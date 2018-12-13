Люди потерпят. Как владимирские чиновники решили помочь Москве с мусоркой

Планы на миллиарды

В Москве запущен один из самых масштабных и амбициозных проектов последнего времени — реновация. Под программу сноса пятиэтажек может подпасть порядка восьми тысяч жилых домов. Дома нужно снести, а на их месте построить новые. А ещё нужно куда-то деть останки и мусор от сносимых хрущёвок. По данным Департамента строительства города Москвы, их общая масса может составить около 53 миллионов тонн, что сравнимо с ежегодным объёмом твёрдых коммунальных отходов в стране. Те, кто будет заниматься этой темой — рушить, собирать, вывозить, утилизировать, буквально озолотятся.

В Москве мусорных полигонов под такой объём нет, зато у чиновников и коммерсантов из соседних регионов текут слюни, когда они слышат про реновацию. Соблазн заработать на мусоре из столицы зачастую перевешивает заботу об экологии и интересах местного населения.

В среднем в Москве и Подмосковье берут 2 тысячи за вывоз одной тонны строительных отходов. Ещё нужно заплатить за размещение и частичную сортировку уже на свалке. Отдельные траты — на то, чтобы вывалить привезённый мусор на полигон. Цены здесь идут вразброс — от полутора до двух с половиной тысяч за тонну.

Третья статья расходов — обработка. Под этим подразумевается обеззараживание или простое сжигание мусора. Обработка стоит в среднем 1,7 тысячи за тонну. Сколько выходит на круг? Считаем средние цифры: бюджет платит за вывоз тонны 2 тысячи, ещё 1 тысячу, чтобы эту тонну выгрузить, да плюс полторы на обработку. Итого — 4,5 тысячи. Таким образом, общий мусорный бюджет измеряется в сотнях миллиардов рублей.

Возможно, об этом задумались и чиновники Владимирской области, которая находится в двух сотнях километров от Москвы. В Киржачском районе уже давно идут хлопоты по организации мусорного полигона для приёма отходов от реновации. Однако, на беду чиновников, об этом узнали местные жители, и у них было другое мнение.

Жителям подложили свалку

Спокойная жизнь у жителей Владимирской области закончилась два года назад, когда они узнали о планах властей Киржачского района организовать у них под боком свалку площадью около 3 тыс. га для отходов столичной реновации. Строительство планировалось на территории Филипповского сельского поселения. Как отмечает житель Киржача и юрист Татьяна Гусева, предполагаемая территория свалки находится в непосредственной близости от жилых домов деревень Ерёмино, Ескино, Рязанцы Щёлковского района Московской области, а также посёлка Электрик, села Филипповского и деревень Захарово, Аленино, Крутец Киржачского района Владимирской области.

Люди выяснили, что местные чиновники провернули хитрую комбинацию, чтобы организовать свалку. Так, глава администрации Киржачского района Михаил Горин перевёл категорию земельных участков рядом с Филипповским округом под мусорный классификатор 12.2. Он позволяет "размещение, хранение, захоронение, утилизацию, накопление, обработку, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов". Чиновники не имели права принимать такое решение, потому что отсутствовала соответствующая территориальная зона для таких участков.

Согласно кадастровой карте, злополучный участок отнесён к землям промышленности, энергетики, транспорта и на нём можно размещать испытательный полигон или, например, производственные базы. Раньше так и было — тут находился танковый полигон Минобороны.

Практически весь участок занят лесом, поэтому, чтобы организовать здесь мусорный полигон, предварительно его нужно спилить. Поскольку участок никак не эксплуатируется, то в соответствии с постановлением правительства "О закреплении лесов, расположенных на землях обороны, за федеральным органом исполнительной власти по вопросам обороны" они подлежат возврату в лесной фонд.

Как выяснилось, осенью 2016 года чиновники Филипповского поселения в нарушение федерального законодательства продали около 1,5 тыс. га подмосковной компании "Метровагонмаш" (надел 33:02:021257:431). Ещё столько же перешли под контроль её "дочки" "Мытищинский машиностроительный завод" (надел 33:02:021257:855) и местной компании "Экотехстрой Владимир" (33:02:021257:912, 33:02:021257:913, 33:02:021257:914).

