Золотая смола. Как в России нелегально добывают и вывозят янтарь

Государство в лице корпорации "Ростех", которой принадлежит АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК), инвестирует в его развитие около 50 млн долларов. Часть этих денег потратят на борьбу с чёрными старателями, которые ежегодно нелегально добывают и вывозят за границу до 150 тонн "солнечного камня", являющегося национальным достоянием. Ущерб, который они наносят бюджету, по данным МВД, исчисляется в несколько десятков миллиардов рублей. На эти деньги можно было строить больницы и школы. Лайф выяснял, как работает бизнес чёрных старателей.

Эксперты оценивают ежегодную мировую добычу янтаря в 500–800 тонн. Более 65% из них приходится на долю России, а остальное — на Литву, Латвию и Польшу. На территории Калининградской области сконцентрировано до 90% мировых запасов янтаря, возраст которого достигает 50 миллионов лет. Около посёлка Янтарного на побережье Балтийского моря расположено крупнейшее в мире Пальмникенское месторождение, которое разрабатывает КЯК. Специалисты предприятия оценивают общую площадь залежей янтаря здесь более чем в 300 кв. км.

Помимо трёх калининградских в России имеется ещё два более-менее больших месторождения этого самоцвета. Одно из них находится в Хатангской впадине (Северо-Сибирское), второе — на Дальнем Востоке. Однако промышленной разработки камня на этих участках не ведётся. Дело в том, что здесь отсутствуют крупные куски янтаря.

До 2020 года КЯК ежегодно планирует получать до 450–600 тонн янтаря. В прошлом году объём добычи составил рекордные за последние 40 лет 450 тонн.

Янтарная лихорадка

Янтарь уже давно входит в зону интереса российского криминалитета. Янтарная лихорадка накрыла самый западный регион России не меньше, чем во времена Клондайка в Северной Америке. Если посмотреть сводки МВД, то почти ежедневно можно увидеть сообщения о том, что в различных уголках Калининградской области пресекается деятельность чёрных копателей. По данным УМВД РФ по Калининградской области, с 2016 года ежегодно привлекалось к административной ответственности более тысячи чёрных старателей. А ежегодный объём только конфискованного у них янтаря составляет около 25 тонн. Стоимость же янтаря, который правоохранители изъяли у злоумышленников за последние три года, оценивается примерно в четыре миллиарда рублей.

По оценке МВД, чёрные старатели на самом деле ежегодно "осваивают" до 150 тонн. Это треть от объёма легальной добычи. Главный мотив — экономический: янтарь постоянно растёт в цене. Сейчас стоимость одного грамма "солнечного камня" в готовом изделии варьируется от 30 до 150 рублей.

— В схему незаконной добычи и обработки янтаря вовлечено несколько тысяч жителей Калининградской области, а объёмы теневой добычи оцениваются от 50 до 150 тонн в год и десятки миллиардов рублей, — рассказал Лайфу источник в МВД.

По разным данным, хищение янтаря с карьера КЯК оценивается за последние 10 лет в 50 миллионов долларов. При этом средняя стоимость одного килограмма янтаря-сырца так называемых 23-й и 32-й фракций (диаметр в миллиметрах) составляет в среднем 10 тысяч рублей. А если камень весит больше килограмма, его цена может достигать 120–150 тысяч рублей.

По словам оперативника Управления МВД РФ по Калининградской области, точная цифра похищенного с комбината неизвестна до сих пор. Большая его часть уходит нелегально в Польшу и Литву. И это при том, что в области зарегистрировано более 250 предприятий по переработке янтаря.

Несанкционированная добыча камня ведётся в посёлке Янтарном, в районе посёлков Муромское и Филино, на мелководье по периметру всего морского побережья.

Таскают янтарь с КЯК и сотрудники предприятия. По словам огранщицы шестого разряда Любови Сергеевны (она просила не называть её фамилию), многие и на комбинате занимались воровством. Правда, большинство работяг все левые заработки тут же и пропивали в поселковом магазине.

— Вот нашумевшая история с одним бывшим экскаваторщиком комбината. Он купил себе в Калининграде подержанную иномарку за 300 тысяч рублей, в тот же день напился, разбил её, а уже на следующий день приобрёл точно такую же, новую. Те, кто поумнее и не пьёт, купили себе импортные машины и выстроили добротные каменные дома, — рассказывает сотрудница предприятия.

