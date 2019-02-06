Король тарифов. Как структуры экс-контролёра монополистов кошмарят энергетиков

Недавно в Арбитражном суде Москвы слушалось странное дело: АО "Энергоинвест" отбивалось от Центра мониторинга и контроля за ценообразованием (ЦМОК), получившего право на требование у него долга в 65 млн рублей. По документам эти деньги занимали у частного лица — гендиректора "Энерготехсервиса" Александра Евдокимова. Эта фирма является совладельцем АО "Энергоинвест", и получается, что гендиректор кредитовал свою же компанию. Затем права на долг оказались у структуры ЦМОК, что и не понравилось АО "Энергоинвест". Общество пыталось оспорить это через суд, но проиграло. Теперь придётся возвращать деньги Центру мониторинга и контроля за ценообразованием. Самое интересное, что бенефициаром истца и ответчика, а также давним партнёром Евдокимова является один и тот же человек. Это Алексей Малоземов. Вся эта странная возня в судах может говорить о том, что его структуры пытаются легализовать через судебное решение деньги, на которые, возможно, может претендовать другая сторона или банк. Этот человек умеет строить схемы, чтобы не делиться с государством, но зарабатывать на других.

Боевая команда

Алексей Малоземов — персонаж интересный. 12 лет он просидел на госслужбе в Федеральной службе по тарифам (ФСТ), где занимал должность начальника Контрольно-ревизионного управления. Это работа мечты для любого чиновника, потому что именно данная структура контролировала естественные монополии, следила за тарифами, возбуждала дела о нарушениях, выносила предписания.

Весной 2016 года ФСТ потеряла самостоятельность и влилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Всех сотрудников ФСТ, а тем более подозреваемых в злоупотреблениях, участии в сомнительных схемах, имеющих дорогие активы за границей, пропустили через антикоррупционный фильтр. Алексей Малоземов его не прошёл. Были сигналы о том, что за время работы в ФСТ он закрывал глаза на повышение тарифов некоторыми организациями, а то и помогал им.

Так, в 2010 году его команда, в которую входили экс-председатель региональной энергетической комиссии Владимирской области Галина Ваулина и её супруг Александр Евдокимов, открыла несколько фирм, специализирующихся на производстве, передаче и распределении электроэнергии. В 2010 году Ваулина стала собственником АО "Энергоинвест", а Евдокимов — компании "Энерготехсервис". После этого с подачи Малоземова они стали скупать региональные сетевые компании, поставляющие электроэнергию. Таким образом, взяли под контроль подачу электроэнергии в Ногинском районе Московской области, Челябинске, а затем и других регионах. Скоро у Малоземова появилась уже целая сеть региональных операторов, был создан Консорциум территориальных сетевых организаций, чтобы объединить их в сетевую структуру.

Чтобы контролировать тарифы, Малоземов пролоббировал назначение Ваулиной зампредом Комитета по ценам и тарифам Московской области. На время госслужбы свои компании она формально передала мужу — Евдокимову. Ей удалось продержаться до 2016 года, после чего она покинула этот пост. Говорят, причиной стали подозрения в коррупции. У супругов якобы нашлись многомиллионные счета в испанских и швейцарских банках, а также недвижимость в Испании. Толком объяснить их происхождение они так и не смогли.

Опасные консультанты

Малоземов хоть и не попал в ФАС, но особо не расстроился. Он решил использоваться свои опыт, знания, связи и информацию, чтобы зарабатывать на поставщиках электроэнергии в регионах. В 2009 году он зарегистрировал ООО ЦМОК, которому Ваулина и Евдокимов передали свои доли в "Энерготехсервисе", являвшемся владельцем и управляющей компанией всех его сетевых организаций. Компании, не захотевшие идти под Малоземова, вскоре попали под внимание рейдеров.

