЗАО "Совхоз им. Ленина".

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" о взыскании 79,5 млн рублей с компании "ТТ девелопмент", одним из учредителей которой является генеральный директор "Совхоза им. Ленина" Павел Грудинин.

Как следует из данных картотеки дел Арбитражного суда Московской области, иск был зарегистрирован судом 28 ноября 2018 года. Дата рассмотрения дела и судья пока не определены. К производству иск пока не принят. В материалах суда на данный момент основания исковых требований не указаны. Указана только сумма иска — 79,5 млн рублей.

Эксперты Лайфа предполагают, что это сумма неустойки по договору купли-продажи земельного участка ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" у "ТТ девелопмент".

Дело в том, что когда в 2016 году "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" купила у "ТТ девелопмент" за 1,6 млрд рублей участок земли в Подмосковье на пересечении МКАД и Каширского шоссе, где собиралась построить гипермаркет, владельцем "ТТ девелопмент" было ЗАО "Совхоз им. Ленина", акционером которого является Грудинин.

Теперь в "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" говорят, что от планов строительства гипермаркета в районе Каширского шоссе компании придётся отказаться из-за судебных разбирательств бывших владельцев земли, которыми являются акционеры ЗАО "Совхоз им. Ленина".

Согласно базе "Спарк", "ТТ девелопмент" сейчас находится в процессе ликвидации. Единственным участником общества с уставным капиталом в 61 млн рублей указано ЗАО "Совхоз им. Ленина".

— Пока компания ещё не ликвидирована ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" решило подать на "ТТ девелопмент" иск, чтобы взыскать с продавца неустойку за нарушение заверений в абсолютной чистоте сделки, — пояснил Лайфу адвокат Александр Островский.

Напомним, что 2 марта 2018 года судья Арбитражного суда Московской области Наталья Кондратенко вынесла сенсационное решение.

— Удовлетворить заявленные исковые требования акционеров ЗАО "Совхоз им. Ленина", признав недействительным учредительный договор ООО "ТТ девелопмент", заключённый между совхозом, Грудининым и другими лицами, а также признать незаконной сделку о внесении совхозом в уставной капитал ООО "ТТ девелопмент" двух земельных участков общей стоимостью более 1 миллиарда рублей, — постановила судья Наталья Кондратенко.

Судья Наталья Кондратенко согласилась с доводами акционеров ЗАО "Совхоз им. Ленина" Тамары, Ольги и Ивана Маркиных, которые требовали признать недействительным учредительный договор ООО "ТТ девелопмент", заключённый между совхозом, Грудининым и другими акционерами ООО.

Кроме того, суд признал сделку о внесении совхозом в уставной капитал ООО "ТТ девелопмент" двух земельных участков 12 590 кв. м. и 172 200 кв. м. в 2008 году ничтожной.

Адвокат истцов Владимир Бояринов сумел доказать на судебном заседании, что его доверителей Ольгу, Тамару и Ивана Маркиных, как акционеров ЗАО "Совхоз им. Ленина", не уведомили о проведении собрания акционеров 5 августа 2008 года, где было принято решение о передаче в уставной капитал ООО "ТТ девелопмент" данных двух участков ЗАО "Совхоз им. Ленина".

Также представитель истцов Владимир Бояринов заявил Лайфу, что решение суда вступило в законную силу и к оспоренным сделкам теперь будут применены общие последствия их недействительности, предусмотренные законом. То есть каждая сторона обязана возвратить другой стороне полученное по сделке имущество.

В 2015 году именно оспоренный судом земельный участок (172 200 кв. м.) был разделён на 2 участка (90 000 кв. м. и 82 196 кв. м.). А впоследствии "ТТ девелопмент" продало их третьим лицам, в том числе под строительство торгового центра. Так земельный участок площадью 90 000 кв. м. в 2016 году был продан ООО "ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)" за 1,6 млрд рублей.

Кроме того, компания "TT девелопмент" также поучаствовала в продаже земельного участка почти в 12,6 тыс. кв. м. за 200 млн рублей.

Адвокат Александр Островский заявил Лайфу, что решение Арбитражного суда Московской области в пользу акционеров Маркиных вступило в законную силу и теперь их новые владельцы обязаны вернуть участки ООО "ТТ девелопмент", а оно, в свою очередь, уже вернуть их ЗАО "Совхоз им. Ленина".

По словам адвоката, ИКЕА придётся договариваться с Грудининым, а ему — с обиженными акционерами.

— Просто придётся, как в августе 2008 года, снова провести собрание акционеров, куда лично привести Маркиных, и в их присутствии принять новое решение о передаче ООО "ТТ девелопмент" земель ЗАО для вхождения в состав ООО. Потом продавать данные земли ИКЕА, — предполагает развитие ситуации Островский.

По словам адвоката, при другом же развитии событий ИКЕА, может быть, придётся расстаться с данным участком земли, получив от ООО "ТД девелопмент" обратно деньги.

В пресс-службе российского представительства ИКЕА подтвердили информацию о судебном разбирательстве с компаниями Павла Грудинина.

— Компания приняла решение отказаться от строительства магазина ИКЕА. Мы рассматриваем возможность продажи земельного участка, в том числе готовы вернуть его продавцу с возвратом уплаченной суммы. О наших намерениях мы уведомляли господина Грудинина. Как нам стало известно из открытых источников, компания-продавец начала процедуру ликвидации. До её завершения мы решили взыскать в судебном порядке с продавца неустойку, — говорится в сообщении ИКЕА.

Лайф попросил и ЗАО "Совхоз им. Ленина" прокомментировать ситуацию, однако оперативного ответа так и не получил.