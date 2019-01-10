Брокер, подозреваемый в жестоком убийстве жены, пытался подставить 9-летнюю дочь

45-летний мужчина написал в её телефоне записку, в которой говорилось, что девочка столкнула маму с лестницы.

Несостоявшийся биржевой брокер, обвиняемый в убийстве жены, пытался подставить 9-летнюю дочь. Род Ковлин от лица маленькой девочки написал в её телефоне сообщение с признанием вины, сообщает New York Post.

Всё это время я была очень напугана и чувствовала свою вину за ночь, когда умерла моя мама. Я солгала! Она не просто поскользнулась... В тот день мы поссорились из-за её свиданий. Я разозлилась и толкнула её. Я не хотела причинить ей боль, клянусь! Сообщение, написанное от лица девочки

В ходе расследования выяснилось, что 45-летний Род запаниковал, и тогда ему в голову пришла чудовищная идея. Именно девочка обнаружила окровавленное тело матери, которое лежало в ванной в канун Нового года. По версии следствия, Род сломал женщине шею, а затем инсценировал несчастный случай.

Род и Шела Данишефски жили в разных квартирах в роскошном жилом комплексе в Верхнем Вест-Сайде. На тот момент супруги проходили бракоразводный процесс, решалось, с кем останутся дети. О том, что Род причастен к убийству, стало известно благодаря его новой девушке.

Обвиняемый был одержим женским эскортом и наркотиками. Род хотел устранить всех, кто мешал ему вести такой образ жизни. Поэтому когда мужчина узнал, что после убийства опеку над детьми и всё наследство передали его родителям, то он был вне себя от ярости. Род даже пытался подговорить дочь подсыпать бабушке и дедушке крысиный яд. Судьба бездушного брокера станет известна 14 января.