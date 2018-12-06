Корочки на продажу. Как ваши паспорта попадают в Даркнет

В глубоком Интернете открыты настоящие супермаркеты запрещённых товаров и услуг, в которых есть и "полки" с документами. Ксерокопии реальных паспортов собирают и скупают по разным точкам, а затем перепродают кому угодно — аферистам, финансистам, фабрикам фирм-помоек. Лайф разбирался, как работает эта система.

"Не думал, что мой первый пост будет таким", — начинает свой рассказ анонимный пользователь Сети, новичок на "Пикабу". У мужчины, казалось бы, обычная история: пытался взять кредит в одном из крупнейших банков, но получил отказ. Пробив свою кредитную историю, он с удивлением узнал, что должен микрофинансовым организациям 15 тысяч рублей. Оказалось, что юзера популярного сетевого сообщества подставил бывший коллега, в распоряжении которого оказался паспорт мужчины. "Запрос в Москву полиция отправила, ждём. По итогу: коллекторы не хотят судиться ни со мной, ни с этим чуваком", — делится он своей проблемой.

В комментариях сочувствие, советы и рекомендации найти хорошего юриста по экономическим преступлениям. Там же — догадки, каким путём паспорт может попасть к злоумышленникам: нерадивые сотрудники МВД, работники отдела кадров и бухгалтерий, консультанты в банках, Даркнет. Как оказалось, в теневом Интернете давно поставлена на поток продажа цифровых копий паспортов — за относительно небольшой прайс продавец высылает сканы документов, принадлежащих гражданам России.

Лайф попытался разобраться, реален ли такой сценарий, как происходит торговля личными данными и почему стоит аккуратнее демонстрировать неизвестным свой "дубликат бесценного груза".

Быстро. Дёшево. Незаконно

В поисках истины отправляемся изучать сайты, посвящённые Даркнету и торговле документами. Не сказать чтобы эти ресурсы сложно найти, особенно пользователям Telegram. Скорее путь к ним скрыт от посторонних глаз. В заблокированном на территории РФ мессенджере есть множество крупных сообществ и чатов, посвящённых делам по ту сторону Интернета. В одном из крупнейших (почти 40 тысяч подписчиков) раскрываются схемы по теневым сделкам, транслируются новости из Даркнета и происходит общение вовлечённых в теневую деятельность лиц.

Найти в Даркнете супермаркеты запрещёнки не составляет никакой сложности. Внешне подпольный магазин вообще мало чем отличается от условного AliExpress или eBay, настораживает только долгое время загрузки и странные лоты. Вместо категорий вроде "одежда", "электроника", "аксессуары" в меню — разделы с описанием различных видов запрещённых товаров или просто "документы", "справки" и прочее. На странице с документами огромное количество лотов — сканы, удостоверения, пробивка по базе и многое другое. Здесь за относительно небольшие деньги могут сделать практически всё, что душе угодно, — от продажи бланков медицинских справок до создания загранпаспорта с нуля. Все цены — только в биткоинах, однако прайсы для наглядности продублированы в рублях.

Например, за 30 000 рублей можно приобрести удостоверение журналиста, всего за 5000 рублей — взять болванку паспорта (чистый паспорт без заполненных данных). За 20 000 рублей эксперт предлагает организовать "пробив" физических лиц по базам — достать информацию из паспортного стола, выписку из документов МВД, узнать о текущем месте работы и даже отследить передвижения поездом или самолётом. На вкладке со сканами паспортов выложено сразу несколько объявлений с предложением купить актуальные ксерокопии главного документа гражданина РФ. Всё честно (если это слово вообще применимо к теневому рынку) — поставщик обещает сканы только актуальных документов, у магазина более 1500 успешных сделок, отзывы преимущественно позитивные. Товар стоит от 180 до 300 рублей за штуку, оптовые партии приветствуются.

В разговоре с анонимными обитателями закрытых чатов узнаём, что вся коммерция осуществляется через криптовалюты. Так гарантируется безопасность сделок и практически полная анонимность платежей. Прошаренные люди рассказывают, что деньги закидываются на счёт с помощью платёжных терминалов (в почёте кошельки QIWI, привязанные к номеру телефона), дальше на специальной бирже валюта меняется на биткоины и зачисляется на криптокошелёк.

Там же разъясняют, что приобретение ксерокопий паспортов не сильно отличается от покупки чехла для смартфона или носков в каком-нибудь интернет-магазине. Мы не зря упоминали честность Даркнета, в местных магазинах сделки контролируются независимой стороной, которая получает товар и деньги, а затем производит обмен. Однако знающие люди всё равно рекомендуют читать отзывы и вообще закупаться на свой страх и риск.

