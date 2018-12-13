Зэкам пересчитали срок. Тысячи осуждённых встретят Новый год дома

За полгода действия в 72-й статье УК РФ нового принципа исчисления срока наказания, когда один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима, по данным ФСИН РФ, на свободу вышли уже почти 10 тыс. осуждённых. Эта мера может затронуть ещё около 100 тыс. зэков.

Как заявили Лайфу во ФСИН РФ, с июля 2018 года, когда вступили в силу изменения, из пенитенциарной системы было освобождено более 9 тысяч осуждённых.

— В отношении же всех осуждённых, подпадающих под действие закона, а это 99,4 тыс. человек, администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы подготовлены и направлены в суды все необходимые материалы, — заявила Лайфу официальный представитель ФСИН РФ Кристина Паньшина.

По словам Паньшиной, сейчас судами уже рассмотрено более 83 тысяч документов.

— Суды уже вынесли постановления об освобождении 9 тысяч 616 осуждённых из мест лишения свободы. Так, из воспитательных колоний на свободу вышли 90 человек, из колоний-поселений — 1705, а из исправительных колоний общего режима — 7821, — рассказала Лайфу представитель ФСИН РФ.

Кроме того, благодаря гуманизации статьи 72 УК РФ, 73 593 осуждённым был снижен срок отбывания наказания. В воспитательных колониях — 1111, колониях-поселениях — 7018, а в исправительных колониях общего режима — 65 464.

Во ФСИН РФ напоминают, что положения закона о внесении изменений в статью 72 УК РФ применяются только к тем осуждённым, которым назначено отбывание наказания в колониях общего режима, воспитательных колониях, колониях-поселениях, а также в отношении лиц, отбывающих наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы и принудительных работ.

Напомним, что в 72-ю статью УК РФ об исчислении сроков наказаний и зачёт наказания были внесены поправки, в соответствии с которыми один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Изменения были утверждены Указом Президента РФ Владимира Путина 3 июля 2018 года.

По словам одного из инициаторов поправки, депутата Госдумы РФ Павла Крашенинникова, вступивший в силу закон и уже работающий показывает гуманизацию уголовно-исполнительной системы и реализацию принципа справедливости.

— Эти изменения давно должны были проявиться ещё раньше, так как применяемое сейчас правило "день за день" нельзя назвать справедливым. — Ведь условия содержания в колонии-поселении намного мягче, чем в других местах лишения свободы. И очень хорошо, что эти изменения привели к освобождению тысяч заключённых, — считает адвокат Владимир Старинский.

Однако правило "день за день" сохранили для отбывающих срок в тюрьмах, колониях особого, а также строгого режима.