Налоговое дело. Столичный бизнесмен заподозрил полицейских в коррупции

Предприниматель из Москвы Николай Хорьков утверждает, что полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве обманули его на восемь миллионов рублей. По его версии, дело было так: оперативники предупредили, что у него ожидаются серьёзные проблемы из-за неуплаты налогов, а затем пообещали их решить, запросив с него деньги. Сейчас заявление бизнесмена проверяет ГСУ СК РФ по Москве и прокуратура. МВД также инициировало служебную проверку, однако подтверждения этих обвинений в адрес своих сотрудников пока не нашло.

Николай Хорьков — учредитель двух компаний, которые выпускают компоненты электронной аппаратуры. По его словам, несколько лет назад он познакомился с двумя налоговиками — Андреем Ф. и Андреем Щ. (полные данные имеются в распоряжении редакции). По крайней мере, они так представились. Они якобы пообещали консультировать бизнесмена по налоговому законодательству за вознаграждение. Бизнесмен утверждает, что он регулярно платил им по 40 тысяч рублей с каждой фирмы. Всего, по его подсчётам, он передал им около 500 тысяч.

Однажды, как рассказывает бизнесмен, налоговики принесли ему страшную весть. Мол, они слышали на службе, что к Николаю собираются наведаться инспекторы. Камеральная проверка вскроет неуплату налогов. По итогам ревизии каждой фирме якобы доначислят по 30 миллионов рублей. Впрочем, как утверждает бизнесмен, Андрей Ф. и Андрей Щ. пообещали решить все его проблемы с ФНС, запросив с него восемь миллионов рублей.

Бизнесмен заподозрил неладное и стал записывать все переговоры с этими "налоговиками". Собрав доказательства, он обратился в правоохранительные органы.

Сначала Лайф обратился за разъяснениями в Управление ФНС по Москве. В официальном ответе нам сообщили, что люди с такими данными не являются сотрудниками налоговой службы.

Бизнесмен через свои связи в правоохранительных органах выяснил, что оба Андрея вовсе не налоговики, а могут быть сотрудниками ОЭБиПК УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве.

Тогда бизнесмен обратился с заявлением в ГСУ СКР по Москве, которое и начало соответствующую проверку.

Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД также провело проверку по заявлению бизнесмена, однако подтверждения не нашло.

— Информация по заявлению Хорькова о передаче 480 тысяч рублей за консультации по налоговым вопросам сотрудникам полиции не нашла объективного подтверждения, — сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Теперь Николай Хорьков надеется на СК и прокуратуру, куда он также направил заявление.