Согласно базе данных СПАРК, гендиректором компании "Экотехстрой Владимир" является Алексей Постригайло. Эта компания с головным офисом в областном центре создана в 2017 году для обработки и утилизации неопасных отходов. Её совладельцами являются компании "Сантар" и "Рикко инвест". Они входят в империю УГМК миллиардеров из списка Forbes Искандара Махмудова и Андрея Бокарева.

Это очень интересная фирма. Как следует из её финансовых показателей, в 2017 году компания потратила на свою деятельность около 8 млн рублей, а заработала всего 6 тысяч.

Согласно базе данных СПАРК, гендиректором "Метровагонмаша" является Борис Богатырёв. Мусорный бизнес — нетипичный профиль деятельности для "Метровагонмаша". Это одно из старейших предприятий страны, которое собирает вагоны и локомотивы. "Метровагонмаш" до 90-х был одним целым с "Мытищинским машиностроительным заводом". Предприятию больше ста лет. Там собирали первые в стране электрички, трамваи и поезда подземки.

Только в 2017 году выручка "Метровагонмаша" от продажи вагонов составила 43,6 млрд рублей.

Возможно, у чиновников Филипповского района был свой резон дружить с крупными подмосковными и владимирскими коммерсантами. В феврале 2018 года местным жителям через суд удалось сместить главу Филипповского сельского поселения Олега Иванова. Как выяснил суд, чиновник совмещал муниципальную службу с занятием бизнесом, что запрещено законом. Сейчас лесные угодья, которые чиновник продал коммерческим компаниям, арестованы судом.

По мнению инициативной группы, о незаконной сделке прекрасно знал и глава администрации Киржачского района Михаил Горин. Он должен был заботиться об интересах жителей, но фактически заложил около них мусорную бомбу.

Отрава вернётся в Москву

Люди не стали сидеть и молча ждать мусора под боком. Они привлекли экспертов, экологов, гидрогеологов, направили запросы в Генпрокуратуру. По словам активистки и юриста Татьяны Гусевой, тысячи местных жителей обращались в Общероссийский народный фронт (ОНФ) с просьбой остановить этот беспредел, который превратит их жизнь в ад, а сам регион сделает местом экологической катастрофы.

За последние два года в Киржачский район выезжали авторитетные специалисты Института водных проблем, проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".

— Эксперты выяснили, что если здесь появится мусорный полигон, то произойдёт загрязнение поверхностных и грунтовых вод, что создаст угрозу загрязнения артезианских подземных вод — водоносных горизонтов, используемых всей Восточной системой водоснабжения Московской области, которой в настоящее время пользуется более миллиона жителей региона, — рассказал Лайфу эксперт ОНФ по вопросам экологии Дмитрий Миронов.

Участок и ныне там

В декабре 2017 года жители Владимирской области через ОНФ обратились к спецпредставителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову с просьбой остановить планы по организации мусорного полигона.

— Тогда инвестор отказался от строительства мусорного полигона, но в деле не поставлена точка, так как земли до сих пор не возвращены в лесной фонд, — говорит Дмитрий Миронов из ОНФ. Соответственно, риски остаются.

28 ноября 2018 года Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека провёл специальное заседание по теме "Актуальные вопросы соблюдения прав граждан при управлении лесами". Руководитель Рослесхоза Иван Валентик тогда заявил, что 30 октября 2018 года ведомство обратилось в суд с иском к администрации Филипповского сельского поселения и компании "Экотехстрой Владимир" с требованием признать сделку по продаже леса под строительство мусорного полигона незаконной.

3 декабря Арбитражный суд Владимирской области арестовал земельные участки, на которых планировалось построить мусорный полигон. Это было сделано в рамках иска Департамента лесного хозяйства по ЦФО об изъятии около 3 тыс. га из незаконного владения. Следующее заседание назначено на 10 января 2019 года.

Губернатор не при делах

Довольно странную позицию пока занял губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, который избран осенью 2018 года. Местные жители, активисты и общественники обращались к нему с просьбой вмешаться в ситуацию, однако толку пока нет. Жители Киржачского района ждали поддержки губернатора, потому что во втором туре региональных выборов 23 сентября 2018 года именно здесь он получил больше всего голосов — 76,24%. Они надеялись, что глава региона защитит их от свалки. В сентябре кандидат Сипягин сам приезжал в Филипповский округ, чтобы прояснить ситуацию с полигоном.

