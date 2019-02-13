Иллюзия обмана. Как аферист украл деньги и посадил невиновного

В Краснодарском крае мошенник ловко обманул кассиров, сбежал от полицейских и оставил в дураках таксиста, который теперь за него сидит.

В Темрюке мужчину осудили за мошенничество с купюрами. На кадрах видно, как он заходит в магазин, разменивает пачку денег и спокойно выходит, пока кассир не осознал, что его надули. В народе таких рукастых называют "ломщиками".

Талантливый человек талантлив во всём, поэтому спустя несколько дней во время спецоперации аферист обведёт вокруг пальца ещё и полицейских. Так считают адвокаты и родные осуждённого. Они уверяют: на кадрах из магазина и за решёткой — разные люди. Слова подтверждаются портретными и медицинскими экспертизами. Однако эти нюансы пока не вызвали интереса у следствия и суда. Больше полугода 47-летний Виталий Попов провёл в СИЗО и в декабре был осуждён на полтора года. Сумма недостачи в магазинах — 15 тысяч рублей.

Ломка денег

Если вы работаете с деньгами, внимательно посмотрите на этот трюк.

Темрюк, жаркий июльский день 2018 года. Мужчина в лёгких шортах, футболке и кепке, скрывающей глаза, подходит к кассе. Достаёт кошелёк, плотно забитый пятисотенными купюрами, и просит разменять на крупные. Кассир утвердительно кивает, мужчина демонстративно отсчитывает 20 тысяч. Продавец проверяет, говорит, что недостаёт 500 рублей.

— Он такой, в недоумении: "Ну как же так? Как я мог просчитаться?" — анализирует кадры видеозаписи иллюзионист, эксперт МВД по вопросам шулерства Сергей Солоницын. — Этот приём называется ломкой денег.

На кадрах мы видим, как мужчина забирает у кассира пачку денег, снова пересчитывает, кивает головой — мол, "простите, ошибся", перед её глазами докладывает ещё одну пятисотенную купюру и уходит. Обман вскрывается через несколько минут, но к тому моменту афериста и след простыл.

Иллюзионист Сергей Солоницын на пальцах объясняет, в чём фокус:

— Когда он якобы пересчитывает купюры, он их на самом деле крадёт. 13 купюр отгибает, четырнадцатая и последующие кладутся веером, — моделирует ситуацию Сергей Солоницын и показывает трюк. — Вот он отгибает деньги, которые свисают вниз, и сгибает пачку вчетверо. Левой рукой протягивает деньги продавцу, а правой бросается в карман. И из него же достаёт заранее подготовленную недостающую купюру.

Приём старый, но, пока бумажные деньги в ходу, действующий. Дальше какой-то отвлекающий манёвр, и кассиры замечают пропажу денег только после того, как аферист выходит из магазина.

— Это штрих, который характеризует профессионала, — иллюзионист Сергей Солоницын останавливает видео на моменте характерного переворота купюр при передаче денег. — Все эти махинации он делает естественно и занимается этим довольно долго. Человек, только начавший, не сможет этого выполнить по множеству причин. Во-первых, психологических.

В уголовном деле два эпизода: в одном супермаркете продавец не досчиталась 6,5 тысячи рублей, в другом — 8,5 тысячи. Камеры наружного наблюдения зафиксировали автомобиль, в который садился мошенник, — пригнанный из Японии "Ниссан". Если не знать, что машина праворукая, может сложиться впечатление, что человек садится на водительское сиденье.

"Мой муж не мошенник"

Хабаровск. Супруга и сын мужчины, осуждённого за это мошенничество, перелистывают семейные фотографии.

— Ведь это не мой муж на кадрах, это видно невооружённым глазом, — немного смущаясь камеры, говорит эффектная светловолосая женщина. Анна Попова прожила с супругом 20 лет. Рядом сидит их 19-летний сын Илья.

— Виталий долгое время был предпринимателем. У нас были кафе и магазин, потом открывали небольшой цех по переработке сои. Муж часто выступал спонсором на спортивных мероприятиях, поддерживал детей. А в этом году мы решили, что летом он поедет в Краснодарский край и подыщет нам земельный участок. Мы собирались переезжать на юг, там живут мои родители. Он сел на свою машину и поехал в Краснодарский край. Там заехал к родителям, нашёл землю и поехал назад в Хабаровск.

