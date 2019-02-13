"Золотой малец". Почему сын мэра Чебоксар не любит полицию

Руководителю столицы Чувашии Алексею Ладыкову может грозить отставка, если суд подтвердит вину его 19-летнего сына Олега в нападении на сотрудников МВД и нанесении им побоев. На время следствия суд отправил Ладыкова-младшего на два месяца под домашний арест.

Семья сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова контролирует большие наделы земли и зарабатывает до 1 млрд в год. Криминальная история сына может больно ударить по карьере мэра. Она способна "наложиться" на прежние претензии госорганов: им не нравилось, как глава города выполнял свою работу.

10 февраля Следственным управлением СК РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего Олега Ладыкова. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти и нанесении побоев собеседник Лайфа в правоохранительных органах Чебоксар

Официально МВД РФ и СК РФ по Чувашской Республике не комментируют инцидент с сыном мэра.

Всё случилось ночью с 8 на 9 февраля на улице Водопроводной в Чебоксарах.

Около часа ночи патрульный экипаж для проверки документов остановил автомобиль представительского класса — лимузин Hummer H2. Машина совершала опасные манёвры. У дома № 9 на улице Водопроводная автомобиль был блокирован собеседник Лайфа из МВД

Когда лимузин остановился, из него выбежали несколько парней и скрылись. Ладыкова, который сидел за рулём, задержали и доставили во 2-й отдел УМВД РФ по Чувашской Республике. Уже в отделе Ладыков-младший неожиданно набросился на стражей порядка. Двое полицейских получили удары по лицу и голове.

Накануне компания из пяти парней арендовала за пять тысяч в час лимузин Hummer Они приехали к дому бывшей девушки Ладыкова. Как считает следствие — чтобы "разобраться" с её новым ухажёром. Устроили драку.

На время расследования Калининский районный суд Чебоксар отправил Олега Ладыкова под домашний арест до 10 апреля.

Его отец, сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков, уже извинился перед городом за поведение сына.

Вот что рассказала местной прессе мать подростка:

— Какие меры может принять взрослый человек против взрослого совершеннолетнего человека? Пока он был несовершеннолетним, принимались все возможные меры. К сожалению, сейчас — ничего, кроме беседы, но боюсь, что она не будет иметь эффекта Татьяна Ладыкова ответила на вопрос, как воспитывать сына.

Татьяна Ивановна Ладыкова, доцент Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова Мать подростка, супруга мэра Чебоксар. Владеет двумя фирмами по производству электрооборудования и управлению недвижимостью1. Фото: Чувашский госуниверситет им. И.Н.Ульянова

Дебош сына может отразиться на карьере Ладыкова-старшего На Ладыкова уже заводили дела из-за незаконной политической агитации. МЧС штрафовало за плохую организацию гражданской обороны.

Нападение на полицейских в ночь на 9 февраля — не первый криминальный инцидент с сыном мэра Чебоксар.

В декабре 2013-го Audi с Ладыковым в салоне протаранил патрульную "ладу" ДПС Олег, которому на тот момент было 14, со своими товарищами удирали от погони ДПС и протаранили один из патрульных экипажей.

На заднем сиденье нашли бутылку водки и полторашку пива. За инцидент ответил друг Ладыкова.

В мае 2016-го 17-летний Ладыков устроил аварию за рулем Volkswagen Polo Он попытался обогнать машину и выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗом. Водитель ВАЗа получил сотрясение.

У Ладыкова не было водительских прав, он отказался от медосвидетельствования на алкоголь.

Олега Ладыкова оштрафовали на 15 тысяч за управление машиной без прав. Владельца Volkswagen оштрафовали ещё на 30 тысяч за передачу управления машиной человеку, не имеющему водительских прав.

Алексей Ладыков, комментируя аварию, назвал поступок сына "социально опасным" и заявил, что готов нести наказание за отпрыска.

_____________

1. По данным СПАРК.

2. По материалам мирового суда судебного участка № 1 Ленинского района г. Чебоксары (дела № 5-224/2015, № 5-225/2015, № 5-569/2015).