Однако за два прошедших месяца, как Сипягин стал губернатором, он так и не нашёл время, чтобы ещё раз встретиться с жителями Филипповского округа и, наконец, решить проблему. Только 10 декабря глава региона пригласил инициативную группу к себе в администрацию. Местные жители ещё раз привели губернатору свои аргументы, показали заключения экологов об опасности мусорки, однако встреча прошла впустую.

Судя по сообщению пресс-службы, губернатор не в курсе ситуации в Филипповском округе.

— Губернатор попросил инициативную группу представить пакет документов по озвученной проблеме и поручил директору Департамента ЖКХ областной администрации Илье Потапову внимательно изучить поднятый общественниками вопрос, — говорится в пресс-релизе.

По мнению активистов, которые были на встрече, Сипягин и его команда дали понять, что до решения суда они не собираются вмешиваться в ситуацию.

— Мы опасаемся, что нас водят за нос и областная власть от планов по строительству мусорного полигона не отступится, — говорит местный юрист Татьяна Гусева.

У людей есть веский повод для недоверия. По словам общественников, когда Сипягин ещё был депутатом областного Заксобрания и возглавлял Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии, он входил в состав той самой комиссии, которая рассмотрела и одобрила инвестиционный проект свалки.

ОНФ, в свою очередь, направил официальное обращение к губернатору Сипягину с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить организации на территории Филипповского поселения крупнейшей в Европе свалки.

В ОНФ надеются, что новый губернатор отреагирует и на действия чиновников Киржачского района.

— За свои действия должностные лица администрации Киржачского района до сих пор так и не понесли наказания. Надеемся на конструктивное взаимодействие с новым главой региона, что позволит нам поставить точку в истории с несостоявшимся самым крупным мусорным полигоном в Европе, — говорит Дмитрий Миронов из ОНФ.

ОНФ просит Сипягина дать указания уполномоченным органам инициировать процесс возврата скандального участка в земли лесного фонда.

Лайф направил вопросы губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину по ситуации об организации мусорного полигона в регионе, однако оперативно ответа не получил. Не ответили на вопросы Лайфа гендиректор компании "Экотехстрой Владимир" Алексей Постригайло и руководитель АО "Метровагонмаш" Борис Богатырёв.

Без ответа остались и вопросы Лайфа, которые он направил руководителю столичного стройкомплекса, вице-мэру Москвы Марату Хуснуллину. Редакцию интересовало, действительно ли мусорный полигон во Владимирской области рассматривался как одно из возможных мест для размещения отходов по программе реновации.

Мусорный рай

Скандал в Киржачском районе — не единственная головная боль губернатора Сипягина. В регионе есть и другие экологические горячие точки.

Как отмечает источник Лайфа в Росприроднадзоре, речь идёт о мусорном полигоне у деревни Машково Александровского района.

— Туда уже несколько лет свозят мусор из Москвы, что вызывает протесты местных жителей, — говорит Лайфу собеседник в Росприроднадзоре РФ.

По словам чиновника, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям летом 2018 года после жалоб жителей, которые прозвучали в ходе прямой линии с Владимиром Путиным 7 июня, отреагировало на мусорный полигон.

Надзорное ведомство проверило свалку и привлекло к административной ответственности управляющую полигоном компанию "Радуга".

— Фирму оштрафовали за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами, а также за сокрытие или искажение экологической информации на 120 тысяч рублей, — рассказал Лайфу источник.

Ранее Сипягин говорил, что на работу свалки, расположенной у деревни Машково, он повлиять не может.

— Руководство Владимирской области по закону не может этому противодействовать: частная компания, в отличие от муниципальной, вправе принимать мусор откуда угодно в соответствии с заключаемыми договорами: хоть из Москвы, хоть из Владимира, — заявил он.

Согласно документам Росприроднадзора, в августе 2017 года между администрацией Александровского района и ООО "Радуга" был заключён договор аренды на площадь 11,15 га, где и располагается свалка, сроком на 10 лет.

— На территории региона в 2017 году произвели 3,4 миллиона тонн отходов, которые вывезли на 10 действующих в области мусорных полигонов, половину из которых пора закрывать. Десятки тонн отходов вывозятся на несанкционированные свалки — так в большинстве районов региона. Вывоз и утилизацию коммунальных отходов можно пока назвать стихийными, —отмечает представитель экологического движения "Зелёный патруль" Роман Пукалов.