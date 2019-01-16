Виртуальная ловушка. Как продавцы в Даркнете сажают по 100 тысяч человек

Лайф продолжает серию расследований про так называемый глубокий Интернет. На этот раз мы разбирались, как там работает система заказа, продажи, оплаты и доставки запрещённых в России препаратов, кто становится миллионером, а кто расходным материалом, как в сеть распространения завлекают подростков и детей.

В канун Нового года сына петербурженки Лады Уваровой пригласили на его первую работу. Парню 18 лет, и, по словам матери, вакансию он нашёл сам через Telegram. Вместо того, чтобы порадоваться за ребёнка, Лада насторожилась: сын что-то говорил про фотографирование и большой гонорар — в районе 70–80 тысяч рублей за месяц. Сердце матери не подвело, молодого человека зазывали работать наркокурьером. "А там всё маслом — в одном месте нычку забираешь, в другом — прячешь, фото отсылаешь", — рассказала Лада, что увидела, когда сын показал ей переписку с работодателем.

"Их юный мозг критически эту ситуацию не может обработать, не понимает, что бесплатный сыр только в мышеловке, он читает только нули", — вступилась за своего ребёнка и за тысячи других тинейджеров Лада. "Для нас наши дети — свет в окне, а для мразей — просто одноразовый материал", — резюмирует женщина.

Под публикацией Лады развернулась жаркая дискуссия. "Это — торговля смертью, за которую совершенно справедливо судят и дают правильные тюремные сроки. Распространители наркотиков должны сидеть в тюрьме. Долго, а то и пожизненно", — считает Павел Лапин, который уверен, что ранний (пусть и совершеннолетний) возраст — не повод горевать об искуроченной жизни оступившегося мальца.

Жёсткая расплата

— Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного второй частью статьи 228 Уголовного кодекса России, и назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима, — прозвучал скороговоркой в небольшом зале Тимирязевского суда вердикт судьи. На вопрос судьи, понятен ли ему приговор, Сергей (имя изменено. — Прим. ред.) только кивнул головой. Позже адвокат скажет его родным, что ему ещё повезло: три года лишения свободы, пусть даже и "строгача", по "наркоманской" статье — это отделался лёгким испугом. Сергея спасла чистая биография по судимостям, признание вины, помощь следствию и положительные характеристики. Так закончилась одна из многочисленных историй людей, которые решили на свой страх и риск закупиться "отравой" в так называемом глубоком Интернете.

За несколько месяцев до задержания Сергей заказал через один из теневых маркетплейсов запрещённые вещества. Парень указал в качестве пункта назначения свой адрес и оплатил доставку через Почту России. Когда Сергей подходил к дому с конвертом в рюкзаке, с разных сторон к нему подошли люди в штатском и показали красные корочки. Из его рюкзака затем извлекли листы, пропитанные "дурью".

По статистике Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за 2017 год, в колониях сидит более 136 тысяч человек, осуждённых по "наркотическим" статьям. По данным МВД России, с января по ноябрь 2018 года в стране было зарегистрировано более 186 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропов. Среди них преобладают случаи с крупными партиями наркотиков, что считается тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Исходя из актуальной редакции УК РФ, за такое могут дать до 15 лет лишения свободы.

По словам оперативников, большая часть попавшихся людей связана с торговлей, распространением и хранением наркотиков, которые работают в Даркнете и в офлайне.

— Это раньше цыгане и дилеры продавали наркотики в квартирах и в подземных переходах. Теперь все торгуют через систему закладок и через заказы в Интернете — никто ни с кем не встречается, никто никого не видит, — рассказал Лайфу один из оперативников подразделения МВД по борьбе с наркотиками.

Нет никаких посылок, встреч с курьером. Вся деятельность по покупке "отравы" происходит через защищённые браузеры и на специальных сайтах. Для заказа не нужно светить личной информацией, барыг интересуют только деньги, которые клиент заранее переведёт в криптовалюту. Доставка тоже осуществляется анонимно: через сеть курьеров, закладчиков, оптовиков и дилеров. Примечательная особенность такого бизнеса — ни один участник цепочки не знает в лицо человека, который снабжает его товаром, передавая конечному потребителю. Это защищает от рисков быть раскрытым и сводит все связи к торгово-рыночным отношениям.

