Зашли с козырей. Как Госдеп собрался продвигать в России права меньшинств

Одним из ключевых направлений проецирования Соединёнными Штатами своей "мягкой силы" как в мире, так и на постсоветском пространстве является создание самоподдерживающихся механизмов развития и финансирования подконтрольных США структур, мимикрирующих под институты гражданского общества, являясь на деле инструментами реализации планов по влиянию на внутриполитическую повестку той или иной страны. Россия, будучи основным в настоящий момент системным геополитическим конкурентом США, находится в фокусе усилий Запада по воздействию на национальную политическую повестку и структуры гражданского общества. На противодействие России, в том числе и путём "распространения демократии и содействия построению демократического общества", из американского бюджета ежегодно выделяются сотни миллионов долларов.

Однако предпринятые российскими властями меры по противодействию бесконтрольной работе западных фондов и иностранных правительственных ведомств на территории страны вынудили Госдеп и другие ответственные за пропаганду и насаждение "демократии" афиллированные организации искать пути проникновения в Россию. Одним из таких направлений является безобидная на первый взгляд "публичная дипломатия", декларирующая сугубо гуманитарные и культурно-образовательные цели своих программ. Однако при более внимательном анализе соответствующих документов Госдепартамента США с тендерными анонсами на следующий год становится понятным, что "публичная дипломатия" в данном случае оборачивается попыткой создания в России подконтрольной США сети.

Бюро по вопросам публичной дипломатии Госдепартамента разместило тендеры на реализацию двух программ публичной дипломатии с финансированием НКО, образовательных институтов и субъектов малого и среднего бизнеса в России с целями "развития взаимных связей между гражданами и народами России и США". В качестве целей заявлены: поддержка культурных и образовательных связей, поддержка движения за права женщин, меньшинств, "журналистской честности" и "гражданского активизма на местах" (grassroots expression).

Отдельным пунктом стоит поддержка в России малого и среднего бизнеса с целью "расширения предпринимательской активности" в России. Сумма каждого гранта — по 75 тысяч долларов, верхний потолок общего финансирования не определён. Общим лейтмотивом всех проектов, финансируемых Госдепом, должна стать "демонстрация конкретных примеров сотрудничества России и США в области культуры, образования и сфере гражданского общества".

В техническом описании грантовой программы при этом прямо указывается на то, что в конкурсе победят заявки, которые будут обеспечивать связь с американскими экспертами, образовательными и бизнес-институтами даже после завершения финансирования проектов со стороны Госдепа. Этот характерный пассаж показывает стремление профильных американских ведомств к переводу своих проектов на территории России на самофинансирование и поддержание такой инфраструктуры.

Следует отметить, что обработка журналистов в России и на постсоветском пространстве в рамках проектов американской "публичной дипломатии" поставлена в Госдепе на поток. Так, в частности, в прошлом году Бюро общественной дипломатии Государственного департамента США разместило на специализированном портале распределения правительственных грантов проект по "подготовке независимых журналистов", в рамках которого представители медиа будут приглашаться в США по программе международных медиарепортёров для ознакомления с целями американской внешней политики посредством прямого общения с членами конгресса, представителями правительственных ведомств, бизнес-сообществом, для участия в специализированных брифингах и семинарах.

В описании грантовой программы Госдепартамента прямо отмечается, что посредством "проактивного" взаимодействия с иностранной прессой Бюро публичной дипломатии стремится к повышению эффективности американской внешней политики. Проект будет реализован на базе так называемых пресс-центров для иностранной прессы, которые являются структурным подразделением Госдепа и предназначены для формирования лояльного американским властям иностранного пресс-пула. Однако стандартная для любого внешнеполитического ведомства работа по взаимодействию с иностранными журналистами имеет в случае с Госдепом примечательную специфику.

Задачей и конечной целью всего проекта является разъяснение иностранным журналистам "истинных мотивов американской внешней политики", а также продвижение "стандартов объективности". Основной упор в реализации проекта при этом будет сделан на постсоветское пространство и Россию в первую очередь. Вся программа делится на две подпрограммы. Первая — аудиовидеорепортёры (AVP), в рамках неё в Соединённые Штаты будут приглашаться полноценные команды со своими операторами, которые должны работать в формате пресс-пула, создавать сюжеты на темы американской внешней и внутренней политики. Причём в описании указывается, что по линии этой подпрограммы допускается участие до пяти команд от различных медиа из одной страны или региона. Особенностью также является то, что непосредственным руководителем журналистов в рамках подпрограммы AVP будет являться "американский сотрудник, представитель организации контрактора, получившей грант Государственного департамента".

