Странный мальчик. Почему в жулебинской школе никто не замечал ученика с ножом

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по инциденту в школе № 1359, куда 16-летний ученик 10-го класса Даниил Г. пришёл с ножом и угрожал себя убить. К счастью, дедушка школьника смог уговорить его сдаться. Из школы его отвезли в специальную клинику, где с ним работают психологи. Эксперты не исключают, что у парня могут быть проблемы с психикой. Одноклассники Даниила дружно говорят, что он всегда был со странностями, но в последнее время стал проявлять агрессию. В первую очередь следователи проверяют руководство школы на халатность и выясняют условия жизни подростка в семье.

6 декабря 2018 года около 8:30 дежуривший на входе в московскую школу № 1359 на улице Пронской охранник заметил в руках десятиклассника Даниила Г. нож.

— Охранник проявил настоящий профессионализм. Он смог уговорить подростка пройти в свободный класс, расположенный на первом этаже. Он закрыл его там, вызвал наряд полиции и включил сигнал эвакуации, — рассказывает Лайфу собеседник из ГУ МВД РФ по Москве.

Уже в кабинете Даниил заявил администрации школы, что хочет покончить с собой. Прибывшие в школу полицейские и психологи организовали с Даниилом переговоры. В школу приехала мама школьника, которая стала его уговаривать сдаться. Школьник, впрочем, ни на кого не реагировал: он читал в классе книгу, а рядом с ним лежал нож.

Сначала из школы эвакуировали учеников младших классов, а затем и всех остальных. Переговоры с Даниилом продолжались около трёх часов. В какой-то момент школьнику всё это надоело и он вытолкнул свою мать в коридор. Авторитетом для подростка был его дедушка, поэтому в школу срочно привезли его. Он и стал по телефону уговаривать внука не дурить и сдаться. Дедушке удалось выманить Даниила из класса, после чего его задержали полицейские. Из школы его увезли в клинику в сопровождении полицейского.

Мать подростка рассказала полицейским, что её сын страдает от сильных головных болей. Утром 6 декабря Даниил также жаловался, что у него очень болит голова, он был раздражён. В таком состоянии он вышел из дома в микрорайоне Жулебино и отправился в школу.

По мнению осмотревших ребёнка психологов, возможно, у него могут быть проблемы с психикой. Во время общения с врачами и психологами Даниил сообщил им, что прийти в школу с ножом ему якобы приказали внутренние голоса. Они же велели очистить её от ненужных людей.

По словам учителей, Даниил был всегда замкнутым, эдакий волк-одиночка.

— Но агрессии за Даниилом не наблюдалось. Он просто тихий, замкнутый, весь в себе. С ним у нас даже психолог работала, — рассказывает одна из педагогов школы. — Но чтобы он набрасывался на кого, кричал или дрался, такого я не помню.

Один из одноклассников Даниила, который его знает ещё с начальных классов, рассказал Лайфу, что тот всегда был со странностями.

— Ещё в начальной школе было заметно его странное поведение, но тогда он ещё со всеми общался. Ещё он был очень стеснительным. Так было до середины 9-го класса, а затем всё изменилось — он резко перестал со всеми общаться. На рукопожатия не реагировал. Ему протягиваешь руку, а он в ответ молчит, — рассказал школьник Лайфу.

По его словам, Даниил очень любил уроки химии и был в хороших отношениях с учителем.

По словам одноклассников, Даниил уже не первый раз приходит с ножом в школу.

— В начале октября месяца одна из учителей заметила у Даниила нож и отобрала его, — рассказывают Лайфу в МВД.

Замглавы Департамента образования города Москвы Павел Карпов заявил, что никаких угроз учителям и детям со стороны подростка не было.