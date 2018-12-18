Пикапы для Пентагона. Как военные США готовятся осесть на Украине

Лайфу стало известно о возможных планах США развернуть на Украине собственный военный контингент.

Обострение напряжённости вокруг Украины, вновь попавшей в сводки мировых СМИ после организованной Киевом вооружённой провокации в Керченском проливе, очевидно, побуждает западных кураторов киевских властей к наращиванию собственного военно-политического присутствия в Незалежной.

Как отмечают эксперты, президенту Порошенко жизненно необходимы любые поводы для продления и ужесточения введённого в стране военного положения в преддверии президентских выборов, которые, согласно опросам, не сулят ничего хорошего нынешнему хозяину резиденции на Банковой. При этом сейчас становится понятно, что при любом исходе грядущих выборов Украина останется в геополитической орбите Запада, который всё более рассматривает страну не в качестве витрины для тестирования политики реформ и экономического роста, а исключительно в контексте удобного и выдвинутого далеко на восток плацдарма для противодействия России.

Не исключено, что все военные провокации в Азово-Черноморском бассейне, а также старания активизировать военные действия в Донбассе являются попыткой повысить градус конфликтности, что позволит силам НАТО получить желаемый предлог для более-менее полноценного развёртывания на территории Украины. Последние годы избранные украинские военные части усиленно тренируются по натовским программам на полигонах Западной Украины, проводятся боевое слаживание, освоение стандартов НАТО в боевом взаимодействии, ограниченно, но всё же передаётся стрелковое, артиллерийское вооружение, средства связи и транспорта.

Судя по планирующимся структурами Пентагона закупкам как раз транспортной техники для своих нужд на Украине, можно сделать вывод об имеющемся у Соединённых Штатов плане по развёртыванию в Незалежной собственного воинского контингента.

Как следует из данных правительственного портала США по государственным закупкам, 409-я бригада контрактной поддержки, входящая в командование по вопросам закупок Сухопутных войск США в Европе, разместила тендер на приобретение для нужд украинской армии внедорожников марок Mitsubishi Pajero Sport или аналогичных, Land Rover Discovery или аналогичных, также на закупку автомобилей Mitsubishi L200 и Mitsubishi L400, пассажирских минивэнов и различной другой транспортной техники. При этом чётко оговаривается, что закупки производятся для того, чтобы "солдаты армии США имели логистические возможности на территории Украины для реализации совместных миссий в специализированном тренинговом центре под Львовом и на всей территории Украины".

В контракте подчёркивается, что он должен "обеспечивать решимость союзников США в исполнении взятых на себя обязательств в регионе". Всего, судя по приложенному списку необходимых автомобилей, для Сухопутных войск Соединённых Штатов на территории страны необходимо будет поставить порядка 45 единиц различной автомобильной техники высокой проходимости, приспособленной для перевозки вооружённого персонала и транспортировки различных грузов. Срок начала мероприятий определён как январь — март 2019 года.

Следует отметить, что Соединённые Штаты уже продолжительное время не только готовят на территории Украины соответствующую военную инфраструктуру, но и используют её в качестве своеобразной перевалочной базы для наёмников и обкатки новых видов вооружения.

Так, в частности, по данным американского правительственного портала госзакупок, Бюро по делам правоохранительных органов и противодействию наркотикам Госдепартамента США перечислило более 744 тысяч долларов техасской фирме African Contract Solutions, Inc. с целью приобретения "тактических приспособлений и оборудования" для нужд Украины.

О конкретной номенклатуре изделий умалчивается, однако указано, что речь идёт о некоем специфическом обмундировании. Следует отметить тот факт, что выбор Госдепартаментом компании African Contract Solutions, Inc. для своих украинских дел выглядит крайне странным. Она специализируется на работе на африканском континенте и, судя по имеющейся в открытом доступе информации, является классическим оборонным контрактором, работающим на американские спецслужбы. African Contract Solutions, Inc. специализируется на Гане, однако оперирует и в других частях континента, но преимущественно в Западной Африке.

Специализация у компании также довольно специфическая — это вопросы "разведки, лингвистики, работы с местным населением, данных дистанционного зондирования земли, а также выборы". Судя по тому что ACS прямо указывает на своём сайте, что она тесно взаимодействует с Африканским командованием Вооружённых сил США (AFRICOM), а также "имеет уникальный опыт в проведении специальных операций", перед нами классическая частная военная компания на финансировании у Пентагона, привлечённая для нужд госдеповских операций на Украине.

Однако одними "африканцами" дело не исчерпывается. Если проанализировать траты профильных американских государственных ведомств на вопросы безопасности и поставок вооружения на Украину, то всплывут и другие фирмы, занимающиеся поставками вооружения и тренировками.

Например, компания Alacran Incorporated получила от Госдепа порядка 336 тысяч долларов на поставки "нелетальных видов вооружения" для целей тренировок представителей силовых ведомств Украины. Ещё почти 100 тысяч получила компания RC Solutions за поставки украинским силовикам специальных тактических шлемов, оборудованных камерами. А уже по линии Сухопутных войск США (входящих в общую структуру Пентагона) было выделено 576 тысяч долларов на некую "мультинациональную военную тренинговую группу", причём название фирмы-контрактора не раскрыто.

Между тем на Украине действует целый спектр как западных частных военных компаний, которые скорее выполняют консультационные и тренинговые функции, так и их местных аналогов, тесно интегрированных и находящихся под колпаком у иностранных разведок и оборонных структур. Как отмечают в самих украинских СМИ, наиболее известными из них являются такие компании, как "Омега консалтинг групп", а также такие "военные консалтинговые компании", как "Артан" и многопрофильная турецкая компания "Фуркан", которая занимается также и экспортом некоторых видов украинского вооружения. Также имеются сведения о работе на территории Украины и известных западных частных военных компаний, в первую очередь речь идёт об известной Blackwater (переименованной сначала в Xe, а затем в Academi).

Вместе с тем на фоне активизации поставок вооружений и инструкторов на Украину иностранные кураторы киевских властей с подозрением и опаской относятся к вопросам расширения сотрудничества в сфере летальных вооружений — во многом из-за царящих в вооружённых силах страны общей неорганизованности и тотальной коррупции.

На фоне беспрерывно взрывающихся украинских военных складов, а также сотрясающих Киев скандалов по поводу нелегальных поставок вооружения в регионы, находящихся под оружейными санкциями ООН (к примеру, в Южный Судан), проблематика безответственного расползания оружия с украинских складов серьёзно беспокоит Пентагон и Государственный департамент.

Вместе с тем опыт последних лет показывает, что США активно финансируют строительные работы в области военной инфраструктуры на Украине и тренируют украинских военных. При поддержке Пентагона идёт возведение оперативного центра ВМСУ в Очакове, идут строительные работы в Одессе, финансируются украинские военно-воздушные части в Николаеве, на Западе Украины, во Львовской области активно функционируют Яворовский полигон и ряд других вспомогательных площадок. Всё это свидетельствует в пользу того, что натовские и в первую очередь американские военные создают на Украине инфраструктуру для быстрой переброски и развёртывания собственных воинских контингентов.