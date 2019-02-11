Миллионы впустую. Лоббизм “Северного потока — 2” в США не привёл к успеху

В конце января нынешнего года правительство ФРГ устами министра экономики и энергетики Петера Альтмайера заявило, что власти Германии не имеют правовых оснований для вмешательства в процесс строительства трубопровода "Северный поток — 2". При этом, по данным социологического опроса жителей Германии, проведённого по заказу крупнейшего частного немецкого телеканала RTL, порядка 73% граждан страны поддерживают идею строительства "Северного потока — 2". Однако если в Германии проект встречает одобрение как со стороны населения и властей, то в США, озабоченных геополитическим соперничеством с Россией и более приземленными аспектами продвижения на европейских рынках своего СПГ, возведение второй нитки "Северного потока" встречает ожесточённое сопротивление. При этом негативные для проекта резолюции принимаются не только Европейским парламентом, как это вновь произошло накануне, но и американским конгрессом. Именно это и вызывает большие вопросы в отношении эффективности расходования средств консорциума, занимающегося возведением СП-2, на лоббистскую деятельность на Капитолийском холме.

В связи с этим интересно посмотреть, как обстоят дела с работой лоббистов оператора "Северного потока — 2", компании Nord Stream 2, непосредственно на Капитолийском холме, призванных продвигать там российские интересы. Дело в том, что на протяжении нескольких последних лет — по крайней мере с того момента, как обозначилась угроза введения новых санкций против компаний, связанных с процессом строительства газопровода, — лоббисты, нанятые Nord Stream 2, должны были работать в сенате и Палате представителей Конгресса США и заниматься решением "вопросов, связанных с позицией США по отношению к "Северному потоку — 2", включая потенциальные финансовые санкции, способные повлиять на проект".

Однако буквально за несколько дней до вынесения резолюции Европарламента именно Палата представителей Конгресса США приняла сходную по духу и содержанию резолюцию, призывая Белый дом применить любые возможные меры для приостановки реализации проекта. Как показывают подсчёты, за период с 2017 по 2018 год оператор проекта, швейцарская компания Nord Stream 2 AG, суммарно перечислила вашингтонским лоббистам больше 8 миллионов долларов для работы с конгрессменами, сенаторами и чиновниками исполнительной ветви власти. Тем не менее результат этих вложений, как видно из текущей крайне негативной повестки в США, крайне сомнителен.

Средства от Nord Stream 2 AG попадали двум лоббистским фирмам. Как видно из представленной ниже инфографики, большая их часть уходила компании Roberti Global (как указано в материалах портала о раскрытии лоббистской деятельности Конгресса США, ранее носила название Roberti White, LLC). Несколько меньше досталось компании SMW PARTNERS, LLC. Однако если подсчитать сумму, то получается, что за неполные два года вашингтонским лоббистам было перечислено 8,01 миллиона долларов.

Следует отметить, что активность оператора "Северного потока — 2" в Вашингтоне с прагматической точки зрения, безусловно, понятна и связана с событиями вокруг имплементации так называемого Акта о противодействии противникам Америки посредством санкций. В этом законе, а также в целом ряде специальных актов, принятых Минфином США, имеются многочисленные отсылки к потенциальным санкционным мерам в отношении компаний, задействованных в строительстве "Северного потока 2".

В акте, в частности, отмечается, что Соединённые Штаты будут продолжать политику препятствования строительству, так как его продолжение якобы "вызовет негативные последствия для энергетической безопасности Европейского союза, а также для развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине". При этом в Вашингтоне планируют оказывать содействие Украине и своим союзникам в Европе в "уменьшении зависимости от российских энергоресурсов, в первую очередь природного газа, который используется Правительством России в виде оружия для запугивания других государств, и попыток повлиять на них".

Nord Stream 2 AG, головная компания "Северного потока — 2", расположенная в швейцарском Цуге, в прошлом также нанимала лоббистскую компанию Capitol Counsel, LLC. Объектами лоббизма при этом выступали чиновники аппарата Комитета палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам, а также конгрессмены Джим Маккрери и Джей Дики, а в качестве тематики лоббизма указаны "вопросы, связанные с антироссийскими санкциями, а также Акт о противодействии противникам США посредством санкций — H.R.336".

В связи с этим крайне интересно посмотреть, каких успехов на лоббистском поприще добились другие компании, так или иначе связанные с Россией и опасающиеся подпасть под санкционные ограничения. Успех в данном случае измеряется не количеством перечисленных денег и проведённых встреч с конгрессменами, а отсутствием названия компании в очередном санкционном списке или ограничительной резолюции конгресса. Так, в частности, структуры российского предпринимателя Вячеслава Кантора через лоббистскую фирму Global Policy Initiatives работали с Палатой представителей и сенатом в целях "донесения до Министерства финансов США озабоченностей по поводу раздела 241 Акта о противодействии противникам Америки и последствий для деятельности Европейского еврейского конгресса и его председателя Вячеслава Моше Кантора по борьбе с антисемитизмом и в защиту сообщества евреев в Европе". И тут необходимо пояснить, что упомянутый выше раздел 241 антироссийского закона CAATSA требует от Минфина США совместно с Госдепом подготовить доклад об активах и бизнес-интересах российских олигархов, на основании которого затем могут быть приняты дополнительные решения о блокировании активов и введении финансовых санкций, включая запрет кредитоваться на международных долговых рынках или сотрудничать с ними американским финансовым организациям.

В трудном положении находятся российские банки с государственным участием. По некоторым замечаниям топ-менеджмента можно судить, что они готовятся к тому, что американские власти включат какой-то крупный российский банк в очередной санкционный список. Однако если брать, к примеру, американскую "дочку" Сбербанка — Sberbank CIB USA, Inc., — то объем средств, перечисленных ею лоббистам (в основном фирме Venable LLP и SGR LLC Government Relations and Lobbying) для работы в Палате представителей Конгресса США в целях "лучшего понимания и разъяснения политики банка и его бизнес-интересов и мониторинга законодательной активности, которая может повлиять на банк", в период с 2017 по 2018 год составил чуть более 250 тысяч долларов. И эти объемы явно не идут ни в какое сравнение с 8 миллионами долларов, потраченными на те же цели Nord Stream 2 AG.

Работают на антисанкционном тренде и российские металлурги — ТМК и её дочерние американские структуры, в частности Ipsco Tubulars. В формах раскрытия данных о предмете лоббизма у них указывается законопроект H.R. 1059/S. 341 ("О пересмотре санкций в отношении России — 2017"), внесённый сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Довольно интересно, что именно этот законопроект предполагает, что принятые администрацией Обамы санкции против России на основании исполнительных указов, касающихся наказания России за вмешательство на Украине и в области кибершпионажа (указы № 13694, 13660, 13661, 13662 и 13685), стали бы законом и их можно было бы отменить только через согласие конгресса и соответствующую усложнённую процедуру. Суммы также малозначительные по сравнению с 8 миллионами от оператора "Северного потока — 2" — 320 тысяч долларов за два года. При этом ни в какие санкционные списки металлурги не попали и никаких негативных резолюций по ним Палата представителей не принимала.

Все это ставит большой вопрос относительно эффективности и обоснованности подобных многомиллионных вложений в вашингтонские компании, призванные как-то улучшить имидж аффилированных с российскими госкорпорациями компаний, включая и те, что ответственны за реализацию крупных инфраструктурных проектов.