Магазины

Магазины работают на базе конкретного сайта, который отвечает за хостинг, доступность и продвижение той или иной витрины на площадке. Некоторые подробности этого бизнеса Лайфу раскрыл Александр, владелец нескольких точек. По его подсчётам, в крупнейшем маркетплейсе Даркнета одновременно работает порядка 3000 магазинов, занимающихся продажей разнообразных товаров: от изготовления фейковых документов до продажи препаратов.

Каждый из них платит маркетплейсу за размещение витрины, прейскурант указан на сайте в соответствующем разделе.

— Открыть магазин стоит 300 долларов, месячная аренда обходится в 100 долларов. Сайты живут на долю от продаж: сделки стоимостью до 200 000 рублей облагаются комиссией 5%, свыше 2 000 000 — 1,5%. Отдельно оплачиваются реклама на ресурсе и продвижение витрины в топе магазинов, — рассказывает Александр.

По его словам, цена размещения на 1–5 страницах поиска доступна только владельцам магазинов, но это определённо даёт результат.

— Магазин нашего дилера со второй страницы поисковой выдачи только за ноябрь 2018 года провёл не меньше 200 сделок со средним ценником 3000 рублей.

Владельцы маркетплейса и магазинов неохотно раскрывают данные, однако сайт выкладывает приблизительную статистику продаж. Например, один из крупнейших маркетов на площадке за свою историю провёл более 150 000 сделок (средний ценник — 2300 рублей) на сумму около 345 млн рублей. Относительно молодой маркет из Великих Лук, работающий с августа этого года, за пять месяцев провёл 470 сделок на сумму около 1,4 млн рублей. По словам Александра, магазины-неудачники за месяц зарабатывают на любителях "отравы" около 130–200 тысяч рублей, как одна из витрин с "подвала" сайта, которая за пять месяцев провернула почти 350 сделок на сумму около 2000 рублей каждая.

Армия кладменов

После окончания техникума в Кемерове Олеся искала работу. Однажды ей в мессенджер пришёл спам, которым она заинтересовалась. Некий Максим обещал девушке высокий заработок и регулярные выплаты, требовалось лишь забирать пакеты с препаратами из указанного места, фасовать и разносить по точкам. С первым заданием Олеся справилась: работодатель просил обойти городской парк и сделать фотографии для потенциальных закладок. Затем девушка заплатила за мастерклад (тайник с большим количеством веществ), расфасовала его содержимое по мелким пакетикам и собралась спрятать их на территории парка.

Сделав пару закладок, девушка попалась. При Олесе нашлось несколько пакетиков с препаратами, ещё на пару "кладов" она показала сама. В итоге за хранение и распространение по части 3 статьи 228.1 УК РФ осенью этого года суд приговорил Олесю к семи годам лишения свободы — "исправление гражданки может быть достигнуто лишь в условиях изоляции от общества".

История Олеси — типичная для российского судопроизводства. Магазины, занимающиеся сбытом запрещённых веществ, держатся на кладменах. Эти люди находятся в самом начале цепочки теневого бизнеса и занимаются самой низкоквалифицированной работой. Получение груза, хранение и фасовка товара, распространение по точкам, отчётность, снова получение новых веществ. Бегунки, кладмены, бомберы — суть не меняется. Вакансии распространителей можно встретить в любом магазине в Даркнете, на форумах, в телеграм-каналах. По обещаниям дилеров, кладмены за свою работу получают сказочные (особенно по меркам провинции) деньги.

Мы попытались внедриться в цепочку теневого бизнеса, на одном из анонимных форумов обозначив интерес к вакансии закладчика. Владелец одного из крупнейших сетевых магазинов в Даркнете предложил за установку одного "клада" от 1000 до 10 000 рублей в зависимости от количества веществ. Согласно методичке кладмена, которую Лайф получил на форуме от потенциального работодателя, в день средний работник раскладывает около 3–4 тайников, вилка зарплат — 40–200 тысяч. Правда, никто на таких ресурсах не предупреждает, что жизнь кладмена на свободе очень короткая.

Уроки выживания

В секретном чате кладменов, который базируется в "Телеграме", журналисту Лайфа рассказали основные правила и принципы работы. Кладмены раскладывают товар в укромных местах, в том числе и на детских площадках— везде можно наткнуться на крошечный свёрток, закреплённый магнитом или прикопанный в земле. Если товар по какой-то причине пропадёт или его заберёт случайный прохожий, стоимость вычисляется из депозита, который кладмен предварительно перечисляет своему работодателю. Если клиент отчитывается об успешно поднятом товаре, депозит вместе с зарплатой перечисляется на счёт закладчика.