Вторая подпрограмма (AMRP) предназначена для всех остальных СМИ вне телевизионного формата и ориентирована скорее на пишущие онлайн-медиа, радио и газеты. Причём допускается участие до 10 человек из той или иной страны или географического региона. Все журналисты должны будут также работать под непосредственным началом прикреплённых американских сотрудников и освещать вопросы международной повестки в выгодном США контексте. Всего на реализацию проекта Госдепартамент выделит подрядчикам порядка 1,5 млн долларов с длительностью мероприятий в рамках программы до одного года.

Следует отметить тот факт, что американские госорганы занимаются не только непосредственной работой с журналистским сообществом, но и активно инвестируют в подготовку "молодых политических лидеров" непосредственно в России. Так, американская организация "Проект гармония" (Project Harmony) в июле получила грант от Государственного департамента США на сумму $349 тыс. для финансирования российской программы по продвижению молодёжного лидерства. Следует отметить, что в настоящее время организация действует в Армении, России, Боснии и Герцеговине, Грузии, Украине. Заявленная миссия организации состоит в создании сильных глобальных сообществ путём содействия гражданской активности, межкультурному обучению, а также стимулированию возможностей цифровой эпохи, а целевой аудиторией является молодёжь в развивающихся странах, причём особый упор делается на постсоветское пространство и Россию.

Рассуждая о позитивном освещении приоритетов американской внешней политики, которым должны заниматься приглашённые в США за счёт Госдепартамента журналисты, нельзя обойти вниманием стремление самих Соединённых Штатов вывести международные медийные площадки, в первую очередь в Интернете, из-под национального регулирования. Так, в частности, Бюро по правам человека и демократии Госдепа запустило недавно целую программу, направленную на продвижение и поддержку прав человека и интернет-свободы в "цифровую эпоху".

Предполагается, что прошедшие через эти программы российские журналисты должны будут взаимодействовать с высокотехнологичным бизнесом и технологическими стартапами с целью добиться "уважения принципов демократии и прав человека в цифровом пространстве". Отмечается, что в настоящее время угрозы исходят от авторитарных правительств, которые вводят цензурные, правовые ограничения на свободу распространения информации в Интернете, ограничения на доступ к Сети, а также "нормы по локализации хранения данных в национальных юрисдикциях".

Наряду с существенным усилением финансирования практически всех западных СМИ на российском направлении и акцентирования их редакционной политики на прямой поддержке радикальной внесистемной оппозиции, а также тенденциозной подаче российской внешнеполитической линии новые инициативы Государственного департамента США в рамках работы с иностранной и прежде всего российской прессой являются показателем стремления внешних сил вмешаться или по крайней мере в существенной мере повлиять на медиа и общественное мнение в России.

Продвижение и пропаганда прав меньшинств, обозначенные в новой программе Госдепа, также продолжают тенденцию, заложенную в прошлых программах. Очевидно, что продвижение повестки "меньшинств" в отношении российского общества играет роль своеобразного инструмента по генерированию линий раскола в российском обществе. Так, в частности, финансируемый Госдепартаментом США фонд "Евразия" реализует программу по "развитию социальных навыков" у российских школьников. Фонд будет поддерживать региональные проекты, направленные на улучшение "социальной среды", пропаганду прав меньшинств, а также экологические инициативы.

При этом подчёркивается, что из Соединённых Штатов будут привлекаться НКО в качестве консультантов и "партнёрских организаций". Примечательно, что в документации и описании конкурса особо указывается на то, что российские государственные образовательные или иные структуры не могут быть "партнёрскими организациями" в рамках проекта. Каждый проект может запросить финансирование в пределах до 40 тысяч долларов.

Помимо помощи меньшинствам проект направлен на некие "экологические инициативы", причём в описании конкурса специально подчёркивается, что "политический активизм" и "изменение общественного мнения" в рамках проекта не предусмотрены. Это довольно интересная оговорка, особенно учитывая контекст, в котором осуществляются практически все проекты фонда "Евразия" как на постсоветском пространстве в целом, так и в России в частности. Речь идёт о школьных и студенческих "обменах" (которые таковыми в строгом смысле слова не являются, так как отсутствует контингент приезжающих в Россию), которые в большинстве своём тесно связаны с аналогичными обменными программами Госдепартамента. Упор в них делается на обучение российских детей различным навыкам в медиасфере, а также создание школьных медиапроектов. При этом вся эта "социальная экспертиза" сводится к финансированию и продвижению западной, прежде всего американской, повестки в сфере гражданского общества.

Фактически ни о какой независимой "публичной дипломатии" говорить в свете анализа приведённых выше документов не приходится. Перед нами нарастающий вал проектов в сфере непосредственного финансирования из американского бюджета слабо прикрытой словами о "благотворительных культурных и образовательных обменах" политической деятельности, направленной на приоритезацию прав меньшинств, создание механизмов автономного финансирования проамериканских проектов внутри России и создание сети лояльных журналистов в российских медиа.