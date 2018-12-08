МВД будет стимулировать полицейских на честность и подвиги

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал приказ, устанавливающий порядок и размер поощрительных выплат сотрудникам органов внутренних дел, которые отличились по службе. Так, будет ежемесячно выплачиваться до 50% должностного оклада полицейским, награждённым орденами и медалями СССР и РФ и имеющим почётные звания. Сами сотрудники и опрошенные Лайфом эксперты пока осторожно комментируют решение главы МВД. С одной стороны, премии стимулируют полицейских на доблестную и честную службу, мужество и героизм, а с другой — могут породить коррупцию: некоторые сотрудники предпочтут дать взятки начальникам ради представления на награды и дополнительные выплаты.

Согласно документу, для ряда категорий полицейских изменился размер ежемесячных поощрительных выплат, который устанавливается в процентах от должностного оклада. В первую очередь разницу почувствуют полицейские, награждённые медалями и орденами СССР и РФ (за исключением юбилейных). До сих пор для них были предусмотрены ежемесячные надбавки до 25% от суммы должностного оклада в зависимости от конкретной награды. Теперь орденоносцы могут претендовать на выплату в размере половины оклада.

Кроме того, как следует из приказа главы МВД РФ, 50-процентную надбавку получат обладатели знака отличия "За безупречную службу" и ведомственной награды "Почётный сотрудник МВД". Ранее кавалеры данных наград имели только 25% надбавки к должностному окладу.

По словам главы независимого профсоюза московской полиции Михаила Пашкина, это приличная надбавка к зарплате.

— Если средний должностной оклад составляет 30 тысяч рублей, то награждённые боевыми орденами и медалями полицейские получат приличную надбавку к жалованию — тысяч 15 рублей, — рассказал Лайфу, бывший сотрудник МВД России Пашкин.

Кроме того, по мнению психолога Светланы Лопиной, то, что обладатели государственных наград и почётных званий в МВД РФ будут ежемесячно получать денежные выплаты, должно стимулировать их коллег более ответственно подходить к своей службе и проявлять мужество и героизм.

— Полицейские видят, что за мужество и героизм можно получить поощрение начальства. Быть представленным к награждению медалями и орденами, а впоследствии получать ещё и ежемесячную доплату к зарплате, — рассуждает психолог Лопина.

Между тем глава независимого профсоюза московской полиции Михаил Пашкин не исключает коррупционного фактора при выборе претендентов на награждение.

— Новый приказ Колокольцева может вызвать волну взяток кадровикам и начальникам подразделений, которые будут писать представления на "отличившихся" полицейских о представлении их к госнаградам и почётным званиям, — отметил Пашкин.

По его словам, обилие орденов и медалей обычно наблюдается на кителях старших офицеров, работающих в руководстве главков, управлений и центральном аппарате МВД РФ.

— Получается, что именно о них заботится руководство МВД, а не о простых операх, рядовых сотрудниках, работающих на "земле" — в райотделах полиции, — заявил Лайфу Пашкин.

Он также рассказал о курьёзных случаях с награждениями силовиков. Например, в нулевых годах один из кадровиков столичной полиции поехал в командировку на Северный Кавказ для участия в контртеррористической операции. Отчасти чтобы получить награду. В представлении на его награждение затем написали, что он принимал участие в боевых операциях с 1 по 31 февраля, забыв, что в этом месяце всего 28 дней.