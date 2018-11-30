Следственный комитет создал спецотряд по врачебным ошибкам

Глава СК РФ Александр Бастрыкин создал в структуре своего ведомства специальные отделы, которые будут заниматься расследованием особых преступлений — врачебных ошибок. Специализированные отделы появятся в Главном следственном управлении и в семи региональных подразделениях. Всего в новых отделах будет работать 28 специалистов, хорошо разбирающихся в тонкостях врачебного и медицинского права.

— Создание специального межрегионального отдела, сотрудники которого будут заниматься только расследованием врачебных ошибок, связано с инициативой главы СК РФ Александра Бастрыкина ввести в УК РФ новые статьи для врачей-преступников, рассказывает источник Лайфа в СК РФ.

— Ведь сейчас врачей, допустивших халатность, судят по другим статьям — например, за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности, или за причинение вреда здоровью по неосторожности, — говорит он.

По информации Лайфа, ещё в июле 2018 года СК РФ предложил ввести в Уголовный кодекс новые "врачебные" статьи — 124.1 "Ненадлежащее оказание медицинской помощи" и 124.2 "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи". Они будут касаться так называемых ятрогенных преступлений. Это когда из-за врачебных ошибок погибает человек.

— Так, статья 124.1 УК РФ вводит уголовную ответственность за ятрогенные преступления. В случае смерти пациента или причинения тяжкого вреда здоровью статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет и запрет занимать определённые должности. А статья 124.2 УК РФ предполагает принудительные работы или лишение свободы на срок до четырёх лет и запрет на занятие деятельностью, — рассказал Лайфу собеседник в Минюсте РФ.

Специализированные отделы, которые займутся расследованием ятрогенных преступлений, появятся в Центральном аппарате Главного следственного управления СК РФ и в региональных подразделениях в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

— Всего в новых структурах будет работать 28 человек. Какие-то из отделов будут укомплектованы начальником и двумя следователями, а где и больше, — рассказал источник Лайфа в СКР.

Так, например, в Центральном аппарате СКР будут трудиться девять человек — следователи и начальник.

Как отмечают в СК РФ, чаще всего трагедии в российских клиниках происходят из-за неопытности лечащего врача, отсутствия необходимых знаний и практики.

Согласно информации следователей, в 2017 году в России в суд было направлено 175 уголовных дел, связанных с врачебными ошибками. Это на 11 больше, чем в 2016 году. Количество жалоб на медицинскую помощь в СКР в 2017 году составило 6050, что на 1100 больше, чем годом ранее.

Как отмечают в СК РФ, большинство осуждённых в 2017 году врачей (74,7%) обвинялись в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), — 10,9%. Ещё 6,3% подозревались в причинении тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК). Оставшиеся проходили по статьям о халатности и неоказании помощи больному.

В США смертность от медицинских ошибок ежегодно составляет 100–200 тысяч человек. В России официально ошибки врачей не регистрируются. По неофициальным данным, от них гибнет до 50 тысяч пациентов в год.