Как рассказал один из анонимных клиентов подобных маркетплейсов, за срочность приходится доплачивать. Плюс часть средств съедает комиссия терминала и обменной биржи — итоговый прайс может превышать искомый в два-три раза. Однако оверпрайс не останавливает покупателей, ведь незаконное предприятие всё равно покрывает все расходы. Например, пара паспортов может обойтись примерно в 1200 рублей. Большая часть времени уходит на обработку транзакций маркетом и регистрацию в сети блокчейн, сама покупка происходит за считаные секунды. На весь процесс (начиная с зачисления денег через платёжный терминал) тратят в среднем 4–5 часов. При оптовых заказах срок получения товара может затянуться на несколько дней, а то и недель. Теневые дельцы философски относятся к ожиданию, нервы и спешка в этом деле вредят бизнесу.

Паспорт, заём, коллекторы

На одном из форумов в разделе "курилки" находим цветные ксерокопии паспортов двух женщин. Судя по всему, их уже использовали, поэтому выложили в открытый доступ ради ознакомления или просто по фану. С удивлением изучаем виртуальные копии, фотографии сканов с монитора компьютера. Все данные хорошо читаются: ФИО, год и место рождения, серия и номер паспорта, дата регистрации, даже актуальная прописка. На экране открыты два документа — на имя 33-летней Оксаны Павловой и 38-летней Екатерины Дорофеевой (имена и фамилии изменены. — Прим. ред.). Оксана проживает в Саратове, Екатерина — в Марксе. Мы знаем, когда они родились, какие подписи оставляют в документах, где живут и даже как выглядят обложки их паспортов. Последний факт кажется настолько интимным, словно каждая из них поделилась чем-то сокровенным.

Находка пугает. Если честно, до последнего верилось, что происходящее нереально, что паспорта — подделка в фотошопе и Екатерины с Оксаной на самом деле нет в природе. Тогда бы можно было со спокойной душой удалить текст, закрыть ноутбук и написать редактору, что эксперимент не удался. Но нет, поисковик демонстрирует доказательства реального существования этих женщин. Например, Екатерина в платье невесты смотрит со страниц соцсетей. У неё обычная жизнь, семилетний ребёнок, она работает риелтором, до этого, по иронии судьбы, трудилась документоведом в местном УФМС. У Павловой нет страницы в соцсетях, зато её имя зафиксировано в паре документов, связанных с недвижимостью. Беглый поиск в Интернете по остаточным признакам подтверждает: все данные (ФИО, дата рождения, место жительства) актуальны.

Теперь надо проверить, можно ли получить микрокредит, имея на руках только главное удостоверение личности. По запросу "заём быстро онлайн" открываем с десяток сайтов МФО. В большей части из них для получения займа нужны дополнительные документы и кредитная история, зато несколько организаций прямо сейчас готовы перечислить на счёт до 30 000 рублей. На всякий случай связываемся с представителем одной из контор. Мужчина на проводе вкрадчивым голосом подтверждает наши опасения — да, для займа до 30 тысяч необходимы лишь сканы паспортов и телефон. Даже банковский счёт не нужен — микрофинансовая организация готова оформить виртуальную карту бесплатно. В личном кабинете вводим фейковые данные, номер телефона и уже готовы получить заём — калькулятор в уголке сайта показывает, что кредит выдаётся под 584% в месяц. Заёмщик должен будет отдать до конца года 44 400 рублей.

По спине пробегает холодок. Интересно, что чувствует в этот момент будущий нарушитель закона, в первый раз решившийся на финансовое преступление. Один клик отделяет его от обычной жизни и... Нет, не от справедливого наказания в виде нескольких лет лишения свободы, ведь для системы он останется анонимом, спрятанным сетью и несколькими сотнями строчек зашифрованного кода. От крупных неприятностей для двух неизвестных ему женщин из российской глубинки, под чьими именами он мог оформить заём. Скорее всего, Оксана и Екатерина сразу не узнают о том, что их поставили на счётчик, — новость придёт где-нибудь после Нового года, когда страна закончит праздновать. Пока жертвы будут вспоминать, где их угораздило взять микрозаём, на долговые 44 000 рублей процентами накапает пара десятков тысяч.

Слабоумие и халатность

Откуда могли взяться копии документов у анонимных торговцев из теневого Интернета? Речь вряд ли идёт о краже, так как продавец выставляет на продажу десятки паспортов ежедневно. Специалист по теме Даркнета Леонид Васильев (имя изменено по его просьбе) считает, что аноним мог работать в частной или государственной компании и иметь доступ к личным данным клиентов. "Например, оператор МФЦ или простой продавец-консультант салона сотовой связи", — считает Васильев. С другой стороны, полагает эксперт, речь может идти о халатном отношении людей к собственным личным данным — вплоть до выкладывания паспортов в соцсети. По мнению Васильева, схема заработка на оформлении микрозаймов рискованна, но вполне реальна: мошеннику нужно всего лишь найти телефон и банковскую карту, зарегистрированные на "левое" имя.

— Причём злоумышленник может заняться и менее опасным предприятием, — продолжает размышлять Васильев, — например, занимать деньги у друзей жертв через соцсети, подтверждая свою личность чужим паспортом. При наличии на руках даже копии документа преступнику открывается несколько десятков видов незаконного обогащения. А отвечать за содеянное будет обладатель паспорта.