По словам Анны, на пляже Темрюка с Виталием познакомился некий мужчина, представился Валерием. Они разговорились, ехать оказалось обоим в сторону Москвы. Валерий предложил заплатить деньги за поездку до столицы, и мужчины отправились в путь. По дороге попутчик просил водителя остановиться у нескольких магазинов.

— Можно предположить, что у магазинов был зафиксирован автомобиль, — поясняет подробности уголовного дела адвокат осуждённого Вадим Рождественский, — и сотрудники сделали безусловный вывод, что именно собственник этого автомобиля, водитель, совершил данное преступление. Тем более номера были не местные.

На подъезде к Москве машину Попова остановили по ориентировке сотрудники ГИБДД. Полицейские связались по рации с Темрюком, сообщив, что в машине два человека. На вопрос, кого задержать, им ответили: "Собственника транспортного средства".

Пассажира полицейские отпустили. Виталия Попова в наручниках доставили в Темрюк.

— Виталий говорил следователям: "Вы посмотрите на фото, это же не я! Вы задержали не того!" — рассказывает защитник. — Однако эта просьба разобраться была проигнорирована. Фактически его назначили вором, потому что это было удобно, быстро. К тому же были потрачены немалые государственные деньги на командировки.

Он не мог понять, почему его задержали

— УПК предусматривает огромный перечень прав, которые имеют подозреваемые: право на защиту, на адвоката, на свидание с защитником. Данные права Виталию не были предоставлены, — добавляет адвокат Вадим Рождественский. — Объяснялось это якобы тем, что он был в статусе свидетеля. Хотя тогда при этом они не имели права применять спецсредства, в том числе наручники.

В Темрюке мужчину привели на опознание, попросили надеть кепку. Рядом посадили ещё двух мужчин. По словам адвокатов Попова — порядком отличавшихся по возрасту: совсем молодого парнишку и уже почтенного возраста мужчину. В Попове Виталии кассиры опознали мошенника.

— Следует обратить внимание, что ранее оба кассира общались со следователем, — дополняет защитник. И, естественно, эти опознания проводились с грубейшими нарушениями норм УПК.

"Не заметила сходства. Только то, что оба мужчины"

Виталий Попов не признал свою вину. Адвокаты сделали портретную экспертизу. На руках адвокатов заключение специалиста о том, что человек на видеозаписи и осуждённый — это разные лица.

Кроме того, есть медицинские заключения о том, что из-за детской травмы Попов всю жизнь хромает. Одна нога у мужчины короче другой.

Защитники сравнили и пальцы ног человека на видеозаписи и осуждённого Виталия. Большой палец у мошенника короче второго. У Виталия же наоборот.

— Никаких сведений, что именно Виталий заходил в магазины, в материалах уголовного дела нет, — адвокат Попова Инна Шухман показывает копии экспертизы. — Можно было просто сопоставить такие явные признаки, как родинки на шее, на лице, порванное ухо, хромота. Я видела Виталия, я вообще не заметила сходства с мужчиной на кадрах. Возможно, только то, что оба мужчины.

Ходатайства о приобщении портретных и медицинских характеристик Темрюкский районный суд отклонил.

— Мы слишком поздно наняли хороших адвокатов, — говорит супруга осуждённого Анна Попова. — Когда Виталю задержали, он позвонил мне и сказал, что всё хорошо, произошло недоразумение. Сейчас следователи всё проверят и отпустят. Но он до сих пор за решёткой. Мы с сыном будем бороться до конца и надеемся, что ситуация разрешится по закону.

В декабре Виталия Попова приговорили к полутора годам в колонии-поселении. Адвокаты подали апелляцию, однако заседание пока не назначено. В настоящее время осуждённого Попова этапируют из одного СИЗО в другое.

Точное местонахождение мужчины родственникам сейчас неизвестно. По некоторым данным, его этапировали в Нальчик. Защита считает перемещение Попова незаконным, потому что приговор пока не вступил в законную силу, а впереди ещё апелляция.

Редакция Лайфа отправила запросы в Темрюкский районный суд и ФСИН. Несмотря на то что все отведённые законом сроки вышли, они так и не ответили на вопросы.