Как работают пираты

Янтарь в Калининградской области чёрные старатели добывают последние 70 лет. Они копают, вымывают помпами из глубин земли, ловят сачками в море после штормов, ныряют с аквалангами на дно Балтийского моря — всё ради добычи "солнечного камня".

Оперативники МВД рассказали Лайфу, что существует несколько специализаций теневых старателей. В первую очередь это "копатели" — при помощи лопат роют огромные ямы, чтобы дойти до янтароносного пласта голубой глины (а находится этот полудрагоценный камень именно в ней). Глубина залегания породы может колебаться от двух до десятка метров. Данный вид добычи считается наиболее трудоёмким и требует хорошей физической подготовки.

— Как правило, сколачивается бригада из четырёх-пяти человек. В течение нескольких дней, а то и недель роется котлован, размеры которого варьируются от 10 до 30 метров в диаметре. На первых порах выкапываются и откидываются обыкновенная земля, песок и глина — в зависимости от того слоя, который залегает сверху, — рассказал Лайфу оперативник МВД.

По его словам, обычно чёрные копатели извлекают на поверхность из ямы мелкие куски янтаря. Средняя стоимость янтаря, добытого из одной такой ямы, колеблется от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Кроме чёрных копателей есть ещё и так называемые "мойщики".

— Здесь уже нужны кое-какие вложения в оборудование. Закупаются пожарные шланги, помпа, стальные штанги, сачки. Технология несложная. При помощи насоса под напором подаётся вода в пожарный шланг, конец которого прикреплён к металлической штанге, которая всё глубже и глубже уходит в землю, давлением воды размывая её и буря себе дорогу к янтарному пласту на глубине 7–10 метров, — рассказывают полицейские.

По словам оперативников, в результате на глубине 7–10 метров получается бурлящая водой, древесиной, глиной и песком яма, в которой и находится янтарь.

— Старатели, стоя по колено в воде, вылавливают янтарь сачками. За сутки — работа может вестись как днём, так и ночью — разрабатывается две-три ямы. За восьмичасовую смену бригада из четырёх человек добывает янтаря на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, — говорят полицейские.

Особый контроль

По Конституции РФ янтарь, как и другие полезные ископаемые, является национальным достоянием. Добыча и экспорт природных ресурсов — главные средства наполнения российского бюджета. На эти деньги содержатся полицейские, учителя, спасатели и врачи, строятся детсады, школы, больницы и объекты социальной инфраструктуры.

Ежегодно чёрные старатели лишают бюджет доходов на десятки миллиардов рублей. Их можно было бы использовать для решения актуальных проблем. Как отмечают собеседники Лайфа, работающие в строительной отрасли, стоимость строительства поликлиники площадью пять тысяч квадратных метров, рассчитанной на 300 посещений в смену, обходится бюджету в среднем в 500 миллионов рублей.

Чтобы защитить недра от чёрных старателей, в Янтарном, где расположено основное месторождение "солнечного камня", будет создана мощная система безопасности.

— Инвестиции в создание новых производственных мощностей оцениваются в 5,5 миллиарда рублей. В эту сумму инвесторы вкладывают и расходы на борьбу с нелегальными добытчиками янтаря. Планируется создание мощной службы безопасности из бывших оперативников ФСБ, таможни и полиции, которые хорошо знают специфику местного теневого рынка янтаря и смогут при необходимости внедриться в группировки злоумышленников, — рассказывает Лайфу источник в ГУ МВД РФ по Калининградской области.

Когда-то в Уголовном кодексе была статья за незаконную добычу и переработку янтаря, но в 1996 году её отменили. В декабре 2017 года президент Владимир Путин подписал изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ об увеличении размеров штрафов для чёрных копателей янтаря.

Для граждан был установлен штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей вместо прежних 3–5 тысяч, а для должностных лиц он вырос с 30–50 тысяч до 500–800 тысяч рублей.

Кроме того, президентские поправки расширили и сам перечень правонарушений, подпадающих под наказание. Административным правонарушением теперь считаются не только самовольная добыча и сбыт незаконно добытого янтаря, но и его транспортировка или хранение в целях сбыта в натуральном или переработанном виде.