Сначала команда Малоземова создала ООО ЦМОК, которое представлялось ещё Центром мониторинга и контроля за ценообразованием. Уже через месяц эта фирма стала учредителем автономной некоммерческой организации "Центр мониторинга и контроля за ценообразованием" (АНО ЦМОК). Вскоре уже некоммерческий ЦМОК учредил ещё одну структуру — Фонд мониторинга цен и тарифов (ФМЦТ). ЦМОК стал ядром группы компаний, работающих по направлению экспертной оценки ценообразования.

У каждого члена цепочки были свои задачи. Один ЦМОК специализируется на "исследованиях конъюнктуры рынка", другой — на "консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления", третий — на "денежном посредничестве". В результате все они занимались и контролем за тарифами, и консультацией бизнесменов.

На практике вся эта сложная система, очевидно, была создана для зарабатывания денег.

Схема выглядит примерно так: ЦМОК выбирает жертву, которой предлагают бесплатный аудит тарифообразования в регионе. Если бизнесмен клюёт, то эксперты вскоре дают ему понять, что в его работе есть масса нарушений, которые могут легко потянуть на уголовное дело. Действительно, система регламентов, ведомственных инструкций, временных распоряжений и прочих документов настолько запутанная, что подвести под статью можно практически любого. Малоземов об этом хорошо знает, поэтому система работает безупречно: запуганный "клиент" сам несёт деньги консультантам.

В 2017 году с подачи Малоземова была зарегистрирована фирма "Центр модернизации и комплексного развития". Эта компания специализируется на проведении экспертиз, в том числе и с использованием сведений, составляющих гостайну.

Отказы не прощаем

Проблем с клиентской базой у компаний Малоземова нет. По некоторым данным, его команда пользуется информационными ресурсами, базами данных, автоматизированными системами учёта, результатами проверок КРУ, которые были собраны, вероятно, незаконно, ещё в бытность ФСТ России. Именно эти ресурсы помогают находить потенциальных жертв, которым и предлагается аудит и оптимизация системы ценообразования. Во время проверок эксперты получают ценную информацию о положении дел у операторов, компромат на владельцев, сведения о финансах.

По некоторым данным, если жертва отказывается от услуг фирмы "Центр модернизации и комплексного развития", тогда команда Малоземова собирает данные о нарушениях законов о тарифном регулировании ценообразования, которые используются затем для шантажа: или ты платишь за аудит, или информация уходит силовикам.

Отдельного внимания заслуживают взаимоотношения Малоземова и руководителей ПАО ГК "ТНС Энерго". Огромные сбытовые надбавки, утверждённые для компании ещё в бытность работы Малоземова в КРУ ФСТ, действуют до сих пор. Каждый потребитель этого монополиста, а это в основном бюджетники, малый и средний бизнес и население, вынужден платить с каждого потреблённого киловатт-часа незаконно завышенные тарифы на миллиарды рублей в год. Учитывая объёмы завышения тарифов "ТНС Энерго" на более чем 20 миллиардов рублей в десяти регионах России, можно сделать однозначный вывод, что бизнес-проект с этой фирмой в ФСТ России курировал лично Малоземов.

Есть основания полагать, что АНО ЦМОК является одним из рычагов борьбы с неугодными компаниями и устранения неудобных конкурентов в регионах. Например, вместо консультаций и помощи своим клиентам эксперты передавали заключения с выявленными нарушениями силовикам, которые возбуждали против бизнесменов уголовные дела. Так, в феврале 2018 года руководитель компании "Тверь водоканал" Дмитрий Капустин был осуждён на три года лишения свободы. Производство комплексной экономической экспертизы по его делу проводила АНО ЦМОК. В основу заключения легли материалы ранее проведённой экспертизы, которую заказывал у ЦМОК "Тверь водоканал". Как выяснилось, просто тверской бизнесмен не захотел заключать с компаниями Малоземова договор на абонентское обслуживание, за что и поплатился.

