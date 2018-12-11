Главный борец с экстремизмом в России может покинуть свой пост

Сегодня агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщило, что руководитель Управления по противодействию экстремизму МВД РФ генерал-майор полиции Тимур Валиулин в ближайшие дни может быть отправлен в отставку. Это Лайфу подтвердили сразу несколько высокопоставленных источников в МВД.

По одной из версий, рассказанных Лайфу источником в Центральном аппарате МВД РФ, генерал может быть уволен из-за того, что ещё в 2012 году он не задекларировал проданную им в Болгарии квартиру, чем нарушил законы "О полиции" и "Противодействию коррупции", обязывающие руководство ведомства ежегодно отчитываться о своих доходах.

По другой версии, Тимур Валиулин в последние месяцы, как руководитель Управления по противодействию экстремизму, проявил скандальную служебную активность: по стране прокатился вал уголовных дел, обвиняемыми по которым стали рядовые граждане. Их подозревали в экстремизме и разжигании вражды за перепосты разных картинок в Интернете. Полицейские не скрывали, что в первую очередь заботятся о служебных показателях.

Пока на официальном сайте президента РФ Владимира Путина указ об отставке генерал-майора полиции Тимура Валиулина не опубликован, а в МВД отказались от комментариев.

Пока непонятно, как отставка Валиулина отразится на борьбе с экстремистами. В последнее время таких дел по всем регионам стало больше, но их обстоятельства выглядят сомнительными, поэтому вызывают бурный общественный резонанс.

Так, по материалам именно Управления по противодействию экстремизму КПЭ МВД РФ, 16 апреля 2018 года Советский районный суд Красноярска приговорил медсестру Оксану Походун к двум годам условно за публикацию изображений экстремистского характера. По сообщениям СМИ, фотографии находились в закрытом альбоме "ВКонтакте", доступном только владелице аккаунта. А 24 июля 2018 года Тверской областной суд утвердил приговор бывшему руководителю отделения партии "Яблоко" в Торопце Владимиру Егорову. Мужчину осудили на два года условно за оскорбления в адрес Кремля, опубликованные в социальной сети "ВКонтакте".

А в ноябре — декабре 2018 года в российских городах были отмены концерты рэперов Хаски и GONE.Fludd и групп IC3PEAK и "Френдзона".

До своего перехода в ГУПЭ МВД генерал-майор полиции Тимур Валиулин работал в столичной полиции. Под его руководством, в частности, расследовалось громкое дело о теракте на Черкизовском рынке Москвы, а также было разгромлено несколько крупных националистических группировок, на счету которых были десятки убийств и взрывов.

На посту начальника ГУПЭ Тимур Валиулин сменил Юрия Кокова, который через некоторое время возглавил Кабардино-Балкарию. При господине Валиулине в Ингушетии произошёл громкий скандал, главными действующими лицами которого стали борцы с экстремизмом. В нынешнем году были осуждены за пытки задержанного и другие преступления экс-начальник республиканского Центра по противодействию экстремизму Тимур Хамхоев и несколько его бывших подчинённых.