Туристы вместо зеков. Бутырка станет пятизвёздочным отелем

Руководство ФСИН РФ объявило о планах закрыть одну из старейших и знаменитых тюрем России — легендарную столичную Бутырку. Вместо тюрьмы может появиться фешенебельный отель. Во ФСИН утверждают, что переезд зеков из Бутырки в новое и современное СИЗО, рассчитанное на пять тысяч мест, планируется не ранее 2020 года.

По информации Лайфа, директор ФСИН РФ Геннадий Корниенко принял решение о закрытии двух московских СИЗО — № 2 Бутырка и № 3 "Пресня".

По словам, замглавы ФСИН РФ Валерия Максименко, мэрия Москвы предложила закрыть два изолятора и за счёт столичного бюджета построить новое современное СИЗО на пять тысяч мест на территории 80 га в районе Калужского или Дмитровского шоссе.

Как отмечают во ФСИН РФ, новое здание будет соответствовать всем европейским стандартам, а внешне оно будет похоже на СИЗО "Кресты-2", открытое в конце 2017 года в районе Колпино города Санкт-Петербурга, рассчитанное на четыре тысячи заключенных. Данный изолятор строили около десяти лет, объём бюджетных вложений составил 12 миллиардов рублей.

По информации Лайфа, после ввода в эксплуатацию нового столичного СИЗО Бутырку ФСИН передаст на баланс Правительства Москвы, которое уже и примет решение, что делать со зданием, построенным ещё в 1771 году как Бутырский тюремный замок. В разное время узниками Бутырки были Емельян Пугачёв, Лев Троцкий, Владимир Маяковский, Александр Солженицын.

Между тем заместитель председателя ОНК Ева Меркачева опасается, что Бутырку снесут.

— Если изолятор снесут просто до основания, это будет трагедия для истории Москвы. Хорошо бы, если бы её оставили в том виде, в каком она есть, немного реконструировали и использовали, например, как музей, а также для съёмок, — говорит Ева Меркачева

Однако собеседник Лайфа во ФСИН РФ вспоминает, что несколько лет тому назад к мэру Москвы Сергею Собянину обращались инвесторы, которые предлагали градоначальнику переселить Бутырку за МКАД, построив новое СИЗО за свой счёт, а знаменитую тюрьму превратить в музей, гостиницу или арт-площадку.

Как отмечает источник Лайфа во ФСИН РФ, тогда такой проект был отклонен и руководством тюремного ведомства и столичными властями.

— Сейчас же, в декабре 2018 года, когда руководство ФСИН РФ приняло решение закрыть СИЗО Бутырка, а власти Москвы профинансировать строительство новой тюрьмы, нельзя исключать, что правительство столицы, после того, как получит в свою собственность территорию и здание Бутырки, продаст инвесторам право на реконструкцию замка и создания там гостиницы, говорит источник Лайфа во ФСИН РФ.

Опрошенные Лайфом дизайнеры и архитекторы утверждают, что пока, знаковых проектов превращения индустриальных зон в общественные территории в России немного. И сконцентрированы они, по сути, лишь в центре Москвы и Санкт-Петербурга — "Красный Октябрь", "Винзавод", "Гараж" и "Новая Голландия".

По словам юриста Александра Островского, пока Бутырке ещё далеко до того момента, когда статус этого здания из тюрьмы поменяется на отель или арт-комплекс.

— Для новой жизни Бутырской тюрьмы, нужны инвесторы с сотнями миллионов долларов, а главное — желание столичных властей передать дорогостоящую землю в центре Москвы инвесторам, — говорит адвокат Островский.

— Вот, например, в Нижнем Новгороде одна из местных фирм ещё в начале 2000-х годов захотела превратить в гостиницу местную тюрьму. Бизнесмены нашли под проект деньги, но из-за споров с местными чиновниками о правах собственности на здание ничего не вышло, — добавил юрист.

Были планы по строительству отеля и в помещениях легендарных "Крестов" в Санкт-Петербурге. Однако пока сделать гостиницу из пустующего СИЗО, постояльцы которого ещё в декабре 2017 года переехали в новое здание, не удалось.

— Что будет со зданием "Крестов" на Арсенальной набережной, построенным еще в 1890 году, руководство ФСИН РФ не решило. Поэтому там сейчас проживают около 150 осуждённых, которых в начале 2018 года перевели из колонии-поселения, располагавшейся в Борисовой Гриве. Да это понятно — кто же захочет просто так расставаться с 4,5 гектара земли на набережной в центре Петербурга, — рассказали Лайфу во ФСИН РФ.