Власти в регионах неоднозначно относятся к АНО ЦМОК. Например, после проверки аудиторами этой организации случаев завышения тарифов ресурсоснабжающим организациям (РСО) Ульяновской области, в частности ПАО "Т Плюс", ПАО "Ульяновск нерго", ПАО "МРСК Волги" областное Управление ФАС и Министерство развития конкуренции и экономики забили тревогу и направили письма в адрес губернатора о признании этих экспертиз недействительными. Кроме того, были сомнения по поводу квалификации специалистов АНО ЦМОК, занимавшихся экспертизой ранее установленных тарифов и достоверности изложенных в документах выводов. Также были вопросы по проведению конкурса, который выиграла АНО ЦМОК для проведения экспертизы.

Именно поэтому ЦМОК и его многочисленные клоны снискали дурную славу в регионах. Так, эта организация пыталась "зайти" в Ивановскую область, но местные энергопоставщики вовремя забили тревогу.

Жизнь удалась

Охота на энергосбытовые компании приносит Малоземову и его семье хорошие деньги. Хотя в России об этом никогда не догадаешься. Будучи чиновником, он получал чуть более 100 тыс. рублей в месяц. За 13 лет на госслужбе главный контролёр России по тарифам заработал всего 15 млн рублей. Официально всё выглядит скромно: прописка у родителей в Ростовской области, обычная двухкомнатная квартира в Краснодаре в 52 "квадрата", старенькая "Волга" из 90-х годов. К тому же Малоземову нужно было ещё содержать молодую и красивую жену Ирину, которая никогда не работала и официально своих доходов не имела.

Неприметная в России семья на всю катушку отрывалась за границей. По некоторым данным, когда Малоземов работал в ФСТ, он уже мог себе позволить на полгода арендовать недвижимость на побережье Испании, отдыхать на горнолыжных курортах и покупать дорогие морские круизы вокруг Европы.

Чтобы не тратить время на поездку в спальные районы, семья арендовала квартиру на Тверской улице в самом центре Москвы. С 2011 по 2015 год Ирина Малоземова снимала двухкомнатную квартиру на Спиридоновке. Годовая аренда квартир в этих районах Москвы измеряется миллионами. В 2014 году семья поднажала и купила две квартиры — на Никитском бульваре, стоимостью около 1 млн долларов, а также на Беговой улице, которая оценивается почти в $300 тыс. Жильё было оформлено на тёщу Малоземова — Татьяну Огневу. На неё же записали и две иномарки: представительский седан Jaguar XJ, а также легендарный и дорогой спорткар Porsche-911. Последний стоит около 10 млн рублей. За рулём этих машин часто видели именно Малоземова.

По некоторым данным, крупные активы бывший чиновник спрятал за границей. В 2011 году он купил апартаменты в "Аквамариновых террасах" и машино-место в испанской Валенсии. Это жилой комплекс, спускающийся к морю в виде террас. Зона Кампоамор, где находятся "Аквамариновые террасы", — одна из самых привилегированных на побережье Коста-Бланка. Этот экологически чистый район, расположенный вдали от промышленных центров, территориально входит в систему природоохранного парка Сьерра-Эскалона, где обитают редкие виды птиц. От такого соседства "Террасы" превращаются в настоящий райский уголок.

Для передвижения по Испании купили броский спорткар Chevrolet Camaro. Общая стоимость этого имущества оценивается в четверть миллиона евро. К чиновнику было не придраться: формально владельцем недвижимости значится его безработная супруга.

В 2013 году уже на имя тёщи Малоземов купил ещё одни апартаменты в "Аквамариновых террасах" — в испанском округе Ориуэла. Их стоимость оценивается более чем в 120 тыс. евро.

Кроме того, по некоторым данным, у жены Малоземова есть счета в швейцарском банке Falcon Private Bank: в 2012–2013 годах на них находилось 196 тыс. швейцарских франков, $112 тыс. и почти 1 млн евро. По другому банковскому счёту с января 2013 по ноябрь 2018 год оборот был в 476 тыс. швейцарских франков, $577 тыс. и более 4 млн евро. Установлено, что деньги поступали из офшоров, подконтрольных Малоземову.

Методы, которыми структуры Малоземова пользуются для давления на энергопостащиков и заработка на них, напоминают рэкетиров из суровых 90-х годов. А происхождение его богатства должно стать поводом для интереса правоохранительных органов.