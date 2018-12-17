Фальшивая игра. Шоумэна Балевского проверят на очередную аферу

За 16 миллиона рублей певец якобы пообещал московскому бизнесмену смягчить обвинения для его сына, но что-то пошло не так — парня надолго посадили. Теперь бизнесмен написал заявление на Балевского.

Ресторатор и певец Арэй Балевский, которого обвиняют в мошенничестве при попытке урегулировать спор энергетиков и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), может попасть в новое дело. Неделю назад гендиректор одной из московских фирм пришёл в полицию и рассказал, как передавал через Арэя ещё 16 миллионов рублей, чтобы решить уголовные проблемы своего сына. Шоумэн деньги взял, но от тюрьмы парня не спас.

В 2016-м бизнесмен (назовем его Михаил) узнал, что его сына обвиняют в продаже крупной партии наркотиков (статья 228,1, часть 4).

— Я никогда не сталкивался с такой ситуацией, поэтому начал обзванивать знакомых, чтобы посоветоваться и получить юридическую помощь, — пишет Михаил в своем заявлении в полицию. — Один из знакомых порекомендовал обратиться к Арэю, и я подъехал в его офис на Новом Арбате.

41-летний Арэй Балевский хорошо известен столичному бомонду, хотя широкая публика знает о нём мало. По данным СМИ, ещё в 90-х молодой уроженец одной из кавказских республик приехал в Москву и стал исполнять джаз и танцевальные композиции. Недавно он открыл ресторан.

Арэй, пишет потерпевший, согласился помочь, для чего привлек своего знакомого по имени Сергей. По неподтверждённой информации, этим Сергеем может оказаться действующий майор полиции из спецполка ДПС, чья фамилия известна редакции.

Уже через пару дней Михаилу озвучили, что за 6 миллионов рублей уголовную статью, по которой проходит его сын, переквалифицируют на менее тяжкую. Тогда, мол, парень получит всего лишь условный срок.

— У меня не было оснований не доверять Арэю, так как он человек публичный и я полагал, он не станет рисковать своей репутацией, — объясняет Михаил.

В дальнейшем общение проходило в основном с Сергеем. Однако уже на начальном этапе всё пошло не по плану. Следователи отказались переквалифицировать дело, но Сергей успокоил директора: мол, дело передадут в прокуратуру, потом в суд и уже в суде получится его переквалифицировать. Но на это потребуется ещё 10 миллионов. Делать было нечего: бизнесмен согласился.

— Поскольку всей суммы у меня на тот момент не было, я передавал её частями. Что именно они предпримут, мы не обсуждали, так как для меня был важен только результат, чтобы [сын] остался на свободе. В сентябре 2016-го дело передали в суд, — продолжает бизнесмен.

Михаил закономерно нервничал: дело с мертвой точки не сходит, сын под арестом, а его самого "кормят завтраками". То говорят, что переквалифицируют дело на одном из заседаний, то — что только при вынесении приговора.

В итоге в феврале 2017-го его сына осудили на реальный срок и дали четыре года строгого режима. Михаил такого исхода не ожидал и, оправившись от шока, поехал требовать деньги назад. На что Сергей объяснил, мол, это невозможно, и исподволь пригрозил: глядите, как бы прокуратура вообще не вышла с апелляционным заявлением и не потребовала от суда ужесточить приговор. Почти год Михаил безуспешно пытался добиться повторной встречи с Сергеем или Арэем. И, по собственным словам, только когда увидел в СМИ, что Арэй задержан, понял, что его обманули. Сейчас по заявлению бизнесмена началась доследственная проверка — по её итогам силовики решат, "записывать на счет" Балевского новый эпизод, или нет.

Первый эпизод о мошенничестве у Балевского появился в сентябре 2018-го, когда шоумена задержали оперативники ФСБ в его офисе. По данным следствия, шоумен за $1,8 млн обещал помочь дагестанской компании "Каспэнергосбыт" уладить их разногласия с ФАС. На передачу первого транша представители "Каспэнергосбыта" пришли уже с денежной "куклой" — в сумке было всего пару тысяч настоящих долларов, остальное — просто бумажки.

Певца вместе с его другом, стажёром МВД, задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Балевский, который называет себя "ясновидящим язычником", сообщил, что просто консультировал предпринимателей. На момент задержания полицейские так и не выяснили, есть ли у него реальные связи в ФАС: как сообщали СМИ, певец путался в объяснениях, то отрицая, то признаваясь, что связи есть. Поэтому на него возбудили дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 169 УК РФ).

Энергетическая компания, как стало потом известно, много лет судилась с Федеральной службой по тарифам (ныне упразднена) из-за расценок на энергию и многие процессы даже выиграла. По некоторым процессам, сообщали СМИ, уже принято решение о компенсации энергетикам 220 миллионов. Предпринимателям нужно было и деньги вернуть, и добиться изменений тарифных правил, в чём им якобы и пытался помочь Балевский.

Как выяснил Лайф, на очередном суде по избранию меры пресечения Балевский всё же дал признательные показания.

Люди из окружения Балевского утверждают, что тот якобы стал жертвой обстоятельств.

— Признался он только в том плане, что был готов помочь. Арэй — человек творческий, популярный. Поскольку он давал концерты, организовывал мероприятия, да и его ресторан достаточно высокого класса, он знаком с довольно влиятельными людьми. Его попросили помочь, и он, вспомнив про свои знакомства, согласился, — рассказал Лайфу на условиях анонимности человек, знакомый с ходом процесса. — В этой ситуации он — просто разменная монета в большой игре.

По словам собеседника, Балевский мог стать жертвой провокации.

— По моим данным, силовики через него пытались найти компромат на кого-то из руководства ФАС, — объяснил источник.

Интересно, что в декабре ФСБ провела обыски в центральном аппарате ФАС. Следователи и оперативники изъяли некоторые документы и допросили сотрудников ведомства. "Коммерсант" со ссылкой на свои источники писал, что следственные мероприятия связаны с делом Балевского.

Недавно Арэю продлили срок ареста, и до января 2019-го он будет находиться в СИЗО. Адвокаты шоумена не смогли прокомментировать ситуацию.