По словам кладмена Артёма (имя изменено. — Прим. ред.), который занимается установкой тайников около двух месяцев, по факту он получает на руки около 50 тысяч рублей, но многое зависит от сезонности.

— Летом клиентов меньше, ближе к праздникам увеличивается и число заказов, — сообщил Артём в разговоре с Лайфом.

Сам он время от времени потребляет запрещённые вещества и надеется, что эта работа его не затянет — "уходить надо не позже чем через год, иначе увеличивается риск быть пойманным".

На форумах и витринах магазинов многие работодатели предлагают кладменам не только высокую зарплату, комфортную занятость, но и гарантию безопасности — вплоть до защиты со своей стороны и оплату адвокатов.

— Конечно же, это чушь, — смеётся Артём.

По его словам, кроме различных заболеваний, вызванных у кладменов приёмом препаратов, и нервного расстройства, они крепко подсаживаются на паранойю. Для магазинов закладчики — расходники. Так как перед получением товара кладмен переводит дилеру депозит, последний абсолютно ничего не потеряет, если распространителя поймает полиция — деньги за товар уже получены.

В государственной автоматизированной системе "Правосудие" за прошедший год мы нашли свыше 11 с половиной тысяч приговоров, непосредственно связанных с кладменами. Получается, каждый месяц отбывать наказание по "наркоманской" статье 228 отправляется около 1000 человек.

— Текучка страшная. В сообществе человек с годовалым стажем считается ветераном, — подтверждает наши догадки Артём. Он говорит, что большая часть закладчиков попадает в руки оперативников на первом же задании. Так как при кладмене обычно находится несколько пакетиков с веществами приличного веса, долгий срок гарантирован.

Халявщики

"Кредо кладмена — бегать от ментов, ненавидеть шкур", — гласит девиз на одном из тематических форумов. Шкурами (или шкуроводами, макаками, халявщиками) в среде распространителей "отравы" называют авантюристов, которые в поисках кладов отправляются в рейды по городским районам. Их цель — найти запрятанный клад, как говорится, "обшкурить" его. В поисках препаратов халявщики попадают в руки оперативников как кладмены и покупатели веществ, хотя непосредственно не участвуют в торгово-рыночных отношениях.

Отбывать срок по статье 228 отправилась этим летом жительница Уфы Кристина (имя изменено. — Прим. ред.), которая в день задержания ходила по подъездам в поисках клада. В тот день ей повезло: за час девушка нашла сразу три пакетика с препаратами: в секции почтовых ящиков, за перилами и в дверном косяке одной из квартир. По пути домой Кристину встретили сотрудники полиции, патрулирующие район в рамках оперативно-розыскных мероприятий "Оперативный эксперимент". Халявные пакетики дорого обошлись девушке: Кристину осудили на 11 лет и восемь месяцев лишения свободы, у неё осталась девятилетняя дочь.

Спасение утопающих — дело семьи

По словам экспертов, чтобы уберечь детей и подростков от опасного бизнеса, нужно заниматься профилактикой дома и в школе. В семье должно быть доверие, чтобы вовремя распознать и предотвратить беду.

— Проблема заключается в том, что если подростку уже есть 16 лет, то он несёт полную ответственность по "наркотическим" статьям, — рассказывает бывший руководитель одного из подразделений МВД по борьбе с наркопреступностью, кандидат юридических наук Евгений Черноусов. — Тебя никто не будет слушать, знал ты об этом или не знал.

Эксперт дал несколько советов, как уберечь ребёнка от "заманчивой" работы.

— Родителям нужно брать в руки уголовный кодекс, читать статьи и объяснять, что будет за распространение наркотиков. Не нужно стесняться проблемы, ведь она имеет массовый характер, — замечает специалист.

Ребёнок должен понимать, что связываться с незнакомцами опасно.

— Детям нужно говорить — ни с кем не контактируй, не выполняй никакие поручения в духе что-то забрать, принести, положить, не бери деньги. Это должно транслироваться и дома, и в школах, — уверен Черноусов.

По словам Черноусова, проблема заключается в том, что государственные органы фактически отстранились от антинаркотического воспитания детей и подростков.

— Проблему нужно вынести на межведомственный уровень: ею должны заняться МВД, Прокуратура, ФСБ, Верховный суд — сесть и обсудить ситуацию. Сейчас никто в этом особо не разбирается, дела просто подгоняются под состав преступления, — резюмирует он.